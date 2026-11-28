Las familias que necesitan apoyo para cubrir sus gastos de alimentación tendrán nuevas oportunidades de recibir alimentos gratis en Florida durante los primeros días de diciembre. Entre el lunes 30 de noviembre y el jueves 3 de diciembre de 2026, diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y autoridades locales realizarán jornadas de asistencia alimentaria en ciudades como Homestead, Miami, Englewood, Hallandale Beach y Tampa. Las actividades tendrán horarios y condiciones de participación particulares, por lo que es importante revisar las direcciones y los requisitos antes de acudir a los puntos de entrega.

Conoce dónde entregarán alimentos gratis en Florida, cuáles son los horarios y qué requisitos debes cumplir. | Crédito: miami.community

Distribución de alimentos gratis en Florida del 30 de noviembre al 03 de diciembre

Según los calendarios publicados por organizaciones comunitarias y entidades locales, estos son algunos de los puntos donde se ofrecerán alimentos gratis en Florida durante las fechas señaladas:

Fecha Horario Lugar de distribución Dirección Lunes 30 de noviembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. St. David’s Jubilee Center 401 S. Broadway, Englewood, FL 34223 Lunes 30 de noviembre 12:00 p. m. – 2:00 p. m. Haitian Evangelical Baptist Church 344 W. Mowry Drive, Homestead, FL 33030 Martes 1 de diciembre 9:00 a. m. – 1:30 p. m. Pinewood Pantry – Allen Chapel AME Church 1201 NW 111th Street, Miami, FL 33167 Martes 1 de diciembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. St. David’s Jubilee Center 401 S. Broadway, Englewood, FL 34223 Miércoles 2 de diciembre 8:00 a. m. – 12:00 p. m. Hepburn Center – Hallandale Beach Human Services 1000 NW 8th Ave., Hallandale Beach, FL 33009 Miércoles 2 de diciembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. St. David’s Jubilee Center 401 S. Broadway, Englewood, FL 34223 Jueves 3 de diciembre 10:30 a. m. – 11:30 a. m. Harvest Day at Opa-locka Garden Opa-locka, Florida Jueves 3 de diciembre 10:00 a. m. – 12:00 p. m. Callahan First Baptist Church 45090 Green Ave., Callahan, FL Jueves 3 de diciembre 6:00 p. m. – 7:00 p. m. Harvest Hope Park – Thursday Harvest 13704 N. 20th St., Tampa, FL 33613

Importante: En el caso de Pinewood Pantry, la organización indica que el registro para recibir alimentos comienza a las 11:30 a. m. La actividad general se desarrolla entre las 9:00 a. m. y la 1:30 p. m. En Hallandale Beach se requiere una entrevista y registro previo. Por su parte, St. David’s Jubilee Center atiende a residentes de Englewood que puedan acreditar su domicilio.

Las fechas y los horarios pueden sufrir modificaciones. Se recomienda comunicarse con cada organizador antes de trasladarse.

Las jornadas de alimentos gratis en Florida ayudarán a numerosas familias durante los primeros días de diciembre. | Crédito: Farm Share

¿Quiénes pueden recibir alimentos gratis en Florida?

Las condiciones dependen de la organización responsable de cada jornada. Por ejemplo, Farm Share señala que sus distribuciones están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos, sin requisitos generales de elegibilidad.

Sin embargo, otros centros tienen condiciones particulares. St. David’s Jubilee Center atiende a residentes de Englewood, en los condados de Sarasota y Charlotte, que presenten una identificación o un recibo de servicios para demostrar su domicilio. No exige comprobar los ingresos familiares.

En el caso de Hallandale Beach Human Services, los interesados deben comunicarse al 954-457-1460 para consultar los requisitos de elegibilidad y solicitar una cita.

¿Qué alimentos gratis en Florida entregan?

Los productos disponibles dependen de cada organización y de las existencias que tenga durante la jornada. Habitualmente, las distribuciones incluyen frutas, verduras frescas y otros productos básicos para ayudar a las familias a completar su despensa.

En iniciativas como las de Health in the Hood, los residentes pueden acceder a alimentos frescos y suministros esenciales. En otros centros comunitarios también pueden encontrar productos no perecederos y, cuando hay disponibilidad, frutas, verduras y carnes congeladas.

Es importante considerar que ninguna de estas organizaciones garantiza una lista específica de productos para cada fecha. La entrega está sujeta a las existencias disponibles.

¿Cómo encontrar otros puntos de distribución de alimentos gratis en Florida?

Quienes no puedan acudir a las jornadas mencionadas pueden consultar otras alternativas mediante la red de organizaciones comunitarias y bancos de alimentos del estado.

Una opción es ingresar al sitio oficial de Farm Share y revisar su calendario de distribuciones en el norte, centro y sur de Florida.

También es posible utilizar el buscador de agencias de la organización para localizar despensas y centros de asistencia alimentaria cercanos. Farm Share recomienda comunicarse previamente con cada entidad para confirmar la disponibilidad de productos.

¿Los alimentos gratis en Florida tienen algún costo?

No. Los alimentos entregados durante estas jornadas de asistencia comunitaria son gratuitos. Sin embargo, algunas organizaciones establecen condiciones de residencia, registro o elegibilidad para acceder a sus servicios.

Por ello, es recomendable revisar las indicaciones de cada punto de distribución y llegar dentro del horario establecido. En varios eventos, los productos se entregan hasta agotar existencias.