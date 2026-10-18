Los alimentos gratis en Florida volverán a estar disponibles en dos jornadas de distribución organizadas por Farm Share entre el 19 y el 22 de octubre de 2026. La iniciativa contempla actividades en Miami y Tallahassee, con productos que se entregarán sin costo a las personas que necesiten asistencia alimentaria. Si vives cerca de alguno de estos puntos, revisa las fechas, los horarios y las direcciones antes de acudir, ya que la entrega se realizará por orden de llegada hasta agotar las existencias.

¿Dónde habrá distribución de alimentos gratis en Florida del 19 al 22 de octubre?

Farm Share confirmó dos puntos de distribución de alimentos gratuitos en Florida para el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre de 2026. Estas son las fechas, los horarios y las direcciones que debes tener en cuenta para planificar tu visita.

Fecha Horario Lunes 19 de octubre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Martes 20 de octubre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Miércoles 21 de octubre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Miami, con la alcaldesa Eileen Higgins y la ciudad de Miami 6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33142 Jueves 22 de octubre 9:30 a. m. a 12:30 p. m. Berean Christian Fellowship 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310

Las jornadas están previstas para la mañana y tienen una duración de tres horas. Se recomienda llegar con anticipación, pues la entrega se realiza por orden de llegada hasta agotar las existencias disponibles.

Para recibir alimentos gratis en Florida, acude a un punto de distribución y llega temprano, ya que los productos se entregan hasta agotar existencias. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

Los alimentos se entregan sin costo. La cantidad y el tipo de productos disponibles pueden variar según el lugar, la fecha y el suministro de cada jornada.

¿Qué alimentos gratis en Florida entrega Farm Share?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

En algunos condados, las jornadas incluyen alimentos financiados mediante el programa federal de asistencia alimentaria TEFAP, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En esos casos, podría ser necesario completar un formulario de registro.

Farm Share recomienda descargar su aplicación y registrarse previamente cuando corresponda, ya que este paso puede ayudar a reducir el tiempo de espera.

- Los alimentos gratis en Florida incluyen frutas, verduras frescas y productos básicos de supermercado, según las existencias. | Crédito: Farm Share

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de Miami o Tallahassee, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

¿Los alimentos gratis de Farm Share tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.

Si planeas asistir, revisa la dirección del punto elegido y procura llegar temprano. También puedes consultar las agencias asociadas si necesitas apoyo alimentario de manera recurrente.