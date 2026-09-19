Si vives en Miami-Dade, Broward o Palm Beach, conviene revisar el radar antes de salir de casa, calcular más tiempo para manejar y no confiarse si la mañana comienza con cielo despejado. El sur de Florida entra en un periodo de precipitaciones frecuentes, actividad eléctrica y posibles anegamientos puntuales que podría extenderse hasta mediados de la próxima semana. Para muchas familias hispanas de la región —desde quienes van temprano al trabajo por la I-95 o la Palmetto, hasta quienes recogen a sus hijos en la escuela o preparan planes para el fin de semana— el mayor cambio será la rapidez con la que puede caer un aguacero. El National Weather Service (NWS) de Miami-South Florida advierte que habrá chubascos cada día durante el fin de semana, con acumulación de agua en calles, vecindarios bajos y sectores con drenaje limitado. Esto se ha estado informando en diversos portales de noticias de la zona, como USA Today, CBS, entre otros.

La situación ya dejó impactos en Broward County y las proyecciones mantienen un escenario inestable para los próximos días. El NWS señala que algunas células podrían descargar entre 1 y 3 pulgadas de agua por hora, una intensidad capaz de causar problemas en zonas urbanas y desagües. Los modelos meteorológicos también contemplan montos localizados de entre 2 y 5 pulgadas durante periodos breves en los puntos donde los sistemas permanezcan estacionarios.

Los ciudadanos del sur de Florida tienen que tomar sus precauciones por estos episodios de lluvia (Foto: AFP)

¿HASTA CUÁNDO DURARÁN LAS LLUVIAS?

La respuesta corta es que el patrón húmedo podría continuar, por lo menos, hasta mediados de la próxima semana, tal y como se informa en algunos medios locales, como Sun Sentinel.

Una baja presión en niveles altos de la atmósfera está favoreciendo el desarrollo de nubosidad convectiva sobre el extremo sur del estado. A esto se suma la humedad tropical presente en la región, un elemento que puede ampliar la cobertura de las tormentas y prolongar la amenaza de acumulaciones, aunque no llueva de manera constante durante toda la jornada.

El panorama previsto incluye episodios de precipitaciones desde el viernes 18 de septiembre hasta, al menos, el miércoles 23. Las condiciones pueden variar de un vecindario a otro, algo habitual en South Florida: mientras una zona de Kendall, Hialeah, Doral o Miami Beach recibe una descarga intensa, a pocos kilómetros de distancia puede haber solo nubes o lloviznas aisladas.

Día Pronóstico general Riesgo principal Viernes 18 de septiembre Chubascos y actividad eléctrica, especialmente durante la tarde Inundaciones localizadas, rayos y ráfagas Sábado 19 Aguaceros con posibles tormentas en horas de la tarde Descargas intensas, relámpagos, viento y calles anegadas Domingo 20 Alta probabilidad de precipitaciones Problemas de drenaje en sectores urbanos Lunes 21 Lluvias con posibilidad de tormentas Agua acumulada en áreas bajas Martes 22 Chubascos aislados y posibles tormentas Persistencia de humedad Miércoles 23 Precipitaciones y tormentas aisladas Continuidad del escenario inestable

El NWS Miami-South Florida anticipa numerosos aguaceros cada día durante el fin de semana, con posibilidad de anegamientos puntuales. Algunas células más fuertes también podrían generar ráfagas intensas y, de manera aislada, granizo pequeño.

MIAMI, FORT LAUDERDALE Y WEST PALM BEACH

La amenaza abarca buena parte del sur de Florida, pero las áreas metropolitanas de la costa este requieren especial atención. Miami, Fort Lauderdale, Hollywood, Plantation, West Palm Beach y otras comunidades cercanas pueden registrar descargas fuertes en poco tiempo, sobre todo cuando las nubes de tormenta avanzan lentamente o se forman varias veces sobre un mismo punto.

Para el domingo, las previsiones situaban la posibilidad de precipitación cerca de 90% en determinados momentos de la tarde en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Esto no implica que caerá agua sin interrupción durante toda la jornada, pero sí que habrá una elevada opción de actividad atmosférica en distintos horarios.

En el sur de Florida, este tipo de escenario puede alterar planes habituales del fin de semana: visitas a la playa, partidos de fútbol infantil, reuniones familiares, compras en centros comerciales o traslados hacia restaurantes y eventos en áreas como Calle Ocho, Wynwood, Hialeah, Doral, Pembroke Pines o West Palm Beach.

Para quienes manejan, el inconveniente no siempre se limita al agua. Una descarga intensa puede reducir la visibilidad, formar charcos profundos en accesos de autopistas, ralentizar el tránsito en la I-95, Florida’s Turnpike, I-595, SR 826 o US-1 y extender considerablemente el tiempo de viaje.

¿CUÁNTA LLUVIA PODRÍA CAER?

La proyección para los próximos siete días contempla acumulaciones generales de entre 3 y 5 pulgadas en sectores del sur de Florida, con cantidades aisladas de hasta 6 pulgadas. El Weather Prediction Center también ubicó a la región bajo riesgo marginal, nivel 1, de precipitaciones excesivas.

Pronóstico de lluvia Cantidad estimada Acumulación general Entre 3 y 5 pulgadas Cantidades aisladas Hasta 6 pulgadas Periodo considerado Próximos 7 días

Este episodio podría convertirse en uno de los más húmedos de la temporada hasta ahora. El dato cobra relevancia porque las inundaciones no dependen únicamente de lo que cae en una tarde.

Cuando se registran varios días consecutivos de mal tiempo, el terreno pierde capacidad para absorber agua y los sistemas de desagüe reciben nuevos volúmenes una y otra vez. En comunidades urbanas con calles bajas o infraestructura limitada, una tormenta breve pero concentrada puede dejar acumulaciones en intersecciones, estacionamientos y accesos residenciales.

El NWS advirtió que los aguaceros de mayor intensidad podrían generar problemas de inundación en zonas urbanas y de baja elevación, en especial donde el drenaje es insuficiente.

Una mujer en Florida protegiéndose de la lluvia con un paraguas (Foto: AFP)

BROWARD YA REPORTÓ INUNDACIONES

El peligro no es solo una posibilidad incluida en el pronóstico. El jueves 17 de septiembre, varios sectores de Broward County registraron inundaciones tras una jornada de precipitaciones fuertes, con vías anegadas en el área de Fort Lauderdale y dificultades reportadas también en Plantation.

El NWS emitió una alerta por inundación para sectores del centro de Broward y reportó que entre 1 y 2 pulgadas de agua ya habían caído en algunas comunidades, con posibilidad de entre 1 y 3 pulgadas adicionales. Entre los lugares señalados estaban Fort Lauderdale, Hollywood, Plantation, Lauderhill, Dania Beach, Downtown Fort Lauderdale, Port Everglades, el cruce de la I-595 con la I-95 y el área próxima al Fort Lauderdale-Hollywood International Airport.

El evento también afectó la movilidad y generó demoras en vuelos del aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, según reportes locales.

En situaciones como esta, las autoridades pueden desplegar camiones de vacío y equipos de drenaje en los puntos donde el agua sube con mayor rapidez. Aun así, quienes viven o trabajan en sectores propensos a anegamientos deben evitar cruzar calles cubiertas y no intentar conducir por lugares donde no sea posible estimar la profundidad.

RECOMENDACIONES PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Revisa el radar y el pronóstico antes de salir, sobre todo entre el mediodía y la noche.

Calcula tiempo adicional si debes manejar por Miami-Dade, Broward o Palm Beach.

Evita atravesar vías anegadas, incluso si parecen transitables.

No estaciones el vehículo en sectores bajos ni cerca de canales cuando haya actividad eléctrica.

Si tienes un vuelo desde Miami International Airport o Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, confirma el estado de tu aerolínea antes de dirigirte a la terminal.

Busca refugio bajo techo cuando escuches truenos; los rayos pueden caer antes de que comience la precipitación más intensa.

Sigue los avisos del NWS, de tu condado y de las agencias locales de emergencia.

Si vives en un área con drenaje deficiente, revisa desagües, entradas de garaje y puntos donde suele concentrarse el agua.

Por ahora, el mensaje de los meteorólogos es claro: el sur de Florida afrontará varios días de condiciones inestables y la posibilidad de anegamientos no desaparece después de un solo episodio. La combinación de humedad, rondas sucesivas de tormentas y terrenos saturados puede causar complicaciones en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en particular en sectores urbanos y de baja elevación. Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones locales, ya que el escenario puede cambiar con rapidez de una tarde a otra.