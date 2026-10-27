Las inundaciones causadas por las mareas altas mantienen en alerta a las comunidades costeras del sur de Florida, donde el agua del mar llegó a cubrir carriles de importantes avenidas, bloquear intersecciones y alcanzar las entradas de establecimientos comerciales. El episodio, considerado uno de los más extremos de la historia de la región fuera de un huracán, afectó sectores de Miami, Fort Lauderdale y otras localidades costeras. La combinación de vientos que empujaron el agua hacia tierra y el aumento del nivel del mar agravó las consecuencias de este fenómeno natural, que podría prolongarse durante los próximos días.

De acuerdo con Brian McNoldy, investigador de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y Terrestres de la Universidad de Miami, quien habló con Miami Herald, las mareas alcanzaron niveles extraordinarios debido a un sistema de baja presión que impulsó el agua hacia la costa. Tanto Miami como Fort Lauderdale registraron aproximadamente 2,5 pies de agua por encima del nivel de la marea alta, una altura que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) considera una inundación importante.

Miami y Fort Lauderdale registraron niveles extraordinarios de agua durante el episodio de mareas reales. | Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Hasta cuándo durarán las mareas altas en el sur de Florida?

Este episodio de mareas altas comenzó el viernes y se extendió durante el fin de semana, cuando varias calles y parques cercanos a la costa quedaron anegados durante las horas de pleamar. El martes se registró el punto máximo de este ciclo, con niveles de agua que superaron marcas anteriores en estaciones de medición de la región.

Las condiciones están previstas para continuar al menos hasta el miércoles, por lo que las zonas costeras podrían seguir experimentando inundaciones durante las próximas mareas altas. La duración y la intensidad de los efectos dependerán de las condiciones del mar, los vientos y la capacidad de los sistemas de drenaje para evacuar el agua acumulada.

Aunque las mareas reales son un fenómeno natural y previsible, sus consecuencias pueden ser más graves cuando coinciden con condiciones meteorológicas que empujan el agua hacia tierra. Por ello, las calles que ya registraron inundaciones podrían continuar expuestas mientras persistan estas condiciones.

El aumento del nivel del mar y los vientos costeros agravaron las inundaciones en Florida. | Crédito: Pexels

¿Qué zonas del sur de Florida siguen en riesgo de inundaciones?

Los efectos más importantes se registraron en diferentes puntos de la costa, desde Miami hasta West Palm Beach. Entre las localidades y áreas que experimentaron inundaciones o problemas relacionados con el aumento del nivel del agua se encuentran las siguientes.

Miami: la zona de Virginia Key registró niveles excepcionales en su estación de medición de mareas. También se reportaron problemas en sectores costeros y en canales de la ciudad.

la zona de Virginia Key registró niveles excepcionales en su estación de medición de mareas. También se reportaron problemas en sectores costeros y en canales de la ciudad. Fort Lauderdale: varias calles quedaron inundadas y las autoridades cerraron el puente de Las Olas debido a la acumulación de agua en sus accesos norte y sur.

varias calles quedaron inundadas y las autoridades cerraron el puente de Las Olas debido a la acumulación de agua en sus accesos norte y sur. Miami Beach: el agua llegó hasta las entradas de establecimientos comerciales y afectó sectores próximos a la costa.

el agua llegó hasta las entradas de establecimientos comerciales y afectó sectores próximos a la costa. Miami Shores: el campo de golf de la ciudad quedó anegado y tuvo que cerrar durante varios días para permitir que el terreno se secara.

el campo de golf de la ciudad quedó anegado y tuvo que cerrar durante varios días para permitir que el terreno se secara. Little River y North Miami Beach: se observaron problemas en estructuras de control de inundaciones, donde el agua llegó a circular en dirección contraria a la prevista.

se observaron problemas en estructuras de control de inundaciones, donde el agua llegó a circular en dirección contraria a la prevista. West Palm Beach: la zona forma parte del corredor costero afectado por el aumento de las mareas en el sur de Florida.

Estas áreas no necesariamente experimentarán la misma intensidad de inundación durante cada marea alta. Sin embargo, los antecedentes de este episodio muestran que las calles bajas, los accesos a puentes, los parques costeros y las zonas próximas a canales son especialmente vulnerables.