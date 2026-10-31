Los alimentos gratis en Florida llegarán a varias ciudades durante la primera semana de noviembre. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida llegarán a varias ciudades durante la primera semana de noviembre. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
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Las familias que necesitan abastecer sus hogares tendrán nuevas oportunidades para recibir alimentos gratis en durante los primeros días de noviembre. Varias organizaciones, centros educativos e instituciones locales organizarán jornadas de distribución en distintas ciudades del estado, con productos disponibles para los residentes que acudan a los puntos establecidos. Las entregas se realizarán entre el lunes 02 y el jueves 05 de noviembre, en diferentes horarios y ubicaciones.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 02 al 05 de noviembre

Según la información proporcionada por la organización , estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:

FechaHorarioLugarDirección
Lunes 2 de noviembre--No se registra distribución de alimentos gratis en Florida--
Martes 3 de noviembre9:00 a.m. – 12:00 p.m.Homestead Middle School650 NW 2nd Ave, Homestead, FL 33030
Martes 3 de noviembre9:00 a.m. – 12:00 p.m.Somerset Prep Academy3000 SE 9th St, Homestead, FL 33035
Miércoles 4 de noviembre9:00 a.m. – 12:00 p.m.City of Miami – alcaldesa Eileen Higgins1750 NW 3rd Ave, Miami, FL 33136
Miércoles 4 de noviembre9:30 a.m. – 12:30 p.m.City of Opa-Locka777 Sharazad Blvd, Opa-locka, FL 33054
Miércoles 4 de noviembre10:00 a.m. – 1:00 p.m.SOSA Sumter600 Walker Rd, Wildwood, FL 34785
Jueves 5 de noviembre9:00 a.m. – 12:00 p.m.New Harvest Missionary Baptist Church12145 NW 27th Ave, Miami, FL 33167
Jueves 5 de noviembre9:30 a.m. – 12:30 p.m.Berean Christian Fellowship6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310
Jueves 5 de noviembre10:00 a.m. – 1:00 p.m.Great Heights Academy4707 SW 127th Ave, Miami, FL 33175

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

Las jornadas de alimentos gratis en Florida se realizarán del 02 al 05 de noviembre. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP
Las jornadas de alimentos gratis en Florida se realizarán del 02 al 05 de noviembre. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

Conoce dónde entregarán alimentos gratis en Florida, cuáles serán los horarios y qué direcciones debes visitar. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP
Conoce dónde entregarán alimentos gratis en Florida, cuáles serán los horarios y qué direcciones debes visitar. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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