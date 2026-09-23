El dengue sigue siendo motivo de preocupación en Florida. La enfermedad transmitida por mosquitos ya cobró su primera víctima mortal del año: una mujer de Tampa murió el 4 de septiembre en Tampa General Hospital y las autoridades confirmaron que el mosquito transmisor de esta enfermedad fue la causa. Ante el aumento de casos, residentes y visitantes deben protegerse de las picaduras, identificar los síntomas y buscar atención médica si aparecen señales de alarma. Te contamos qué medidas puedes tomar para reducir el riesgo de contagio.

El dengue es una enfermedad viral causada por alguno de los cuatro tipos de virus relacionados: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Se propagan a las personas principalmente por la picadura de un mosquito Aedes infectado.

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes infectados (Foto referencial: Soumyabrata Roy / NurPhoto vía AFP)

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE DENGUE

Según un folleto del Departamento de Salud de Florida (FDOH), “tan solo una cucharadita o un tapón de botella de agua estancada durante más de una semana es suficiente para que los mosquitos se reproduzcan y multipliquen”.

Por lo tanto, para reducir el riesgo de dengue en Florida, la clave es evitar las picaduras de mosquito y eliminar los criaderos de agua estancada alrededor de la vivienda. Las autoridades de salud de Florida recomiendan usar repelente registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), cubrir la piel cuando sea posible y revisar semanalmente el patio, recipientes y drenajes donde puede acumularse agua.

Protégete de las picaduras

Usa repelente de insectos registrado por la EPA y sigue exactamente la etiqueta. Entre los ingredientes recomendados están DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto limón/PMD y 2-undecanona.

Cuando estés al aire libre, viste camisa de manga larga, pantalón largo y, si es posible, ropa holgada y de colores claros, señala el Departamento de Salud del Condado de Orange (DOH-Orange).

Mantente en interiores con aire acondicionado o con ventanas y puertas protegidas con mosquiteros en buen estado. Si en caso, hay agujeros en las mallas, repáralas.

Elimina criaderos

Ten en cuenta que el mosquito transmisor del dengue puede reproducirse en muy poca agua acumulada, por lo que conviene dedicar unos minutos cada semana a vaciar, tirar, cubrir, limpiar o poner boca abajo recipientes que retengan el líquido elemento. Por tal motivo, el Departamento de Salud de Florida recomienda:

Drenar el agua de los botes de basura, baldes, cubiertas de piscinas, neveras portátiles, juguetes, macetas o cualquier otro recipiente donde se haya acumulado agua de riego o de lluvia.

Neumáticos viejos desechados, bidones, botellas, latas, ollas y sartenes, electrodomésticos rotos y otros artículos que no se utilizan.

Vaciar y limpiar los bebederos para pájaros y los cuencos de agua para mascotas al menos una o dos veces por semana.

Proteger sus embarcaciones y vehículos de la lluvia con lonas que no acumulen agua.

Mantener las piscinas en buen estado y asegúrese de que estén cloradas adecuadamente. Vacíe las piscinas de plástico cuando no estén en uso.

Si te encuentras en Miami-Dade puedes solicitar una inspección de mosquitos a través del portal en línea del condado. Si vives en otra zona de Florida, también puedes pedir una supervisión a la agencia de control de mosquitos de tu condado.