Las familias que necesitan apoyo para completar la canasta básica tendrán nuevas oportunidades de recibir productos de primera necesidad durante la segunda semana de noviembre. Diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y autoridades locales organizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en Florida del 09 al 12 de noviembre, con actividades programadas en Miami, Homestead, North Miami, Miami Gardens y Tallahassee. Las entregas se realizarán en fechas y horarios específicos, por lo que conviene conocer los puntos habilitados antes de acudir.

Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share

Distribución de alimentos gratis en Florida del 09 al 12 de noviembre

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 9 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Martes 10 de noviembre 9:00 a.m. – 11:00 a.m. North Miami – Councilwoman Mary Estimé-Irvin 12220 Griffing Blvd, North Miami, FL 33161 Martes 10 de noviembre 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Miami Gardens – Councilman Paul V. Wilson Jr. 19401 NW 14th Ave, Miami Gardens, FL 33169 Martes 10 de noviembre 10:00 a.m. – 1:00 p.m. New Birth Baptist Church Cathedral of Faith International 2300 NW 135th St, Miami, FL 33167 Miércoles 11 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Jueves 12 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Chambers High School 698 N Homestead Blvd, Homestead, FL 33030 Jueves 12 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Be Strong International 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170 Jueves 12 de noviembre 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Commissioner Miguel Angel Gabela – Antonio Maceo Park 5135 NW 7th St, Miami, FL 33126 Jueves 12 de noviembre 9:30 a.m. – 12:30 p.m. Berean Christian Fellowship 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.