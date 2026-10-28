Las personas que necesitan ayuda para cubrir sus gastos de alimentación pueden encontrar opciones gratuitas en Miami y el condado de Miami-Dade entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026. Bancos de alimentos, organizaciones comunitarias y programas de asistencia mantienen jornadas para facilitar el acceso a comestibles a familias y residentes que lo necesitan.

Una de las actividades anunciadas para este fin de semana se realizará el sábado 31 de octubre en The Village (FREE)DGE, en el área de Allapattah. Además, el programa Sprout tiene prevista una distribución el viernes en Homestead, al sur del condado, donde los asistentes podrán acudir durante el horario establecido por la organización.

Es importante tener en cuenta que no todos los puntos están dentro de la ciudad de Miami. Algunos se encuentran en otras localidades de Miami-Dade, por lo que conviene revisar la dirección antes de salir y confirmar con los organizadores que la jornada continúa programada.

Entre las actividades anunciadas figuran una distribución el viernes en Homestead y otra el sábado en The Village (FREE)DGE, en Miami. (Foto referencial: Magnific)

¿Dónde entregarán alimentos gratis del 30 de octubre al 1 de noviembre?

Estos son los puntos con información publicada para las fechas indicadas. La lista distingue las jornadas anunciadas de las opciones recurrentes que requieren confirmación previa.

Fecha Puntos de distribución, dirección y horario Viernes 30 de octubre Homestead Housing Authority - Redlands: 29355 S Dixie Highway, Homestead, FL 33033. De 5:00 p. m. a 7:00 p. m. Sábado 31 de octubre The Village (FREE)DGE: 4300 NW 12th Ave., Miami, FL 33127. De 10:00 a. m. a 2:00 p. m. Domingo 1 de noviembre José Martí Park: 362 SW 4th St., Miami, FL 33130. El directorio comunitario registra entregas recurrentes los domingos desde las 9:00 a. m.; confirma previamente que habrá distribución ese día.

La jornada del viernes en Redlands está organizada por Sprout y figura en su calendario de actividades. Para el sábado, el evento de The Village (FREE)DGE fue anunciado como una distribución gratuita de alimentos y mercado comunitario, con participación de Food Rescue US y otras organizaciones. La disponibilidad de productos puede variar según las existencias.

Los residentes pueden consultar los calendarios oficiales o llamar al 211 para encontrar otras alternativas de ayuda. (Foto referencial: Pexels)

Qué debes saber antes de acudir

Se recomienda llegar con anticipación y verificar si el punto exige inscripción, identificación o algún comprobante. En las jornadas comunitarias, los alimentos pueden entregarse hasta agotar existencias, por lo que asistir dentro del horario anunciado no garantiza que todavía haya productos disponibles.

Si necesitas otras alternativas, puedes consultar el directorio Community Food Finder para localizar despensas y distribuciones en Miami-Dade. También puedes revisar el portal de asistencia alimentaria del condado o llamar al 211, disponible las 24 horas, para recibir orientación sobre puntos de ayuda y otros servicios comunitarios.