Alimentos gratis en Florida estarán disponibles durante esta semana en distintas comunidades del estado, con jornadas de distribución programadas entre el viernes 9 y domingo 11 de octubre de 2026. Las entregas forman parte de la red de Farm Share y contemplan puntos en West Palm Beach, Jacksonville y Quincy. Aunque no hay una jornada indicada para el domingo 11 de octubre en el calendario disponible, las siguientes fechas reúnen oportunidades para acceder a alimentos sin costo. Las personas interesadas pueden acudir a los lugares señalados sin cumplir requisitos generales de elegibilidad, aunque la atención depende del horario establecido y de las existencias disponibles.

¿Dónde habrá alimentos gratis en Florida del 9 al 11 de octubre?

Las jornadas programadas se concentran entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre; sin embargo, el calendario proporcionado no registra ninguna actividad para el domingo 11.

Fecha Ciudad / organizador Horario Lugar y dirección Viernes 9 de octubre West Palm Beach – WPB-West Gate CRA 9:00 a. m.–12:00 p. m. 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409 Quincy – Greater Tanner Chapel AME Church 10:00 a. m.–1:00 p. m. 1911 Martin Luther King Blvd, Quincy, FL 32351 Sábado 10 de octubre Jacksonville – Calvary Worship Center 8:00–11:00 a. m. 3266 Southside Blvd, Jacksonville, FL 32216 Bristol – St. Mary Church Bristol 9:00 a. m.–12:00 p. m. 12319 NW Central Ave, Bristol, FL 32321 Havana – Blessings of Hope 9:00 a. m.–12:00 p. m. Town of Havana City Hall, 711 N Main St, Havana, FL 32333 Jacksonville – State Representative Kiyan Michael 9:00 a. m.–12:00 p. m. 270 Kernan Blvd N, Jacksonville, FL 32225 Miami – Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church 9:00 a. m.–12:00 p. m. 16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157 Miami – Commissioner Rolando Escalona 9:00–11:00 a. m. José Martí Park, 362 SW 4th St, Miami, FL 33130 Pembroke Pines – Senator Barbara Sharief 9:00 a. m.–12:00 p. m. 7200 Pines Blvd, Pembroke Pines, FL 33024 Trenton – Gilchrist Prevention Coalition 9:00 a. m.–12:00 p. m. Trenton Elementary School, 1350 FL-26, Trenton, FL 32693 Domingo 11 de octubre No se registra distribución de alimentos gratis en Florida -- --

¿Quién puede recibir alimentos gratis en Florida?

Farm Share señala que cualquier persona que necesite alimentos puede acudir a sus jornadas de distribución. No existen requisitos generales de elegibilidad para participar en estos eventos.

La organización trabaja con cerca de 2,000 agencias asociadas que también realizan sus propias entregas en diferentes comunidades de Florida. Por ello, las jornadas incluidas en el calendario representan solo una parte de la ayuda alimentaria disponible a través de su red.

Conoce los horarios y direcciones para recibir alimentos gratis en Florida este fin de semana. | Crédito: Farm Share

¿Cómo recibir alimentos gratis en Florida?

Las personas interesadas deben identificar la jornada más cercana, acudir a la dirección indicada dentro del horario establecido y seguir las instrucciones del personal encargado de la distribución.

La entrega se realiza por orden de llegada y mientras duren las existencias. Por esta razón, llegar temprano puede ser importante, especialmente en los puntos donde se espera una mayor demanda.

Si no hay una jornada programada cerca de su domicilio, Farm Share también recomienda consultar su directorio de agencias asociadas. Algunas de estas organizaciones pueden ofrecer asistencia alimentaria de manera continua, aunque es recomendable comunicarse previamente para confirmar la disponibilidad.

Los alimentos gratis en Florida estarán disponibles en distintos puntos durante octubre. | Crédito: Farm Share

¿Los alimentos de Farm Share son realmente gratis?

Sí. Farm Share indica que los alimentos distribuidos mediante sus jornadas se entregan sin costo para los beneficiarios.

Los productos pueden cambiar según la jornada, la ubicación y las existencias disponibles. Entre los artículos que suelen formar parte de estas entregas se encuentran frutas y verduras frescas, además de productos básicos de despensa.

En algunos condados también pueden distribuirse alimentos obtenidos mediante el programa federal de asistencia alimentaria TEFAP. En esos casos, podría ser necesario completar un formulario de registro.