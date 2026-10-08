Miami ofrecerá varias oportunidades para acceder a alimentos gratuitos entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre de 2026, aunque la mayor parte de las jornadas identificadas para estas fechas se concentra el sábado 10. El calendario de Farm Share incluye dos puntos en la ciudad de Miami para ese día, mientras que otras organizaciones también han anunciado entregas de alimentos en la zona.

La mayor cantidad de opciones está programada para el sábado 10, con entregas en Miami y Miami Gardens. (Foto referencial: Magnific)

Estos son los puntos de distribución en Miami

Para el sábado 10 de octubre, Farm Share registra una jornada en 16000 SW 112th Ave., Miami, FL 33157, organizada por el comisionado Kionne McGhee y Christ the King Church.

La entrega está prevista de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Ese mismo día habrá otra distribución en José Martí Park, 362 SW 4th St., Miami, FL 33130, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., organizada por el comisionado Rolando Escalona.

Sábado 10 de octubre Kionne McGhee & Christ the King Church 9:00 a. m.–12:00 p. m. 16000 SW 112th Ave., Miami, FL 33157 Sábado 10 de octubre Commissioner Rolando Escalona 9:00–11:00 a. m. José Martí Park, 362 SW 4th St., Miami, FL 33130 Sábado 10 de octubre Joshua’s Heart Foundation 10:00 a. m.–hasta agotar existencias KIPP Miami, 3000 NW 110th St., Miami, FL 33167 Sábado 10 de octubre Health in the Hood / Lotus House Desde las 11:30 a. m. para recibir alimentos Children’s Village Parking Lot, 217 NW 15th St., Miami, FL 33136

Además de los puntos de Farm Share, Joshua’s Heart Foundation tiene programada una distribución de productos de supermercado en KIPP Miami, en 3000 NW 110th Street, de 10:00 a. m. hasta agotar existencias. La organización indica que cada hogar puede realizar una sola recogida y recomienda llevar una bolsa o caja para transportar los alimentos.

Otra alternativa está en Overtown, donde Health in the Hood y Lotus House realizarán una distribución de alimentos frescos, artículos esenciales y servicios de salud el sábado 10. La actividad se desarrollará en el estacionamiento de Children’s Village, en 217 NW 15th Street, y el registro para recibir alimentos comienza a las 11:30 a. m.

¿Hay alimentos gratis el viernes 9 y domingo 11?

Para el viernes 9 de octubre, el calendario de Farm Share no muestra una jornada de distribución en Miami. Lo mismo ocurre con el domingo 11 de octubre: el calendario estatal de Farm Share utilizado para estas fechas no registra una actividad en Miami ese día. Por ello, quienes busquen alimentos gratuitos específicamente durante esas dos fechas deberían consultar directamente la red de agencias asociadas, ya que Farm Share señala que sus socios organizan otras distribuciones independientes.

Farm Share indica que sus alimentos son gratuitos y que cualquier persona que necesite comida puede acudir a sus jornadas, sin requisitos generales de elegibilidad; sin embargo, la entrega se realiza por orden de llegada y mientras duren las existencias, por lo que los horarios publicados no garantizan que todavía haya productos cuando una persona llegue al lugar.

Farm Share señala que sus distribuciones están abiertas a cualquier persona que necesite alimentos y se realizan por orden de llegada mientras duren las existencias. (Foto referencial: Magnific)

Los productos disponibles pueden variar según el punto y las existencias. Farm Share señala que sus entregas suelen incluir frutas y verduras frescas, además de productos básicos de despensa. En algunos condados puede haber alimentos provenientes del programa federal TEFAP, situación en la que podría solicitarse completar un formulario de registro.

Si una persona no puede acudir a ninguna de estas jornadas, Farm Share recomienda utilizar su red de agencias asociadas para encontrar despensas y otros puntos de asistencia alimentaria que ofrecen ayuda de manera continua.

La organización trabaja con alrededor de 2.000 agencias asociadas en Florida, por lo que el calendario de eventos representa solo una parte de las opciones disponibles.