El fin de semana de Thanksgiving traerá cambios en las jornadas de alimentos gratis en Florida. Después de la celebración del jueves 26 de noviembre, algunas organizaciones retomarán sus actividades habituales, mientras que otras mantendrán sus puertas cerradas durante el viernes. Por eso, las familias que necesitan asistencia alimentaria deberán revisar los calendarios de los bancos de comida y confirmar qué centros atenderán entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Aunque muchas jornadas especiales se organizaron antes del Día de Acción de Gracias, todavía existen alternativas para encontrar ayuda alimentaria en distintas comunidades del estado.

¿Habrá distribuciones de alimentos gratis en Florida del 27 al 29 de noviembre?

La respuesta depende de la ciudad y de la organización que ofrece la ayuda. No todas las entidades manejan el mismo calendario durante Thanksgiving. Algunas suspenden sus actividades, mientras que otras mantienen jornadas semanales incluso después del feriado.

Un ejemplo es Feeding South Florida, que publicó un calendario especial de distribuciones por Thanksgiving con actividades programadas entre el 16 y el 24 de noviembre. Su listado no incluye jornadas especiales para el viernes 27, sábado 28 ni domingo 29. La organización recomienda consultar su calendario el mismo día de cada reparto, debido a que las fechas, los horarios y las direcciones pueden cambiar.

Por su parte, el Palm Beach County Food Bank informó que permanecerá cerrado el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre. Por lo tanto, las personas que habitualmente acuden a sus instalaciones deberán buscar otras alternativas durante esos días.

Sin embargo, esto no significa que todas las organizaciones de Florida dejarán de entregar alimentos durante el fin de semana.

Las familias podrán encontrar alimentos gratis en Florida en determinados puntos de Miami-Dade y Broward del 27 al 29 de noviembre. | Crédito: Farm Share

¿Dónde habrá alimentos gratis en Florida el viernes 27 de noviembre?

Una de las alternativas confirmadas se encuentra en el condado de Miami-Dade. La organización Sprout Up mantiene programada una distribución de alimentos en Homestead para el viernes posterior a Thanksgiving.

Estos son los datos publicados en su calendario:

Fecha Lugar Horario Dirección Viernes 27 de noviembre Homestead Housing Authority - Redlands 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 29355 S Dixie Hwy, Homestead, FL 33033

La jornada forma parte del programa semanal de distribución de Sprout Up, que trabaja junto con Feeding South Florida y diferentes espacios comunitarios para facilitar el acceso a alimentos a familias de South Dade.

Se recomienda revisar previamente las condiciones de participación y confirmar que la actividad se mantenga antes de trasladarse hasta el lugar.

Conoce dónde buscar alimentos gratis en Florida, qué organizaciones atenderán y cuáles suspenderán sus jornadas por Thanksgiving. | Crédito: SANDY HUFFAKER / AFP

¿Qué distribuciones habrá el sábado 28 y domingo 29 de noviembre?

En el condado de Broward y en Miami-Dade también aparecen alternativas recurrentes en el directorio comunitario Community Food Finder. Estas son algunas opciones que las familias pueden consultar:

Fecha Lugar Horario Dirección Sábado 28 de noviembre Food For Health Community Food Market, Fort Lauderdale 8:00 a.m. a 10:30 a.m. 700 SE 3rd Ave., Fort Lauderdale, FL 33316 Domingo 29 de noviembre Iglesia Rescate, Hialeah Desde las 9:00 a.m. 951 E 4th Ave., Hialeah, FL 33010

El calendario comunitario registra la actividad de Food For Health como una jornada semanal de los sábados. En el caso de Iglesia Rescate, señala actividades dominicales desde las 9:00 a.m.

Importante: estos dos puntos aparecen en directorios de asistencia comunitaria como servicios recurrentes. Conviene comunicarse con cada organización antes de acudir para confirmar que habrá entrega de alimentos específicamente durante el fin de semana de Thanksgiving.