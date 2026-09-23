Los síntomas del dengue aparecen dentro de los 14 días posteriores a la picadura de un mosquito infectado. El dengue no es contagioso, pero se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado (Foto referencial: Soumyabrata Roy / NurPhoto via AFP)
Los síntomas del dengue aparecen dentro de los 14 días posteriores a la picadura de un mosquito infectado. El dengue no es contagioso, pero se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado (Foto referencial: Soumyabrata Roy / NurPhoto via AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

. La : una mujer de Tampa murió el 4 de septiembre en Tampa General Hospital y las autoridades confirmaron que el mosquito transmisor de esta enfermedad fue la causa. Ante el aumento de casos, residentes y visitantes deben protegerse de las picaduras, identificar los síntomas y buscar atención médica si aparecen señales de alarma. Te contamos qué medidas puedes tomar para reducir el riesgo de contagio.

dengue

El dengue es una enfermedad viral causada por alguno de los cuatro tipos de virus relacionados: dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Se propagan a las personas principalmente por la picadura de un mosquito Aedes infectado.

El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes infectados (Foto referencial: Soumyabrata Roy / NurPhoto vía AFP)
El dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes infectados (Foto referencial: Soumyabrata Roy / NurPhoto vía AFP)

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE DENGUE

Según un , “tan solo una cucharadita o un tapón de botella de agua estancada durante más de una semana es suficiente para que los mosquitos se reproduzcan y multipliquen”.

Por lo tanto, para reducir el riesgo de dengue en Florida, la clave es evitar las picaduras de mosquito y eliminar los criaderos de agua estancada alrededor de la vivienda. Las autoridades de salud de Florida recomiendan usar repelente registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), cubrir la piel cuando sea posible y revisar semanalmente el patio, recipientes y drenajes donde puede acumularse agua.

Protégete de las picaduras

  • Usa y sigue exactamente la etiqueta. Entre los ingredientes recomendados están DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto limón/PMD y 2-undecanona.
  • Cuando estés al aire libre, viste camisa de manga larga, pantalón largo y, si es posible, ropa holgada y de colores claros, .
  • Mantente en interiores con aire acondicionado o con ventanas y puertas protegidas con mosquiteros en buen estado. Si en caso, hay agujeros en las mallas, repáralas.

Elimina criaderos

Ten en cuenta que el mosquito transmisor del dengue puede reproducirse en muy poca agua acumulada, por lo que conviene dedicar unos minutos cada semana a vaciar, tirar, cubrir, limpiar o poner boca abajo recipientes que retengan el líquido elemento. Por tal motivo, :

  • Drenar el agua de los botes de basura, baldes, cubiertas de piscinas, neveras portátiles, juguetes, macetas o cualquier otro recipiente donde se haya acumulado agua de riego o de lluvia.
  • Neumáticos viejos desechados, bidones, botellas, latas, ollas y sartenes, electrodomésticos rotos y otros artículos que no se utilizan.
  • Vaciar y limpiar los bebederos para pájaros y los cuencos de agua para mascotas al menos una o dos veces por semana.
  • Proteger sus embarcaciones y vehículos de la lluvia con lonas que no acumulen agua.
  • Mantener las piscinas en buen estado y asegúrese de que estén cloradas adecuadamente. Vacíe las piscinas de plástico cuando no estén en uso.
  • Si te encuentras puedes . Si vives en otra zona de Florida, también puedes pedir una supervisión a la agencia de control de mosquitos de tu condado.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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