Un choque de tránsito, incluso uno que parece menor, puede generar dudas sobre cómo actuar y cuándo es necesario contactar a las autoridades. En Florida, estas reglas cambiaron desde el 1 de octubre, cuando entraron en vigor modificaciones importantes que todos los conductores deben conocer antes de enfrentar una situación en la carretera. A continuación, te explicamos qué modifica la ley SB 488 y cuáles son los pasos que debes tener en cuenta tras una colisión.

Los choques que parecen menores también pueden generar obligaciones para los conductores (Foto: Magnific)

¿QUÉ CAMBIÓ LA SB 488 EN FLORIDA?

La ley SB 488 elevó de US$500 a US$2,000 el umbral de daños aparentes a partir del cual un conductor debe avisar de inmediato a las autoridades tras un accidente en Florida.

En otras palabras: si tienes un choque menor en Florida –donde no hay heridos ni fallecidos – ya no es obligatorio llamar a la policía de inmediato, a menos que calcules que reparar los daños materiales costará más de US$ 2,000. Este cambio entró en vigor el 1 de octubre de 2026 y se aplica a choques con daños materiales.

Todo cambia si hay una persona lesionada o fallecida; por lo tanto, la notificación a la policía sigue siendo obligatoria sin importar el costo de los daños.

RECUERDA: la modificación no autoriza a abandonar la escena ni elimina otras obligaciones tras una colisión; únicamente cambia el monto que activa el aviso obligatorio a las fuerzas del orden en accidentes sin lesionados.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS CONDUCTORES TRAS UN CHOQUE EN UNA CALLE DE FLORIDA?

Tras un choque, los conductores deben:

Detenerse y permanecer en el lugar, incluso si creen que los daños son menores de US$2,000.

Intercambiar la información requerida con la otra parte, como nombre, datos de contacto, licencia, matrícula, seguro y datos del vehículo.

Llamar a la policía, al sheriff local o a la Florida Highway Patrol de inmediato si hay lesiones, muertes o daños aparentes de al menos US$2,000.

de inmediato si hay lesiones, muertes o daños aparentes de al menos US$2,000. Presentar un informe propio ante el Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) dentro de los 10 días si no intervino un agente ni se elaboró un reporte policial. El formulario correspondiente es el Driver Report of Traffic Crash (90011S).

¿Puedes irte de la escena?

Aunque el daño sea menor a US$ 2,000 y no tengas que llamar a emergency services, no puedes simplemente irte de la escena. Estás obligado a detenerte, intercambiar datos con el otro conductor (seguro, licencia, etc.) y hacer un reporte propio por escrito (un Driver Self Report) ante el Departamento de Seguridad Vial (FLHSMV) dentro de los siguientes 10 días.

Si sufriste un accidente de tránsito en Florida, conocer las nuevas reglas puede evitarte problemas (Foto: Magnific)

¿CÓMO SE ESTIMA EL COSTO DE LOS DAÑOS EN EL LUGAR DEL CHOQUE?

No existe una fórmula oficial para calcular en el lugar si los daños llegan a US$2,000: la ley se refiere a daños “aparentes”; es decir, a una estimación razonable basada en lo que se observa tras el choque. Además, los sensores, cámaras, piezas internas y otros componentes de vehículos modernos pueden encarecer una reparación, aunque el golpe parezca leve.

Entonces, ¿cómo evaluar los daños?

Revisa el daño visible en todos los vehículos y bienes involucrados, no solo en tu auto: parachoques deformados, faros rotos, abolladuras, puertas que no cierran, derrames, daños a ruedas o componentes sueltos pueden elevar rápidamente el costo. El umbral de US$2,000 considera el daño total ocasionado por el accidente, precisó David Murray, abogado especializado en derechos del consumidor, a WFLA.

Tampoco intentes hacer un cálculo exacto en la vía ni te bases solamente en un rayón superficial. Si hay duda razonable de que las reparaciones, incluidos posibles daños ocultos, puedan alcanzar ese monto, la opción más prudente es llamar a las autoridades.

Para ello debes tomar fotos y grabar videos de cerca y a distancia de todos los daños, placas, posiciones de los vehículos, señalización y condiciones de la calle, siempre que hacerlo sea seguro. Asimismo, debes intercambia nombre, dirección, teléfono, licencia, matrícula, aseguradora y número de póliza con la otra persona involucrada.

Si nadie resulta lesionado y no interviene un agente, conserva la documentación y presenta el Driver Report of Traffic Crash ante el FLHSMV dentro de 10 días.

Llama inmediatamente a las autoridades si hay lesión, muerte, dolor reportado o un vehículo averiado que represente un peligro u obstruya el tránsito, sin importar el cálculo de daños.

¿QUÉ PASA SI NO REPORTAS UN CHOQUE DE MÁS DE US$2,000 EN FLORIDA?

Si no reportas un choque con daños aparentes de al menos US$2,000 —o con personas lesionadas o fallecidas— incumples la sección 316.065 de los Estatutos de Florida. La falta se clasifica como una infracción de tránsito no penal, sancionable como una violación sin movimiento; la multa base estatal es de US$30, a la que pueden sumarse cargos locales.

Debes avisar de inmediato a la policía local si el accidente ocurrió dentro de una ciudad; y si sucedió fuera de ella, al sheriff del condado o a la Patrulla de Caminos de Florida.

¿QUÉ PASA SI EL OTRO CONDUCTOR SE NIEGA A DAR SUS DATOS?

Si el otro conductor se niega a entregar sus datos, mantén la calma: no conseguirás nada discutiendo, menos intentando quitarle sus documentos o persiguiéndolo. En Florida, un conductor involucrado en un choque que se niegue a brindar su nombre, dirección, número de placa y, cuando corresponda, mostrar su licencia, comete infracción de tránsito no penal.

En ese caso, llama a la policía o a la Florida Highway Patrol, especialmente si los daños aparentes alcanzan US$2,000, hay lesiones o la otra parte se niega a colaborar. Un agente puede documentar el incidente e identificar a los involucrados. Recuerda haber documentado todo en tu celular (fotos o videos), además toma nota de la hora y dirección donde ocurrió el accidente.

También debes notificar a tu aseguradora. Si no se elabora un reporte policial, presenta el Driver Report of Traffic Crash ante el FLHSMV dentro de los 10 días. También puedes solicitar al FLHSMV la información del seguro del otro vehículo mediante el formulario HSMV 83392, acompañado del reporte policial completo o de tu auto-reporte del accidente.