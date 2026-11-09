A pesar de contar con un clima agradable gran parte del año, los habitantes de Florida tendrán que desempolvar su ropa abrigadora ante los recientes pronósticos meteorológicos. Las autoridades especializadas alertaron que el estado mencionado experimentará uno de los frentes fríos más potentes de la temporada. Sin embargo, existe la duda desde cuándo se sentirá este ambiente gélido y a cuánto descenderán las temperaturas. Las respuestas conócelas en este artículo informativo.

El ‘Estado del Sol’ se ha caracterizado por brindar a sus habitantes un panorama agradable, pues las temperaturas bordeaban los 85 °F, pero esto cambiará drásticamente con el avance de una masa de aire frío. Para el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este fenómeno ocasionará que los valores térmicos caigan significativamente.

Producto del paso de una masa de aire frío, Florida registrará un descenso de temperaturas a corto plazo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Desde cuándo Florida experimentará un clima gélido

Las autoridades meteorológicas encargadas de monitorear el tiempo en Florida afirmó que este cambio drástico de temperaturas se comenzará a sentir desde el jueves 12 o viernes 13 de noviembre.

En las fechas señaladas, los habitantes de Florida —específicamente de las regiones centro y sur— tendrán que tomar precauciones. Se recomienda vestirse por capas y priorizar a las personas vulnerables, tales como niños y adultos mayores.

Desde el 12 de noviembre, los residentes de Florida experimentarán este descenso de las temperaturas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

A cuánto bajarán las temperaturas en Florida en las fechas señaladas

Los reportes compartidos por los meteorólogos afirman que las zonas más afectadas con la llegada de este frente frío son las regiones centro y sur de Florida.

Respecto al centro de este estado —incluyendo la ciudad de Orlando—, se estima que los valores térmicos pueden descender hasta los 40 °F (entre 4 y 9 °C), pero lo alarmante es que la sensación térmica se situaría en 30 °F (entre 1 y 4 °C).

En el sur de Florida, Miami será una de las ciudades más impactadas. Se prevé que los dígitos desciendan hasta los 57 °F (14 °C) para este fin de semana. Eso sí, antes de la caída de temperaturas, los meteorólogos advierten sobre la llegada de lluvias y tormentas, las cuales pueden ocasionar inundaciones repentinas.

Los residentes de Tallahassee también deben tomar sus precauciones desde las fechas señaladas, pues las temperaturas pueden aproximarse a los 40 °F (4 °C).