Una nueva ola de frío comienza a sorprender a los habitantes de Florida , pues se prevé que las temperaturas desciendan repentinamente para este cierre de semana. Ante este panorama climático, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la presencia de “lluvia de iguanas” en ciertas localidades. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

La alerta está dirigida especialmente a los residentes que habitan el sur de Florida, donde se concentra una buena parte de iguanas verdes. Estos reptiles acostumbran desplazarse por los árboles y las calles, pero no toleran el clima gélido.

A causa de las bajas temperaturas, esta especie invasora de sangre fría entra en un estado de letargo, el cual ocasiona la pérdida temporal de su movilidad. Entonces, si se ubican a una elevada altitud, pueden descender contra el pavimento, como si se tratase de una lluvia.

Los reptiles verdes pueden entrar en un estado de letargo a causa de las temperaturas frías. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué temperaturas se esperan para este fin de semana en Florida

Si bien los habitantes de Florida ya están experimentando un clima frío en los últimos días, el panorama no será distinto para este fin de semana. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas descenderán más de lo esperado.

Es posible que el estado —especialmente en las zonas del sur— registre valores térmicos que oscilan entre los 50 y 59 °F (10 y 15 °C). Según la dependencia, estas temperaturas son las más bajas desde finales de marzo del presente año.

Este descenso de temperaturas ocasionará que los habitantes de Florida usen ropa abrigadora. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

De concretarse esta previsiones, se incrementa la posibilidad de que los reptiles verdes puedan desprenderse de las ramas para impactar contra el suelo debido al estado de letargo.

En el caso de la ciudad de Miami, sus residentes seguirán experimentando un ambiente más agradable, pues los dígitos se posicionarán en los 73 °F para este fin de semana.

Es importante resaltar que el NWS emitió un aviso de heladas durante la madrugada de este sábado para el noroeste de Florida, debido a que los valores térmicos descendieron hasta los 34 °F.