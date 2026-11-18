Las familias que buscan aliviar sus gastos del hogar tendrán nuevas oportunidades para acceder a alimentos gratis en Florida durante los próximos días. Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, distintas ciudades del estado realizarán jornadas de distribución organizadas por autoridades locales, iglesias y organizaciones comunitarias. ¿Dónde se entregarán los productos, cuáles serán los horarios y qué lugares participarán? Aquí te contamos lo que debes saber.
Distribución de alimentos gratis en Florida del 20 al 22 de noviembre
Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estos son los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados en Florida del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026:
|Fecha
|Horario
|Ciudad
|Lugar y dirección
|Viernes 20 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|North Lauderdale
|701 SW 71st Ave, North Lauderdale, FL 33068
|Viernes 20 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|North Miami Beach
|17530 W Dixie Hwy, North Miami Beach, FL 33160
|Viernes 20 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Quincy
|St. Hebron AME Church, 631 S Stewart St, Quincy, FL 32351
|Viernes 20 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Hialeah
|4400 W 18th Ave, Hialeah, FL 33012
|Viernes 20 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Tallahassee
|Boys and Girls Club, 2525 Texas St, Tallahassee, FL 32301
|Sábado 21 de noviembre
|8:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Sunrise
|The Faith Center, 5555 NW 95th Ave, Sunrise, FL 33351
|Sábado 21 de noviembre
|8:30 a. m. a 11:30 a. m.
|Jacksonville
|101 W State St, Jacksonville, FL 32202
|Sábado 21 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Homestead
|Harris Field Park, 1034 NE 8th St, Homestead, FL 33030
|Sábado 21 de noviembre
|9:00 a. m. a 12:00 p. m.
|Naranja
|Naranja Park, 14150 SW 264th St, Naranja, FL 33032
|Sábado 21 de noviembre
|9:30 a. m. a 12:30 p. m.
|Fort Lauderdale
|Mount Olive Baptist Church, 1530 NW 6th St, Fort Lauderdale, FL 33311
|Sábado 21 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|North Lauderdale
|701 SW 71st Ave, North Lauderdale, FL 33068
|Sábado 21 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Pahokee
|168 E 4th St, Pahokee, FL 33476
|Sábado 21 de noviembre
|10:00 a. m. a 1:00 p. m.
|Tallahassee
|Allen Temple CME, 849 Kissimmee St, Tallahassee, FL 32310
|Domingo 22 de noviembre
|--
|--
|No se registra distribución de alimentos gratis en Florida
Importante: La información proporcionada no incluye actividades para el domingo 22 de noviembre. Conviene confirmar con los organizadores si se requiere inscripción previa o si existen requisitos para recibir los alimentos.
¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?
Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.
¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?
La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.”
Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.
¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?
Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.
Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.
¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?
No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.