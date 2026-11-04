Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir productos gratuitos durante los próximos días. Entre el 06 y el 08 de noviembre, distintas organizaciones y autoridades locales realizarán jornadas de alimentos gratis en Florida, con puntos de distribución en ciudades como Miami, Hialeah, Leesburg y Fort Lauderdale. Las actividades tendrán horarios específicos y estarán dirigidas a los residentes que busquen ayuda para abastecer sus hogares.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 06 al 08 de noviembre

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 6 de noviembre 8:30 a. m. - 11:00 a. m. Kendall - Commissioner Raquel Regalado & MDC Kendall 11011 SW 104th St, Miami, FL 33176 Viernes 6 de noviembre 10:00 a. m. - 1:00 p. m. Leesburg - United We Give Lake Square Mall, 10401 US-441, Leesburg, FL 34788 Sábado 7 de noviembre 9:00 a. m. - 12:00 p. m. Hialeah - COHEA 2590 W 76th St, Hialeah, FL 33016 Sábado 7 de noviembre 9:00 a. m. - 11:00 a. m. Town of Pembroke Park 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023 Sábado 7 de noviembre 10:00 a. m. - 1:00 p. m. Fort Lauderdale - South Promo 1321 NW 6th St, Fort Lauderdale, FL 33311 Domingo 8 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida --

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante el mes de noviembre. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.