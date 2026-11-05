Un importante anuncio llega para las familias que residen en la ciudad de Miami. Sucede que, desde el 06 hasta el 08 de noviembre, los habitantes podrán visitar las despensas con la finalidad de que reciban alimentos gratis. Se trata de una iniciativa que pretende aliviar la carga económica que registran decenas de hogares. Para conocer los horarios y los puntos de distribución disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.
Muchos hogares sienten la presión de las cuentas y deudas que necesitan pagar. Es así que comienzan a analizar cómo pueden distribuir sus presupuestos cada mes; desafortunadamente, algunas familias resultan afectadas con el alto costo de vida que presenta la ciudad.
Ante esta realidad, las organizaciones comunitarias han decidido habilitar decenas de despensas con el propósito de que los residentes se acerquen y reciban alimentos sin la necesidad de invertir un dólar.
Lo llamativo es que pueden recibir una caja con distintos productos nutritivos, entre los cuales destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones.
Horarios y despensas disponibles en Miami del 06 al 08 de noviembre
- Viernes 06 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army Miami FP + SK
|1907 NW 38th St, Miami, FL 33142
|9:30 a 11:30 a.m.
|St. Matthews Free Will Baptist Church
|6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150
|12 a 2 p.m.
|Glory Temple Ministry FP
|7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147
|11 a.m. a 2 p.m.
|Mas Access
|2955 NW 75th St, Miami, FL 33147
|9:30 a.m. a 4 p.m.
|Fountain of Life Apostolic Church
|3505 NW 79th St, Miami, FL 33147
|10 a.m. a 12 p.m.
|Unity Pentecostal COG
|801 NW 111th St, North Miami, FL 33168
|5:30 a 6:30 p.m.
- Sábado 07 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Grove Outreach
|3749 Grand Ave, Miami, FL 33133
|6 a 7:30 a.m.
|First Haitian COG
|7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150
|10 a 12 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144
|12 a 1 p.m.
|Faithful Deliverance Temple
|769 NW 111th St, Miami, FL 33168
|12 a 2 p.m.
|First Baptist Church of Coral Park
|8755 SW 16th St, Miami, FL 33165
|7:30 a 9:30 a.m.
|Bezerra de Menezes Food Pantry
|6450 NW 77th Ct, Miami, FL 33166
|2 a 4 p.m.
- Miércoles 08 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144
|9 a 11 a.m.
|Norland SDA Church
|1175 NW 183rd St, Miami Gardens, FL 33169
|5:30 a 7:30 p.m.
Para encontrar más despensas en la ciudad de Miami, puedes visitar la plataforma de Feeding South Florida. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.
Es una buena oportunidad para que accedas a alimentos sin necesidad de gastar dinero. Te recomiendo que lleves alguna credencial que demuestre que resides en esta ciudad y acudas antes de la hora pactada para que evites largas colas.