Las intensas lluvias han dejado calles anegadas, vehículos varados y decenas de rescates en Florida, mientras persiste la preocupación por nuevas inundaciones en diferentes sectores del estado. A este escenario se suma la vigilancia de un sistema que podría convertirse en un ciclón tropical o subtropical. ¿Hasta cuándo continuará el riesgo de inundaciones y dónde podría desarrollarse este fenómeno? A continuación, te contamos qué indican los pronósticos y cuáles son las zonas que requieren mayor atención.

Calles inundadas, vehículos varados y evacuaciones marcan la emergencia en sectores del estado (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

¿HASTA CUÁNDO Y EN QUÉ ZONAS HAY PELIGRO DE INUNDACIONES?

La amenaza de inundaciones por las lluvias en el este y centro de Florida se mantiene durante este viernes 20 de noviembre y puede prolongarse hasta la madrugada del sábado 21, cuando se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir gradualmente. Sin embargo, las crecidas de los ríos podrían continuar hasta comienzos de la próxima semana, se lee en el Pronóstico cuantitativo de precipitación emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los pronósticos distinguen varios riesgos que detallamos en la siguiente tabla:

Tipo de peligro Zonas señaladas ¿Hasta cuándo? Inundaciones repentinas por lluvias intensas Este y centro de Florida; los avisos y vigilancias abarcan desde el sur de Melbourne hasta el área de Jacksonville Durante el viernes 20 y hasta el sábado 21, con una disminución gradual de las lluvias entre la noche del viernes y la madrugada del sábado Crecidas de ríos Especialmente el río St. Johns, incluido el sector cercano a Cocoa Al menos hasta comienzos de la próxima semana Inundaciones costeras, oleaje peligroso y vientos fuertes Sectores de las costas del sureste de Estados Unidos y del Atlántico medio Hasta comienzos de la próxima semana, con cambios según el desplazamiento del sistema

Para la costa atlántica de Florida se pronostican entre 2 y 6 pulgadas adicionales de lluvia (aproximadamente 5 a 15 centímetros), con acumulados localizados de 8 a 10 pulgadas (equivalentes a unos 20 a 25 centímetros).

¿Qué zonas de Florida están bajo alerta de evacuación?

Hasta este viernes 20 de noviembre, hay alerta de evacuación en Palm Bay Estates, una comunidad de casas móviles en Palm Bay, condado de Brevard. Asimismo, hay una orden obligatoria para un sector y una recomendación de evacuación voluntaria para el resto de esa comunidad; por lo tanto, no se trata de una evacuación de toda Palm Bay ni de todo el condado.

Zona Tipo de evacuación Detalles Sector de Palm Bay Estates ubicado al oeste del canal y al este de las vías del tren Obligatoria La orden se emitió por las inundaciones. Los reportes señalan que afecta a aproximadamente 65 viviendas. Resto de la comunidad de Palm Bay Estates Voluntaria Las autoridades recomiendan salir ante las condiciones de inundación.

La delimitación de los sectores fue difundida por WFTV, que cita las instrucciones de la ciudad de Palm Bay. En tanto, CNN reportó que un puente quedó inutilizado y cortó la única vía de acceso al sector afectado, por lo que hubo evacuaciones en bote.

¿DÓNDE PODRÍA FORMARSE EL CICLÓN?

Los meteorólogos vigilan una zona cerca del noroeste de las Bahamas donde podría formarse un ciclón tropical o subtropical. Durante el fin de semana, el sistema avanzaría hacia el norte, cerca de la costa del sureste de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se sabe si llegará a convertirse en ciclón.

De acuerdo con reportes de algunos medios, como WFLA, que citan al Centro Nacional de Huracanes, situaban la probabilidad de desarrollo de un ciclón en 30% durante las siguientes 48 horas y 60% en siete días.

“La baja presión que mantiene a las familias con la lluvia hasta el cuello ahora amenaza con convertirse en un ciclón tropical. El Centro Nacional de Huracanes ha dicho que existe un 60% de probabilidades que esto pueda ocurrir a lo largo de la costa atlántica del sureste de Estados Unidos [frente a Fort Pierce y Jacksonville en Florida, Charleston en Carolina del Sur, Wilmington en Carolina del Norte y Norfolk en Virginia]. Esto ocurre en los últimos días de la temporada de huracanes”, informó Carlos Robles, jefe de Meteorología de Noticias Telemundo.

Las fuertes lluvias mantienen en alerta a sectores de Florida, mientras se vigila un sistema que podría convertirse en ciclón (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

Según los meteorólogos, El Niño se mantendría hasta la primavera, por lo que Florida y California podrían seguir registrando lluvias intensas y condiciones meteorológicas extremas durante el invierno, publicó N+ Univision.