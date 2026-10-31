Las familias que necesitan abastecer sus hogares tendrán nuevas oportunidades para recibir alimentos gratis en Florida durante los primeros días de noviembre. Varias organizaciones, centros educativos e instituciones locales organizarán jornadas de distribución en distintas ciudades del estado, con productos disponibles para los residentes que acudan a los puntos establecidos. Las entregas se realizarán entre el lunes 02 y el jueves 05 de noviembre, en diferentes horarios y ubicaciones.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 02 al 05 de noviembre

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 2 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Martes 3 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Homestead Middle School 650 NW 2nd Ave, Homestead, FL 33030 Martes 3 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Somerset Prep Academy 3000 SE 9th St, Homestead, FL 33035 Miércoles 4 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. City of Miami – alcaldesa Eileen Higgins 1750 NW 3rd Ave, Miami, FL 33136 Miércoles 4 de noviembre 9:30 a.m. – 12:30 p.m. City of Opa-Locka 777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054 Miércoles 4 de noviembre 10:00 a.m. – 1:00 p.m. SOSA Sumter 600 Walker Rd, Wildwood, FL 34785 Jueves 5 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. New Harvest Missionary Baptist Church 12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167 Jueves 5 de noviembre 9:30 a.m. – 12:30 p.m. Berean Christian Fellowship 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310 Jueves 5 de noviembre 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Great Heights Academy 4707 SW 127th Ave, Miami, FL 33175

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

Las jornadas de alimentos gratis en Florida se realizarán del 02 al 05 de noviembre. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

Conoce dónde entregarán alimentos gratis en Florida, cuáles serán los horarios y qué direcciones debes visitar. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.