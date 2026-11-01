Las personas que necesitan ayuda para cubrir sus gastos de alimentación tendrán distintas alternativas en Miami entre el lunes 2 y el jueves 5 de noviembre de 2026. Bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias mantienen programas de asistencia que permiten acceder gratuitamente a frutas, verduras y otros productos básicos, aunque la disponibilidad depende de las donaciones y las existencias de cada establecimiento.

Algunas de estas organizaciones atienden durante varios días de la semana, mientras que otras realizan entregas en jornadas específicas. Por eso, es importante revisar las direcciones, los horarios y las condiciones de acceso antes de desplazarse. La siguiente relación incluye puntos ubicados en la ciudad de Miami y una alternativa adicional en Homestead, dentro de Miami-Dade.

¿Dónde conseguir alimentos gratis en Miami del 2 al 5 de noviembre?

Estos son algunos de los lugares con jornadas de asistencia alimentaria programadas o servicios recurrentes para las fechas indicadas:

Fecha Punto de distribución y dirección Horario Lunes 2 de noviembre La Bodega Community Food Pantry, 2370 NW 17th Ave., Miami, FL 33142 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Martes 3 de noviembre Curley’s House, 6025 NW 6th Court, Miami, FL 33127 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Martes 3 de noviembre True Deliverance Church, 18300 SW 109th Ave., Miami, FL 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Martes 3 de noviembre King Jesus International Ministry, 13850 SW 143rd Court, Miami, FL 9:00 a. m. a 11:00 a. m. Miércoles 4 de noviembre Riviera Presbyterian Church, 5275 Sunset Drive, Miami, FL 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Jueves 5 de noviembre Curley’s House, 6025 NW 6th Court, Miami, FL 33127 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Jueves 5 de noviembre King Jesus International Ministry, 14100 SW 144th Ave., Miami, FL 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Qué debes saber antes de acudir a los puntos de entrega

La Bodega Community Food Pantry, ubicada en el YMCA de Allapattah, atiende de lunes a viernes entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m. Los turnos comienzan a entregarse desde la 1:00 p. m. y es necesario estar presente para conservar el lugar en la fila. El servicio está abierto al público, pero la cantidad de alimentos depende de las donaciones recibidas. Para consultas puedes llamar al 305-635-9622, extensión 2301.

Por su parte, Curley’s House entrega frutas y verduras los martes y ofrece otros productos durante la semana, según las donaciones disponibles. La organización solicita presentar una identificación y señala que la asistencia está dirigida a personas y familias de ingresos bajos o moderados. Se recomienda llevar una bolsa para recibir los productos. Puedes consultar al 305-759-9805 antes de acudir.

Otras alternativas de asistencia alimentaria en Miami-Dade

Para quienes no encuentren un punto cercano o necesiten otras opciones, el condado dispone de un portal de asistencia alimentaria y recomienda comunicarse con el 211 Miami, que ofrece orientación gratuita durante las 24 horas. También se puede consultar el calendario de Community Food Finder, donde aparecen nuevas jornadas en Miami-Dade y Broward.

Además, en Homestead, al sur de Miami-Dade, Sprout tiene anunciada una distribución para el jueves 5 de noviembre, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., en Homestead Housing Authority - South Dade, ubicada en 31220 SW 134th Ave., Homestead, FL 33033. Esta es una alternativa para quienes puedan desplazarse fuera de la ciudad de Miami.