Las familias que buscan aliviar sus gastos del hogar tendrán nuevas oportunidades para acceder a alimentos gratis en Florida durante los próximos días. Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, distintas ciudades del estado realizarán jornadas de distribución organizadas por autoridades locales, iglesias y organizaciones comunitarias. ¿Dónde se entregarán los productos, cuáles serán los horarios y qué lugares participarán? Aquí te contamos lo que debes saber.

Varias ciudades de Florida tendrán jornadas de distribución gratuita de alimentos para las familias. | Crédito: Instagram / Global Empowerment Mission

Distribución de alimentos gratis en Florida del 20 al 22 de noviembre

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estos son los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados en Florida del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026:

Fecha Horario Ciudad Lugar y dirección Viernes 20 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. North Lauderdale 701 SW 71st Ave, North Lauderdale, FL 33068 Viernes 20 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. North Miami Beach 17530 W Dixie Hwy, North Miami Beach, FL 33160 Viernes 20 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Quincy St. Hebron AME Church, 631 S Stewart St, Quincy, FL 32351 Viernes 20 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Hialeah 4400 W 18th Ave, Hialeah, FL 33012 Viernes 20 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Tallahassee Boys and Girls Club, 2525 Texas St, Tallahassee, FL 32301 Sábado 21 de noviembre 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Sunrise The Faith Center, 5555 NW 95th Ave, Sunrise, FL 33351 Sábado 21 de noviembre 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Jacksonville 101 W State St, Jacksonville, FL 32202 Sábado 21 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Homestead Harris Field Park, 1034 NE 8th St, Homestead, FL 33030 Sábado 21 de noviembre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Naranja Naranja Park, 14150 SW 264th St, Naranja, FL 33032 Sábado 21 de noviembre 9:30 a. m. a 12:30 p. m. Fort Lauderdale Mount Olive Baptist Church, 1530 NW 6th St, Fort Lauderdale, FL 33311 Sábado 21 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. North Lauderdale 701 SW 71st Ave, North Lauderdale, FL 33068 Sábado 21 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Pahokee 168 E 4th St, Pahokee, FL 33476 Sábado 21 de noviembre 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Tallahassee Allen Temple CME, 849 Kissimmee St, Tallahassee, FL 32310 Domingo 22 de noviembre -- -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida

Importante: La información proporcionada no incluye actividades para el domingo 22 de noviembre. Conviene confirmar con los organizadores si se requiere inscripción previa o si existen requisitos para recibir los alimentos.

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

Revisa las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de entrega de alimentos gratis en Florida. | Crédito: Facebook / Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.”

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.