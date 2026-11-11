Las familias que buscan alimentos gratis en Florida tendrán nuevas oportunidades para recibir ayuda durante el fin de semana. Entre el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, distintas ciudades del estado realizarán jornadas de distribución de comida, con puntos de entrega en Miami, West Palm Beach, Lauderhill y otras localidades. Las actividades estarán a cargo de organizaciones comunitarias, iglesias y autoridades locales, que ofrecerán asistencia en horarios específicos.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 13 al 15 de noviembre

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:

Fecha Horario Lugar Dirección Viernes 13 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Jessie Trice Community Health System (Miami) 5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142 Viernes 13 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. West Gate CRA (West Palm Beach) 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409 Viernes 13 de noviembre 9:30 a. m. a 12:30 p. m. Commissioner Hazelle Rogers (Lauderhill) 3700 NW 11th Pl, Lauderhill, FL 33311 Viernes 13 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. The City of Florida City 1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034 Sábado 14 de noviembre 8:00 a. m. a 11:00 a. m. Sosa Volusia 1st Presbyterian Church (DeLand) 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720 Sábado 14 de noviembre 8:00 a. m. a 11:00 a. m. Jornada de Lake Butler 155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054 Sábado 14 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Commissioner Kionne McGhee y Christ the King Church (Miami) 16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157 Sábado 14 de noviembre 9:00 a. m. a 11:00 a. m. Commissioner Rolando Escalona (Miami) José Martí Park, 362 SW 4th St, Miami, FL 33130 Sábado 14 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Congresswoman Frederica Wilson (Miami) 1781 NW 95th St, Miami, FL 33147 Sábado 14 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. The Orange Bowl (Riviera Beach) 1420 W 10th St, Riviera Beach, FL 33404 Domingo 15 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida --

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

Varias ciudades ofrecerán alimentos gratis en Florida durante el fin de semana. | Crédito: Facebook / Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

Revisa los horarios y las direcciones para encontrar alimentos gratis en Florida. | Crédito: Farm Share

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.