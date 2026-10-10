Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida pueden ayudar a las familias a reducir sus gastos de comida. | Crédito: Farm Share
Oscar Guerrero Tello
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Las jornadas de alimentos gratis en se realizarán esta semana en distintas comunidades, con entregas programadas el lunes 12 al jueves 15 de octubre. Las actividades forman parte de la red Farm Share e incluyen puntos de distribución en Miami, North Miami Beach y Tallahassee. Aunque el calendario disponible no registra ninguna jornada para el 12 y 13, los residentes pueden aprovechar las fechas anunciadas para acceder a comida sin costo. No se exigen requisitos generales de elegibilidad, pero la entrega está sujeta a los horarios establecidos y a las existencias disponibles en cada lugar.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Florida del 12 al 13 de octubre?

Según la información proporcionada por , las próximas jornadas de distribución de alimentos gratis en Florida están programadas para el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre de 2026. Estos son los lugares, horarios y direcciones disponibles:

FechaLugar de entregaHorarioDirección
Lunes 12 de octubreNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida----
Martes 13 de octubreNo se registra distribución de alimentos gratis en Florida----
Miércoles 14 de octubreCity of Miami, alcaldesa Eileen Higgins9:00 a. m. a 12:00 p. m.5135 NW 7th St, Miami, FL 33126
Miami Gardens, representante estatal Felicia Robinson10:00 a. m. a 1:00 p. m.16405 NW 25th Ave, Miami Gardens, FL 33054
Jueves 15 de octubreComisionado Miguel Angel Gabela9:00 a. m. a 12:00 p. m.Grapeland Water Park, 1550 NW 37th Ave, Miami, FL 33125
City of North Miami Beach, alcalde y comisión9:00 a. m. a 12:00 p. m.Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162
Berean Christian Fellowship9:30 a. m. a 12:30 p. m.6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310

¿Quién puede recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede acudir a sus jornadas de distribución. No existen requisitos generales de elegibilidad para participar en estos eventos.

La organización trabaja con cerca de 2,000 agencias asociadas que también realizan sus propias entregas en diferentes comunidades de Florida. Por ello, las jornadas incluidas en el calendario representan solo una parte de la ayuda alimentaria disponible a través de su red.

Conoce los horarios y direcciones para recibir alimentos gratis en Florida esta semana. | Crédito: Farm Share
Conoce los horarios y direcciones para recibir alimentos gratis en Florida esta semana. | Crédito: Farm Share

¿Cómo recibir alimentos gratis en Florida?

Las personas interesadas deben identificar la jornada más cercana, acudir a la dirección indicada dentro del horario establecido y seguir las instrucciones del personal encargado de la distribución.

La entrega se realiza por orden de llegada y mientras duren las existencias. Por esta razón, llegar temprano puede ser importante, especialmente en los puntos donde se espera una mayor demanda.

Si no hay una jornada programada cerca de su domicilio, Farm Share también recomienda consultar su directorio de agencias asociadas. Algunas de estas organizaciones pueden ofrecer asistencia alimentaria de manera continua, aunque es recomendable comunicarse previamente para confirmar la disponibilidad.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share
Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante agosto. | Crédito: Farm Share

¿Los alimentos de Farm Share son realmente gratis?

Sí. Farm Share indica que los alimentos distribuidos mediante sus jornadas se entregan sin costo para los beneficiarios.

Los productos pueden cambiar según la jornada, la ubicación y las existencias disponibles. Entre los artículos que suelen formar parte de estas entregas se encuentran frutas y verduras frescas, además de productos básicos de despensa.

En algunos condados también pueden distribuirse alimentos obtenidos mediante el programa federal de asistencia alimentaria TEFAP. En esos casos, podría ser necesario completar un formulario de registro.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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