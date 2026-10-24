Entre el 26 y el 29 de octubre, iglesias, organizaciones comunitarias y autoridades locales realizarán jornadas de distribución de alimentos gratis en Florida para ayudar a las familias que necesitan apoyo con los gastos del hogar. Los interesados deben revisar las fechas, los horarios y las direcciones de cada punto de entrega para planificar su visita y conocer los detalles de los productos disponibles. También es recomendable verificar si existen requisitos de registro, límites de entrega o indicaciones especiales antes de acudir a cualquiera de estas jornadas de asistencia alimentaria.

Distribución de alimentos gratis en Florida del 26 al 29 de octubre

Según la información proporcionada por la organización Farm Share, estas son las fechas, los horarios y las direcciones de los puntos de distribución de alimentos gratis en Florida:

Fecha Horario Lugar Dirección Lunes 267 de octubre -- No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- Martes 27 de octubre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Fort Lauderdale – The YMCA 2501 Franklin Dr, Fort Lauderdale, FL 33311 Miércoles 28 de octubre 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Miami – Alcaldía de Miami, de Eileen Higgins Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami, FL 33142 Miércoles 28 de octubre 12:00 p. m. a 2:00 p. m. Miramar – The Ben & Dorit Cupboard 6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023 Miércoles 28 de octubre 6:00 p. m. a 9:00 p. m. Miami Dade School Police 3300 NW 27th Ave, Miami, FL 33142 Jueves 29 de octubre 9:30 a. m. a 12:30 p. m. Tallahassee – Berean Christian Fellowship 6214 Blountstown Hwy, Tallahassee, FL 32310

Importante: Las jornadas de distribución de alimentos se realizarán en distintas ciudades de Florida. Se recomienda verificar los requisitos de participación y la disponibilidad de alimentos antes de acudir.

Revisa las fechas y los horarios para acceder a alimentos gratis en Florida. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Cualquier persona que necesite asistencia alimentaria puede acudir a las distribuciones de Farm Share. La organización indica que sus jornadas están abiertas al público y que no existen requisitos generales de elegibilidad para recibir los productos.

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

La oferta depende de las existencias de cada punto de distribución. Habitualmente, los paquetes incluyen frutas y verduras frescas, además de productos básicos de supermercado.

Es importante tener en cuenta que Farm Share no garantiza una lista específica de alimentos para cada evento. Por ello, los productos que reciban los asistentes en Miami pueden ser diferentes de los que se distribuyan en Tallahassee.

Consulta los lugares de distribución de alimentos gratis en Florida y organiza tu visita. | Crédito: Farm Share

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Si no puedes acudir a las jornadas de alimentos gratis en Florida, puedes buscar otras opciones a través de la red de agencias asociadas de Farm Share. La organización trabaja con alrededor de 2.000 entidades que distribuyen alimentos y ofrecen asistencia continua en distintas comunidades.

Para encontrar una alternativa cercana, consulta la sección “Find an Agency” (Encuentra una agencia) en el sitio web oficial de Farm Share. Antes de desplazarte, comunícate con la entidad correspondiente para confirmar sus horarios, la disponibilidad de productos y las condiciones de atención.

¿Los alimentos gratis de Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos que distribuye Farm Share se entregan sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, la disponibilidad está sujeta a las existencias de cada evento, por lo que llegar dentro del horario anunciado no garantiza que todos los productos continúen disponibles.