Florida tendrá diferentes jornadas de distribución gratuita de alimentos entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. Los puntos confirmados incluyen comunidades del noroeste y suroeste del estado, con horarios que van desde primeras horas de la mañana hasta primeras horas de la tarde.

Puntos de distribución del 28 y 29 de septiembre

El lunes 28 de septiembre, el Harry Chapin Food Bank tiene programadas dos distribuciones móviles en el suroeste de Florida. Una será de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en Bonita Lions Club, ubicado en 10346 Pennsylvania Ave., Bonita Springs, mientras que otra tendrá lugar en Stars Complex, 2980 Edison Ave., Fort Myers, en el mismo horario.

En el noroeste de Florida también hay varias alternativas ese lunes. 850CommunityFood registra una jornada de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. en St. Andrew Christian Care Center, en 3101 W. 15th St., Panama City; otra de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en Gulf Beach Presbyterian Church Food Bank, 271 FL-79, Panama City Beach; y una tercera de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en Catholic Charities Food Pantry, 3128 E. 11th Street, Panama City.

Fecha Punto de distribución Ciudad Horario 28 de septiembre St. Andrew Christian Care Center Panama City 8:30 a. m.–11:30 a. m. 28 de septiembre Gulf Beach Presbyterian Church Food Bank Panama City Beach 9:00 a. m.–12:00 p. m. 28 de septiembre Bonita Lions Club Bonita Springs 9:00 a. m.–11:00 a. m. 28 de septiembre Stars Complex Fort Myers 9:00 a. m.–11:00 a. m. 28 de septiembre Catholic Charities Food Pantry Panama City 10:00 a. m.–2:00 p. m. 29 de septiembre Church of the Nazarene Immokalee 9:00 a. m.–11:00 a. m. 29 de septiembre Iglesia de Dios Pentecostal IDDP Lehigh Acres 9:00 a. m.–11:00 a. m. 29 de septiembre Iglesia de Dios Pentecostal IDPMI Cape Coral 9:00 a. m.–11:00 a. m.

El martes 29 de septiembre, Harry Chapin Food Bank contempla tres distribuciones entre las 9:00 y las 11:00 a. m. Una será en Church of the Nazarene, 1207 Carson Rd., Immokalee; otra en Iglesia de Dios Pentecostal IDDP, 1050 Joel Blvd., Lehigh Acres; y una tercera en Iglesia de Dios Pentecostal IDPMI, 151 NE Pine Island Rd., Cape Coral, esta última bajo modalidad de entrega desde vehículos.

Ese mismo 29 de septiembre, 850CommunityFood registra otros tres puntos en el área de Panama City. St. Andrew Christian Care Center atenderá de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.; The Church at the Beach Food Bank, en 10602 Hutchison Blvd., Panama City Beach, de 9:00 a. m. a 11:15 a. m.; y Catholic Charities Food Pantry, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. También está programada Woodlawn Church We Care Food Pantry, 219 N. Alf Coleman Road, Panama City Beach, de 1:00 a 3:00 p. m.

Las jornadas verificadas incluyen puntos en Panama City, Panama City Beach, Bonita Springs, Fort Myers, Immokalee, Lehigh Acres, Cape Coral, Naples, Clewiston, LaBelle y Port Charlotte. (Foto referencial: Magnific)

Dónde conseguir alimentos el 30 de septiembre y 1 de octubre

El miércoles 30 de septiembre, el calendario del Harry Chapin Food Bank incluye cuatro puntos. Breeze 2, en 717 Skyline Blvd., Cape Coral; Golden Gate Community Center, 4701 Golden Gate Pkwy., Naples; Iglesia Casa de Liberacion, 225 N. Hacienda St., Clewiston; y Our Lady Queen Of Heaven, 785 Forrey Drive, LaBelle, tienen distribuciones previstas de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

En el noroeste, 850CommunityFood también registra actividades para ese miércoles. St. Andrew Christian Care Center funcionará de 8:30 a. m. a 11:30 a. m., Gulf Beach Presbyterian Church Food Bank de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., Woodlawn Church We Care Food Pantry de 9:30 a. m. a 11:30 a. m. y Catholic Charities Food Pantry de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Para el jueves 1 de octubre, el calendario de Harry Chapin Food Bank muestra al menos tres jornadas. Human Services Of Charlotte County, en 21500 Gibralter Drive, Port Charlotte, y The Breeze Church, 7101 Bayshore Rd., North Fort Myers, tienen previsto atender de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.; mientras que Immokalee Seminole Charities, 1195 Seminole Trail Crossings, Immokalee, realizará una distribución de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. mediante modalidad de entrega desde vehículos.

Es recomendable revisar el estado de la jornada antes de trasladarse, debido a posibles cambios y a que los alimentos pueden agotarse. (Foto referencial: Magnific)

Por su parte, en Panama City, Grace Presbyterian Grace Cares tiene programada una jornada el 1 de octubre de 8:15 a. m. a 11:30 a. m., en 1415 Airport Rd., Panama City. Estas jornadas forman parte de una red más amplia de bancos de alimentos que cubre diferentes regiones del estado; Feeding Florida señala que su red incluye organizaciones como Feeding South Florida, Feeding Tampa Bay, Feeding Northeast Florida, Second Harvest Central Florida, Treasure Coast Food Bank y Harry Chapin Food Bank, entre otras.

Antes de acudir a cualquiera de estos lugares, conviene comprobar el estado de la jornada el mismo día, especialmente porque Harry Chapin Food Bank advierte que los horarios pueden cambiar y que la hora de finalización es aproximada: las distribuciones pueden concluir antes si hay mucha asistencia o se termina la comida disponible.

Para quienes busquen una opción en otra ciudad o condado de Florida, Feeding Florida cuenta con un buscador para localizar el banco de alimentos correspondiente según la zona.