Las familias que buscan alimentos gratis en Florida tendrán nuevas oportunidades para recibir ayuda durante el fin de semana. Entre el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, distintas ciudades del estado realizarán jornadas de distribución de comida, con puntos de entrega en Miami, West Palm Beach, Lauderhill y otras localidades. Las actividades estarán a cargo de organizaciones comunitarias, iglesias y autoridades locales, que ofrecerán asistencia en horarios específicos.
Distribución de alimentos gratis en Florida del 13 al 15 de noviembre
Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:
|Fecha
|Horario
|Lugar
|Dirección
|Viernes 13 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Jessie Trice Community Health System (Miami)
|5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
|Viernes 13 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|West Gate CRA (West Palm Beach)
|1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409
|Viernes 13 de noviembre
|9:30 a. m. a 12:30 p. m.
|Commissioner Hazelle Rogers (Lauderhill)
|3700 NW 11th Pl, Lauderhill, FL 33311
|Viernes 13 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|The City of Florida City
|1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034
|Sábado 14 de noviembre
|8:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Sosa Volusia 1st Presbyterian Church (DeLand)
|724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720
|Sábado 14 de noviembre
|8:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Jornada de Lake Butler
|155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054
|Sábado 14 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Commissioner Kionne McGhee y Christ the King Church (Miami)
|16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157
|Sábado 14 de noviembre
|9:00 a. m. a 11:00 a. m.
|Commissioner Rolando Escalona (Miami)
|José Martí Park, 362 SW 4th St, Miami, FL 33130
|Sábado 14 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Congresswoman Frederica Wilson (Miami)
|1781 NW 95th St, Miami, FL 33147
|Sábado 14 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|The Orange Bowl (Riviera Beach)
|1420 W 10th St, Riviera Beach, FL 33404
|Domingo 15 de noviembre
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|No se registra distribución de alimentos gratis en Florida
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¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?
Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.
¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?
La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.
Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.
¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?
Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.
Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.
¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?
No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.