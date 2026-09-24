Las personas que necesitan alimentos sin costo en Miami tienen distintas alternativas para el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026. La oferta incluye despensas, bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias que atienden a residentes que necesitan apoyo con comida.

FreeFood.org señala que entre las opciones con atención confirmada para estas fechas aparecen puntos en Miami y ciudades cercanas, incluyendo una distribución especial programada para el sábado. Como los horarios y las existencias pueden cambiar, es recomendable llamar antes de trasladarse y preguntar por los requisitos de atención.

Entre los recursos disponibles figuran Food For Life Network, Curley's House of Style, Pass It On Ministries y Miami Rescue Mission. (Foto referencial: Magnific)

Opciones de alimentos gratis para el viernes 25 de septiembre

Una de las alternativas disponibles el viernes es Food For Life Network, ubicada en 3510 Biscayne Blvd., Miami, FL 33137. Su horario publicado para los viernes es de 8:30 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 5 p.m.; el teléfono de contacto es (305) 576-3663.

También aparece Curley’s House of Style Inc, relacionada con el recurso Hope Relief Food Bank del listado proporcionado. Está en 6025 NW 6th Court, Miami, FL 33127, y su horario publicado para los viernes es de 11 a.m. a 3 p.m.; el teléfono es (305) 759-9805.

Día Punto de ayuda Horario publicado Dirección Viernes 25 Food For Life Network 8:30 a.m.-1 p.m. / 2-5 p.m. 3510 Biscayne Blvd. Viernes 25 Curley’s House of Style 11 a.m.-3 p.m. 6025 NW 6th Court Sábado 26 Grove Outreach 6-7:30 a.m. 3749 Grand Ave. Sábado 26 Central Christian Church 9-10 a.m. 222 Menores Ave., Coral Gables

Distribuciones especiales del sábado 26

El sábado 26 de septiembre también habrá una distribución gratuita de alimentos organizada por Joshua’s Heart Foundation en 1980 NE 171st St., North Miami Beach. La actividad comenzará a las 10 a.m. y continuará hasta que se agoten los suministros. No es obligatorio registrarse previamente, pero cada hogar puede realizar un solo retiro y se recomienda llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Otra opción para ese día es Grove Outreach - Food Distribution Center, ubicada en 3749 Grand Ave., Miami, que tiene un horario publicado de 6 a 7:30 a.m. los sábados. También figura Central Christian Church - Food Distribution Center, en 222 Menores Ave., Coral Gables, con atención publicada los sábados de 9 a 10 a.m.

¿Hay opciones para el domingo 27?

La información citada no muestra un horario específico confirmado para el domingo 27 de septiembre entre los recursos proporcionados. Por eso, quienes necesiten alimentos ese día deberían comunicarse previamente con las despensas de su zona para confirmar si habrá distribución, los requisitos y la cantidad de alimentos disponible.

Además de estos puntos con horarios publicados, el directorio incluye organizaciones como Glory Temple Ministries, Pass It On Ministries Food Pantry, Missionaries of Charity, Miami Rescue Mission, Camillus House, Allapattah Community Action y otras entidades; sin embargo, el listado original advierte que no es exhaustivo y que los horarios de cada recurso pueden variar.

La disponibilidad de alimentos también puede depender de las existencias de cada punto de distribución. (Foto referencial: Magnific)

Para quienes busquen una opción adicional durante el fin de semana, la ciudad de North Miami también confirmó una distribución de alimentos para el sábado 26 a partir de las 9 a.m. en North Miami Public Library, 835 NE 132nd Street. El evento es por orden de llegada y se realizará mientras haya disponibilidad.

Recuerda: antes de acudir a cualquiera de estos lugares, conviene confirmar por teléfono que la distribución se realizará ese día y preguntar si se necesita identificación, registro previo u otro requisito. En las actividades que funcionan hasta agotar existencias, llegar temprano puede ser especialmente importante.