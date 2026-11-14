Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir alimentos gratis en Florida durante la semana del 16 al 19 de noviembre de 2026. Varias ciudades del estado organizarán jornadas de distribución sin costo, con puntos de entrega en Miami, North Miami Beach, Gainesville y Tallahassee. Los eventos tendrán diferentes horarios para facilitar el acceso de los residentes.

Varias ciudades ofrecerán alimentos gratis en Florida durante jornadas comunitarias. | Crédito: Facebook / Farm Share

Distribución de alimentos gratis en Florida del 16 al 19 de noviembre

Durante esta semana, distintas ciudades de Florida tendrán jornadas de distribución de alimentos gratuitos para las familias que necesiten apoyo. Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, horarios y direcciones de los puntos de entrega:

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 16 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Martes 17 de noviembre 9:00 a. m. - 12:00 p. m. NMB-CG Bethel High School 16150 NE 17th Ave, North Miami Beach, FL 33162 Miércoles 18 de noviembre 9:00 a. m. - 12:00 p. m. City of Miami Mayor Eileen Higgins 1350 NW 50th St, Miami, FL 33142 Miércoles 18 de noviembre 10:00 a. m. - 1:00 p. m. Chairman Anthony Rodriguez 8011 SW 127th Ave, Miami, FL 33183 Miércoles 18 de noviembre 10:00 a. m. - 1:00 p. m. Miami-Dade College Medical Campus 950 NW 20th St, Miami, FL 33127 Miércoles 18 de noviembre 5:00 p. m. - 8:00 p. m. Commissioner Kionne McGhee & Trick Luvs Da Kids 11350 SW 216th St, Miami, FL 33170 Jueves 19 de noviembre 8:00 a. m. - 11:00 a. m. Strike Out Hunger The Oaks Mall, 6419 W Newberry Rd, Gainesville, FL 32605 Jueves 19 de noviembre 9:00 a. m. - 12:00 p. m. City of North Miami Beach Mayor and Commission 1980 NE 171 St, North Miami Beach, FL 33162 Jueves 19 de noviembre 9:30 a. m. - 12:30 p. m. Berean Christian Fellowship 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310 Jueves 19 de noviembre 10:00 a. m. - 1:00 p. m. Empower U 7900 NW 27th Ave, Miami, FL 33147

Importante: Se recomienda llegar con anticipación, ya que la entrega de alimentos puede estar sujeta a disponibilidad.

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

Revisa los horarios y direcciones para recibir alimentos gratis en Florida sin costo. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.