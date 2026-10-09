Ante la llegada del huracán Isaías a Florida, prevista para las altas horas de la noche de este viernes 9 de octubre de 2026 como un ciclón de categoría 3, el gobernador Ron DeSantis informó que el estado mantiene preparativos ante posibles impactos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se desplazó hacia el este, lo que aumenta el riesgo de marejada ciclónica y vientos destructivos en zonas cercanas a Fort Walton Beach, Destin y las islas barrera aledañas. Debido a este panorama, el gobernador emitió una advertencia para los residentes y actualizó las medidas de prevención en las zonas bajo evacuación. En esta nota, te explicamos qué informó la autoridad estatal.

“Este será un evento que afectará a toda la región del Panhandle. Estamos preparados y solo tenemos que superarlo”, dijo DeSantis durante una actualización sobre los esfuerzos de preparación del estado ante el huracán Isaías.

Isaías avanza hacia el Panhandle de Florida como huracán de categoría 3 (Foto: Handout / CIRA/CSU / AFP) / HANDOUT

LA ADVERTENCIA DE RON DESANTIS ANTE LA ALERTA POR EL HURACÁN ISAÍAS

El gobernador Ron DeSantis pidió a los residentes de las zonas de evacuación del Panhandle y Big Bend que salgan de inmediato, siempre que aún tengan tiempo y las condiciones lo permitan, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales. Quienes ya no puedan evacuar de forma segura deben permanecer resguardados y evitar salir cuando el tiempo comience a deteriorarse.

“Para muchos de ustedes, si están allí, es momento de quedarse en casa y mantenerse a salvo. El tiempo de prepararse ya pasó”, señaló Jared Perdue, director ejecutivo de la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias.

Las órdenes de evacuación están vigentes, sobre todo, en islas barrera, áreas bajas, parques de casas rodantes y las zonas A y B de condados como Bay, Escambia, Franklin, Gulf, Okaloosa, Santa Rosa y Walton. Cabe prcisar que no es necesario recorrer cientos de millas: la recomendación es trasladarse decenas de millas, fuera de la zona de marejada y hacia un refugio o una vivienda segura.

Pero las advertencias continúan. DeSantis señaló que la marejada ciclónica podría impactar una amplia franja de la costa del Golfo, incluso lejos del punto donde Isaías toque tierra. Aunque Destin y las comunidades cercanas enfrentarían el mayor peligro, las autoridades prevén inundaciones costeras hacia el este, hasta Apalachicola, y posibles efectos en sectores de la Bahía de Tampa debido al tamaño del huracán, publica WPTV.

“Habrá agua en toda la región del Panhandle de Florida”, afirmó el gobernador. Además, recalcó que los riesgos no se concentrarán únicamente cerca del ojo del ciclón, ya que podrían registrarse tornados en lugares alejados, como Tallahassee y otras partes del norte de Florida, mientras que las lluvias intensas persistirían hasta el sábado.

“Los efectos se sentirán mucho, mucho más allá del cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes”, advirtió DeSantis.

Chris Essex coloca sacos de arena frente a un negocio mientras la gente se prepara para la llegada del huracán Isaías el 9 de octubre de 2026, en Pensacola, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LAS ZONAS DE EVACUACIÓN POR ISAÍAS EN FLORIDA

El gobernador DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 26-202, que modifica la EO-26-211 y declara el estado de emergencia en 27 condados de Florida. Entre las medidas de prevención que dio a conocer en las zonas de evacuación por el huracán Isaías están:

La designación de más de 16,000 técnicos de líneas eléctricas y personal de restauración para apoyar las labores de restablecimiento del suministro eléctrico tras el huracán.

La Guardia Estatal de Florida (FSG) ha desplegado cerca de 400 soldados para ayudar con los esfuerzos previos y posteriores al impacto del huracán, incluyendo evaluaciones preliminares de daños, despeje de rutas, operaciones de puntos de distribución (POD) y apoyo de búsqueda y rescate aéreo, terrestre y marítimo.

La Oficina de Preparación para Emergencias del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) está coordinando activamente la respuesta de las fuerzas del orden estatales a las áreas afectadas. Para ello preparó: un bus de comando móvil, dos remolques de mando, cuatro remolques para dormir, dos edificios de mando portátiles, remolques con tres baños, tres UTV, una minicargadora, una carretilla elevadora y 23 remolques de barricada.

La Guardia Nacional de Florida (FLNG) tiene aproximadamente 5,000 soldados y aviadores activados, que desplegarán fuerzas en toda el área de impacto.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) ha preparado vehículos para que puedan ayudar a los floridanos en caso de daños o inundaciones. Responderán con equipo especializado según sea necesario, incluyendo: 10 hidrodeslizadores, 18 embarcaciones de poco calado, 9 vehículos todoterreno y vehículos utilitarios, 6 buques plataforma de mayor tamaño, 75 vehículos con tracción a las cuatro ruedas y 4 vehículos anfibios.

El Departamento de Salud de Florida (DOH) ha trasladado las operaciones de almacén a un horario de 24/7 y ha movilizado un AmbuBus del Condado de Manatee para apoyar las posibles necesidades de transporte de pacientes. Los refugios para personas con necesidades especiales están abiertos en: Bay, Escambia, Holmes, Okaloosa, Walton y Washington.

Los siete distritos del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) cuenta con más de 1,100 miembros de equipo que realizan activamente preparativos previos a la tormenta, además de limpiar los sistemas de drenaje, monitorear las áreas propensas a inundaciones y actualmente saturadas. Un total de 260 piezas de equipo pesado están preparadas y listas para su despliegue, al igual que 1,400 generadores y 100 bombas.

Conoce toda la información actualizada sobre los esfuerzos de preparación de Florida ante el huracán Isaías haciendo clic aquí.

Governor Ron DeSantis Delivers Update on Hurricane Isaias Preparations https://t.co/F9rHFCPefH — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 9, 2026

RECOMENDACIONES

Ten provisiones para al menos 72 horas: agua, alimentos no perecederos, medicamentos, gasolina, baterías, linternas, cargadores y artículos esenciales, publica News 4 JAX.

Como puede haber cortes de electricidad prolongados; carga dispositivos, abastece el vehículo y evita dejar las compras o preparativos para el último momento.

Revisa las órdenes de tu condado, la zona de evacuación y los refugios disponibles en FloridaDisaster.org; sigue únicamente los avisos oficiales.

Asegura objetos exteriores, completa el plan familiar y evacúa con tus mascotas; las autoridades recalcan que no deben quedarse atrás.

Cuando empeore el tiempo, evita desplazarte, no cruces carreteras inundadas y mantente alejado de líneas eléctricas caídas.