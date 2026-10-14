Los residentes de Florida tendrán nuevas oportunidades para acceder a alimentos gratis durante octubre, gracias a las jornadas de distribución organizadas por Farm Share en coordinación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias. Las actividades programadas entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre de 2026 incluyen puntos de entrega en el sur y centro del estado, con frutas, verduras frescas y otros productos básicos, según la disponibilidad de cada sede. Antes de acudir, conviene revisar los horarios y las direcciones para identificar la jornada más cercana y evitar desplazamientos innecesarios.

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en Florida del 16 al 18 de octubre?

Farm Share organiza jornadas gratuitas de entrega de alimentos para ayudar a las comunidades que necesitan apoyo alimentario, especialmente en zonas con acceso limitado a productos frescos. De acuerdo con la organización, las distribuciones están abiertas al público y no exigen cumplir requisitos de elegibilidad.

Estos son los puntos incluidos en el calendario para el fin de semana del 16 al 18 de octubre. La jornada anunciada en Tamarac figura como cancelada y el domingo 18 no registra distribuciones en la programación proporcionada.

Cuadro de fechas, horarios y lugares

Viernes 16 de octubre City of Florida City 10 a. m. a 1 p. m. 1055 NW 6th Ave, Florida City, FL 33034 Sábado 17 de octubre Sosa Volusia 1st Presbyterian Church, DeLand 8 a. m. a 11 a. m. 724 N Woodland Blvd, DeLand, FL 32720 Sábado 17 de octubre Lake Butler 8 a. m. a 11 a. m. 155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054 Sábado 17 de octubre COHEA, Hialeah 9 a. m. a 12 p. m. 2590 W 76th St, Hialeah, FL 33016 Sábado 17 de octubre Town of Pembroke Park 9 a. m. a 11 a. m. 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park, FL 33023 Sábado 17 de octubre Urban Health Partnerships, Inc., Miami 10 a. m. a 1 p. m. 1160 NW 2nd Ave, Miami, FL 33136 Sábado 17 de octubre Representante Fabián Basabe, Sunny Isles Beach 10 a. m. a 1 p. m. 17620 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach, FL 33160

Importante: la distribución de Tamarac, prevista para el viernes 16 de octubre, de 9 a. m. a 12 p. m., aparece como cancelada en el calendario de Farm Share. El domingo 18 de octubre no figura ninguna jornada programada en la información disponible.

Farm Share ofrecerá alimentos gratis en Florida, incluidos productos frescos, en puntos de distribución con horarios específicos. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis de Farm Share?

Las jornadas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos. Farm Share señala que no existen requisitos de elegibilidad para participar en sus distribuciones públicas, por lo que los interesados pueden acudir al punto de entrega correspondiente dentro del horario establecido.

La organización trabaja con aproximadamente 2.000 agencias asociadas que también realizan sus propias entregas de alimentos. Por ello, el calendario de eventos públicos representa solo una parte de sus actividades de asistencia alimentaria.

¿Qué alimentos entregan y cómo puedes recibirlos?

Los productos varían según la sede y las existencias disponibles. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Farm Share explica que la entrega se realiza por orden de llegada y hasta agotar las existencias. Por ese motivo, se recomienda acudir dentro del horario anunciado y seguir las indicaciones del personal en cada punto.

En determinados condados, algunas distribuciones incluyen alimentos financiados mediante el programa federal TEFAP. En esos casos, podría ser necesario completar un formulario de registro. Farm Share indica que registrarse previamente a través de su aplicación puede ayudar a reducir el tiempo de espera cuando ese procedimiento sea aplicable.

- Los alimentos gratis en Florida podrán recogerse en sedes de Miami, Hialeah, DeLand y otras ciudades durante octubre. | Crédito: Farm Share

¿Qué hacer si no hay una distribución cerca de tu ciudad?

Quienes no encuentren una jornada próxima a su domicilio pueden consultar el directorio de agencias asociadas de Farm Share, que ofrecen asistencia alimentaria de forma continua en diferentes comunidades de Florida.

La organización recomienda comunicarse directamente con la agencia correspondiente para confirmar la disponibilidad de alimentos antes de desplazarse, ya que los productos y las cantidades pueden variar según el lugar.

Para consultar nuevas fechas y verificar posibles cambios en el calendario, los residentes pueden revisar el sitio oficial de Farm Share.