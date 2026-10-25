Las personas que necesitan ayuda para cubrir los gastos de alimentación pueden encontrar distintas opciones gratuitas en Miami y otras zonas de Miami-Dade entre el lunes 26 y el jueves 29 de octubre de 2026. Bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias mantienen programas de entrega de comestibles, aunque los horarios, los requisitos y la disponibilidad pueden variar según cada punto.

Dónde conseguir alimentos gratis del 26 al 29 de octubre

Uno de los recursos disponibles es La Bodega Community Food Pantry, que funciona en el YMCA de Allapattah, en el 2370 NW 17th Avenue, Miami. Según información publicada por Miami on the Cheap, este centro entrega alimentos de lunes a viernes, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Los turnos para recibir productos se reparten desde la 1:00 p. m. y la atención depende de las existencias, por lo que conviene confirmar el servicio antes de desplazarse.

Otra alternativa es Curley’s House of Style, ubicada en el 6025 NW 6th Court, Miami. La organización ofrece asistencia alimentaria los martes, miércoles, jueves y viernes, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Por ello, las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad para el martes 27, miércoles 28 o jueves 29 de octubre. Para verificar los detalles, pueden llamar al 305-754-7784 o al 305-759-9805.

Calendario de puntos de distribución y horarios

Fecha Punto de distribución Dirección Horario publicado Lunes 26 de octubre La Bodega Community Food Pantry, en el YMCA de Allapattah 2370 NW 17th Ave., Miami, FL 33125 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Martes 27 de octubre Curley’s House of Style 6025 NW 6th Ct., Miami, FL 33127 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Miércoles 28 de octubre Curley’s House of Style 6025 NW 6th Ct., Miami, FL 33127 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Jueves 29 de octubre Curley’s House of Style 6025 NW 6th Ct., Miami, FL 33127 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Los horarios corresponden a los publicados por el directorio consultado. Se recomienda confirmar que la entrega de alimentos esté activa el día de la visita.

Otras opciones en el condado de Miami-Dade

El calendario comunitario Community Food Finder, desarrollado con apoyo de Urban Health Partnerships, también registra actividades de distribución de alimentos para esas fechas. Para el miércoles 28 de octubre figura una jornada de MAU Foundation a las 12:00 p. m., además de otras actividades. Sin embargo, la información pública consultada no permite confirmar todos los domicilios y detalles de acceso, por lo que es recomendable revisar el calendario actualizado antes de acudir.

En el sur del condado, Sprout Up anuncia una distribución para el martes 27 de octubre, de 1:00 p. m. a 3:00 p. m., en Touching Miami with Love: West Homestead, ubicada en 1350 SW 4th Street, Homestead.

Para el jueves 29, la organización también publica una entrega de alimentos de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en Homestead Housing Authority - South Dade, en 31220 SW 134th Avenue, Homestead. Estos puntos están en Homestead, dentro de Miami-Dade, pero fuera de la ciudad de Miami.

Qué debes saber antes de acudir

Las condiciones para recibir alimentos dependen de cada organización: algunas distribuyen productos por orden de llegada y hasta agotar existencias, mientras que otras pueden solicitar registro o cumplir ciertos criterios de elegibilidad.

Es aconsejable llamar previamente, llegar con anticipación y preguntar si se necesita identificación, comprobante de domicilio o inscripción. Para localizar otras despensas según el código postal, se puede consultar el directorio comunitario de alimentos de Miami-Dade o llamar al 211, una línea de información y derivación a servicios de ayuda local.

La disponibilidad de frutas, verduras, productos enlatados y otros comestibles puede cambiar en cada jornada. Antes de salir, revisa los canales oficiales de la organización que te interese para confirmar que la distribución sigue programada y conocer cualquier cambio de última hora.