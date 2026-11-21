Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades para acceder a alimentos gratis en Florida durante la semana de Thanksgiving 2026. Entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre, distintas ciudades y organizaciones comunitarias realizarán jornadas de distribución de comida sin costo, con actividades programadas en Miami, Clearwater, West Park, Homestead y Tallahassee. Las iniciativas buscan brindar asistencia a los residentes antes de la celebración del Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor consumo de alimentos en Estados Unidos.

Florida ofrecerá alimentos gratis del 23 al 26 de noviembre de 2026. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

Distribución de alimentos gratis en Florida del 23 al 26 de noviembre de 2026

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estos son los puntos de distribución de alimentos gratuitos programados en Florida del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026:

Fecha Horario Lugar de distribución Dirección Lunes 23 de noviembre 11:00 a. m. – 2:00 p. m. The City of West Park 3501 SW 56th Ave, West Park, FL 33023 Lunes 23 de noviembre 1:00 p. m. – 4:00 p. m. Clearwater – Commissioner Chris Latvala Donation 5812 150th Ave N, Clearwater, FL 33760 Martes 24 de noviembre 9:00 a. m. – 11:00 a. m. State Representative Wallace Aristide 15000 N Miami Ave, Miami, FL 33168 Martes 24 de noviembre 9:00 a. m. – 12:00 p. m. Empower U Community Health Center 7500 Southgate Blvd, North Lauderdale, FL 33068 Martes 24 de noviembre 10:00 a. m. – 1:00 p. m. Miami-Dade County Tax Collector (Coral Reef DMV) 14653 SW 122nd Ave, Miami, FL 33186 Martes 24 de noviembre 10:00 a. m. – 1:00 p. m. South Promo (Gwen Cherry Park) 7090 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147 Martes 24 de noviembre 12:00 p. m. – 3:00 p. m. Homestead Police Department 600 SW 14th Ave, Homestead, FL 33030 Miércoles 25 de noviembre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Jueves 26 de noviembre 9:30 a. m. – 12:30 p. m. Berean Christian Fellowship 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310

Importante: La información corresponde a ocho jornadas de distribución programadas en Florida. Se recomienda confirmar con cada organizador si es necesario registrarse previamente, si existe algún requisito de participación y si los alimentos estarán disponibles hasta agotar existencias.

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

Miami tendrá varias jornadas de distribución de comida gratuita por Thanksgiving. | Crédito: Instagram / Global Empowerment Mission

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativaAlimentos gratis en Florida del 23 al 26 de noviembre: fechas, horarios y lugares de distribución cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.