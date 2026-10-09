A medida que el huracán Isaías se aproxima a Florida, las autoridades estatales han emitido órdenes de evacuación para proteger a los residentes ante el riesgo de vientos intensos, lluvias torrenciales, inundaciones y marejada ciclónica. Mientras las comunidades situadas en zonas costeras, cerca de ríos o propensas a inundaciones se mantienen atentas a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y de las autoridades locales, muchas personas podrían necesitar un lugar seguro donde resguardarse. Por ello, te contamos dónde encontrar refugios temporales y centros de evacuación en el noreste del estado.

Antes que nada, es importante precisar que un refugio temporal y un centro de evacuación no son lo mismo: la principal diferencia está en el tiempo de permanencia y los servicios que ofrecen. Un refugio temporal es un espacio habilitado para alojar y proteger a personas que no pueden volver a casa; por lo general, brinda resguardo, agua, alimentos, baños y, en algunos casos, atención para necesidades especiales. En cambio, un centro de evacuación suele ser un punto de reunión inicial y de corta estancia al que la población acude después de una orden de desalojo. Puede utilizarse para el registro de personas, su traslado o su distribución hacia un lugar seguro.

Isaías se aproxima a la costa del golfo de Florida y las autoridades piden a las personas en zonas de evacuación atender las órdenes oficiales sin demora (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE ENCONTRAR REFUGIOS TEMPORALES Y CENTROS DE EVACUACIÓN EN EL NORESTE DE FLORIDA?

La mayor parte de los refugios temporales y centro de evacuación se concentra en el Panhandle y la costa norte del golfo, mientras que los refugios operativos cambian según el condado. A continuación, algunos de ellos según News Channel 7 WJHG:

CONDADO DE OKALOOSA

Evacuaciones obligatorias: vigentes desde las 12:00 p.m. del jueves 8 de octubre.

¿Dónde? Áreas costeras de las Zonas A y B. Incluye la isla Okaloosa, partes de la costa de Fort Walton Beach, la costa de Destin y las zonas costeras de Mary Esther y Niceville.

Refugios: Apertura desde el jueves 8 de octubre a las 6:00 p.m.

Escuela Intermedia Davidson situada en 6261 Old Bethel Rd., Crestview: para toda la ciudadanía, personas con necesidades especiales (que deben registrarse con anticipación a través del Departamento de Salud de Florida en el condado de Okaloosa) y mascotas.

situada en 6261 Old Bethel Rd., Crestview: para toda la ciudadanía, personas con necesidades especiales (que deben registrarse con anticipación a través del Departamento de Salud de Florida en el condado de Okaloosa) y mascotas. Estadio Raider en el Northwest Florida State College ubicado en 100 E. College Blvd., Niceville.

Importante: Comprueba las designaciones de zonas a través de la herramienta SIG del condado en myokaloosa.com/gis_ps o la herramienta estatal Zone Lookup.

CONDADO DE WALTON

Evacuaciones obligatorias: entraron en vigor a las 12:00 p.m. del jueves 8 de octubre.

¿Dónde? Para las zonas de evacuación A, B y C tras detectarse una marejada ciclónica potencialmente mortal de hasta 7 pies (2,1 metros).

Alertas: se recomienda a los residentes registrarse para recibir alertas de emergencia.

¿De qué forma? A través de Alert Walton.

CONDADO DE FRANKLIN

Evacuaciones obligatorias: comenzaron a las 12:00 p.m. del jueves 8 de octubre.

¿Dónde? Todas las islas barrera, Alligator Point, Bald Point, zonas bajas, casas móviles y parques de caravanas.

Puentes y servicios de emergencia:

Cierre del paso vehicular en todos los puentes cuando los vientos alcancen las 45 mph.

Suspensión de intervenciones en los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) cuando los vientos sostenidos alcancen las 45 mph.

CONDADO DE BAY

Evacuaciones voluntarias: el jueves 8 de octubre se emitió una orden de evacuación voluntaria inmediata.

¿Dónde? Para las zonas de evacuación A y B, así como para todos los residentes de casas móviles y prefabricadas, en especial de Lower Grand Lagoon, Bear Creek y sus afluentes.

Refugios: abiertos desde el jueves 8 de octubre a las 3:00 p.m.

Escuela Deane Bozeman ubicada en 13410 Carretera 77, Ciudad de Panamá.

ubicada en 13410 Carretera 77, Ciudad de Panamá. Se pide a las personas llevar sus medicamentos recetados, ropa de cama y artículos de aseo personal. Se aceptan mascotas, siempre que sus dueños lleven una jaula o transportadora, correa, alimento, agua, medicamentos y el comprobante de vacunación.

Consultas y asistencia: los residentes pueden verificar su zona de evacuación en baycountyfl.gov o mediante Know Your Zone.

También pueden suscribirse a las alertas en AlertBay.org o comunicarse con el Centro de Información Ciudadana al (850) 248-6090.

CONDADO DE GULF

Evacuaciones obligatorias: se emitieron desde el miércoles 7 de octubre.

¿A quiénes? Para vehículos recreativos en el parque de caravanas Water’s Edge, resort para autocaravanas de Presnell y campamento Indian Pass.

Recomendaciones: las autoridades solicitaron a los dueños de autocaravanas trasladarse a otras ubicaciones que no sean propensas a inundaciones.

BASES MILITARES

Base de la Fuerza Aérea Eglin: la alerta HURCON 2 comenzó a las 9:00 p.m. del 8 de octubre.

Orden de evacuación limitada: se dio a las 12:30 p.m. del jueves 8 de octubre. Abarca a los miembros del servicio militar, empleados civiles del Departamento de Guerra y sus dependientes que residen en las zonas A y B del condado de Okaloosa, las zonas A, B y C del condado de Walton y las zonas A y B del condado de Escambia.

se dio a las 12:30 p.m. del jueves 8 de octubre. Abarca a los miembros del servicio militar, empleados civiles del Departamento de Guerra y sus dependientes que residen en las zonas A y B del condado de Okaloosa, las zonas A, B y C del condado de Walton y las zonas A y B del condado de Escambia. Viáticos y dietas: quienes residan en las zonas afectadas tienen derecho a viáticos y dietas de viaje.

quienes residan en las zonas afectadas tienen derecho a viáticos y dietas de viaje. Operaciones de la base: los servicios ambulatorios y las farmacias de atención habitual suspendieron actividades a las 2:00 p.m. del jueves. Sin embargo, la sala de emergencias, las áreas de hospitalización y la unidad de maternidad continúan operando. Además, las aeronaves asignadas a las alas 96 de Pruebas, 53 y 33 de Caza fueron trasladadas a otros sitios o aseguradas como medida preventiva.

Campo Hurlburt: inició HURCON 2 a las 9:00 p.m. del 8 de octubre.

Orden de evacuación selectiva: se ordenó la evacuación obligatoria de todos los residentes de las viviendas militares privatizadas para familias de Hurlburt Field y del FAMCamp.

Para encontrar el centro más cercano en el noreste —incluidos Duval/Jacksonville, Nassau, Clay, St. Johns, Putnam, Flagler, Baker y Bradford— consulta el buscador oficial de refugios de la División de Manejo de Emergencias de Florida: FloridaDisaster.org/Shelters. El portal informa el estado de los albergues abiertos y enlaza a las páginas locales de cada condado.

También puedes localizar refugios mediante la aplicación Red Cross Emergency, en RedCross.org o llamando al 1-800-RED-CROSS (1-800-733-2767).

Chris Essex coloca sacos de arena frente a un negocio mientras la gente se prepara para la llegada del huracán Isaías el 9 de octubre de 2026, en Pensacola, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

Los números de emergencia disponibles en Florida ante huracanes

Estos son los números principales para usar en Florida durante un huracán. Llama al 911 solo si existe peligro inmediato para la vida o la seguridad, como una emergencia médica, incendio, persona atrapada o cables eléctricos caídos.

Número Para qué sirve 911 Emergencias inmediatas: rescate, lesiones graves, incendios, peligro inminente, personas atrapadas o tendidos eléctricos caídos. 1-800-342-3557 Línea Estatal de Asistencia de Florida (SAIL): información oficial sobre emergencias, evacuaciones y recursos; se activa durante eventos de emergencia. 211 Conexión con recursos locales, como alimentos, transporte, asistencia social y otros servicios comunitarios tras un desastre. 311 Problemas no urgentes dentro de ciudades que operan ese servicio: calles inundadas, árboles caídos, escombros o daños a infraestructura local. Confirma su disponibilidad con tu gobierno local. 511 Información actualizada sobre tránsito, cierres de carreteras, puentes y rutas de desvío durante una evacuación. 1-800-4OUTAGE (1-800-468-8243) Reportar cortes de energía, cables caídos o equipos eléctricos dañados a Florida Power & Light (FPL); mantente lejos de los cables y llama al 911 si hay riesgo inmediato. 1-800-320-0519 Oficina Estatal de Vigilancia de la División de Manejo de Emergencias de Florida, para reportes y coordinación de situaciones de emergencia. 1-800-621-3362 Línea de asistencia por desastre de FEMA, cuando el gobierno federal habilite ayuda para una zona declarada en desastre. 1-866-966-7226 Línea de la Oficina del Fiscal General de Florida para denunciar posible aumento abusivo de precios durante una emergencia. 711 Servicio de retransmisión de Florida para personas sordas, con dificultades auditivas o del habla.

Para encontrar refugios abiertos y recibir información oficial de evacuaciones, consulta también FloridaDisaster.org y los avisos del condado donde resides. Los teléfonos y horarios de las líneas de emergencia pueden variar según la activación estatal y la gravedad del huracán

¿CUÁLES SON LOS CONDADOS CON MAYOR RIESGO EN FLORIDA?

Los condados con mayor riesgo inmediato en Florida están en el Panhandle occidental y la costa norte del golfo, donde Isaías se aproxima con amenaza de marejada ciclónica, vientos dañinos, lluvias fuertes y posibles tornados.

Nivel de riesgo Condados de Florida Riesgo principal Máximo / impacto más directo Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Bay y Gulf Marejada ciclónica, vientos de huracán o tormenta tropical, inundaciones costeras y evacuaciones en sectores bajos y costeros. Alto por lluvia, viento y tornados Washington, Holmes, Jackson, Calhoun, Liberty, Franklin, Gadsden, Leon, Wakulla y Jefferson Viento fuerte, lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y posibilidad de tornados, incluso lejos de la costa. Vigilancia por impactos periféricos Taylor, Madison, Lafayette, Suwannee, Dixie, Gilchrist, Columbia, Hamilton y Baker Lluvias intensas, crecidas, ráfagas y tornados aislados; el riesgo depende de la evolución final de la trayectoria.

En el noreste de Florida

Para el noreste atlántico —Duval, Nassau, Clay, St. Johns, Putnam y Flagler— el impacto directo del huracán es menor según la trayectoria hacia el Panhandle. No obstante, Flagler y Nassau, junto con los condados costeros intermedios, han estado bajo vigilancia por inundaciones, y toda la región debe mantenerse atenta a lluvias, ráfagas, oleaje y posibles tornados.

Las personas en zonas de evacuación costera de Escambia, Santa Rosa y Okaloosa deben seguir las órdenes locales sin demora; hay evacuaciones obligatorias o ampliadas en sectores de esos condados.

Unos trabajadores acordonan un surtidor de gasolina con cinta amarilla en una estación de servicio de Navarre, Florida, el 9 de octubre de 2026, mientras el huracán Isaías avanza hacia el norte, en dirección al Panhandle de Florida (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)