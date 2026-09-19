Las personas y familias que buscan alimentos gratis en Florida podrán encontrar distintas jornadas de distribución entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre. Las actividades forman parte del trabajo de Farm Share, organización que entrega productos frescos y alimentos de despensa en comunidades del estado, con el apoyo de gobiernos locales, líderes comunitarios y agencias asociadas. Las entregas están dirigidas a quienes necesitan alimentos y se realizan sin costo.

De acuerdo con el calendario de Farm Share, entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre hay jornadas programadas en Miami y Tallahassee. Los horarios varían según el punto de distribución y, en algunos casos, las actividades pueden extenderse durante varias horas. La organización señala que sus entregas están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos y que los productos se entregan sin costo.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante estos días. | Crédito: Farm Share

¿Dónde habrá alimentos gratis en Florida del 21 al 24 de septiembre?

El calendario de Farm Share registra seis jornadas de distribución durante estas fechas. El lunes 21 de septiembre no aparece una distribución programada en el calendario consultado, mientras que el resto de las actividades se concentran entre Miami y Tallahassee.

Fecha Horario Lugar y dirección Organizador Lunes 21 de septiembre — No se registra distribución Miami Dade Sheriff’s Office Martes 22 de septiembre 10:00 a.m. - 1:00 p.m. 10301 SW 170th Terrace, Miami, FL 33157 City of Miami Mayor Eileen Higgins Miércoles 23 de septiembre 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147 Commissioner Christine King Jueves 24 de septiembre 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 4798 NW 8th Ave, Miami, FL 33127 — Jueves 24 de septiembre 9:30 a.m. - 12:30 p.m. 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310 Berean Christian Fellowship Jueves 24 de septiembre 10:00 a.m. - 1:00 p.m. Center Field Garage, 1402 NW 4th St, Miami, FL 33125 Miami Marlins Foundation

¿Quién puede recibir los alimentos gratis en Florida?

Farm Share indica que cualquier persona que necesite alimentos puede acudir a sus jornadas de distribución. No existen requisitos generales de elegibilidad para participar en estos eventos.

La organización trabaja con cerca de 2,000 agencias asociadas que también realizan sus propias entregas de alimentos en diferentes comunidades de Florida. Por ello, las jornadas incluidas en el calendario representan solo una parte de la ayuda alimentaria disponible a través de su red.

¿Cómo recibir alimentos gratis en Florida?

Las personas interesadas deben identificar la jornada más cercana, acudir a la dirección indicada dentro del horario establecido y seguir las instrucciones del personal en el lugar.

La entrega de alimentos se realiza por orden de llegada y mientras duren las existencias. Por esta razón, acudir temprano puede ser importante, especialmente en jornadas con una alta demanda.

Farm Share también recomienda consultar su directorio de agencias asociadas cuando no exista una distribución programada cerca de la zona donde vive la persona. Estas organizaciones pueden ofrecer asistencia alimentaria de manera continua, aunque se recomienda comunicarse previamente para confirmar que haya alimentos disponibles.

¿Los alimentos de Farm Share son realmente gratis?

Sí. Farm Share señala que todos los alimentos distribuidos mediante sus jornadas se entregan sin costo para los beneficiarios.

Los productos pueden variar dependiendo de la jornada, la ubicación y la disponibilidad. Entre los alimentos que suelen distribuirse se encuentran frutas y verduras frescas, además de productos básicos de despensa.

En algunos condados también pueden distribuirse alimentos obtenidos mediante el programa federal de asistencia alimentaria TEFAP. En esos casos, podría ser necesario completar un formulario de registro.

¿Qué debo llevar para recibir los alimentos gratis en Florida?

No existe un requisito general de elegibilidad para acceder a las distribuciones de Farm Share. Sin embargo, si en determinada jornada se entregan alimentos correspondientes al programa TEFAP, podría solicitarse un registro.

Farm Share indica que descargar su aplicación y completar el registro previamente puede ayudar a ahorrar tiempo en la fila en los condados donde se distribuyen alimentos de este programa.

Antes de acudir, también es recomendable verificar la información de la jornada y confirmar la disponibilidad de alimentos, ya que los productos se entregan hasta agotar existencias.

Las jornadas de alimentos gratis en Florida se realizarán en varias ciudades. | Crédito: Farm Share

¿Qué alimentos gratis en Florida se entregan?

El contenido de cada entrega depende de los productos disponibles en ese momento. Farm Share señala que sus distribuciones suelen incluir frutas y verduras frescas, además de diferentes productos básicos de supermercado.

La cantidad y variedad no es necesariamente la misma en todos los puntos de distribución. Por ello, la organización recomienda consultar la información correspondiente a cada jornada.

Lo que debes saber sobre las distribuciones de alimentos gratis en Florida

Costo: los alimentos se entregan gratis.

los alimentos se entregan gratis. Quiénes pueden acudir: cualquier persona que necesite alimentos.

cualquier persona que necesite alimentos. Requisitos: no existen requisitos generales de elegibilidad.

no existen requisitos generales de elegibilidad. Modalidad: atención por orden de llegada.

atención por orden de llegada. Disponibilidad: los alimentos se entregan mientras haya existencias.

los alimentos se entregan mientras haya existencias. Productos: frutas, verduras y productos básicos de despensa.

frutas, verduras y productos básicos de despensa. Fechas consultadas: del lunes 21 al jueves 24 de septiembre de 2026.

del lunes 21 al jueves 24 de septiembre de 2026. Ciudades con jornadas registradas: Miami y Tallahassee.

Las fechas y horarios corresponden al calendario de distribuciones proporcionado por Farm Share para septiembre de 2026. Debido a que la disponibilidad de alimentos puede cambiar según cada jornada, conviene verificar la información antes de trasladarse al punto de entrega.