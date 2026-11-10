El próximo jueves 26 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, una ocasión para reunirse con los seres queridos, compartir la mesa y agradecer lo vivido durante el año. Sin embargo, preparar la cena puede representar un desafío para quienes cuentan con un presupuesto limitado. En Miami-Dade, distintas organizaciones han anunciado entregas gratuitas de pavos para apoyar a las familias durante esta celebración. A continuación, te contamos cuáles serán los puntos de reparto, las fechas y los horarios anunciados que deben revisar las personas que piensan acudir.
¿DÓNDE Y CUÁNDO CONSEGUIR PAVO GRATIS PARA ACCIÓN DE GRACIAS EN MIAMI-DADE?
En varios puntos de Miami-Dade se anunciaron entregas de pavos gratis para Acción de Gracias. Antes de acudir, revisa las condiciones de cada centro, ya que algunos requieren inscripción y otros atenderán por orden de llegada hasta agotar existencias.
EN MIAMI Y MIAMI GARDENS
Revisa dónde y cuándo entregarán pavos gratis. Todos los horarios corresponden a la hora local de Miami.
|Organización o evento
|Dirección completa
|Fecha y horario
|Requisitos y modalidad
|Tipsee’s 6th Annual Miami Gardens Drive-Thru Turkey Giveaway
|Tipsee Spirits & Wine, 800 NW 183rd Street, Miami Gardens, FL 33169
|Sábado 14 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
|Exclusivamente desde el vehículo; no se atenderá a peatones.
Un pavo por vehículo, por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Dirigido a familias y miembros de la comunidad de Miami Gardens.
|ThriveSparks Foundation: Third Annual Thanksgiving Turkey Giveaway
|Miami Gardens Church of Christ, 2270 NW 184th Street, Miami Gardens, FL 33056
|Sábado 21 de noviembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
|Un pavo y una caja de agua embotellada por hogar registrado.
La iniciativa está dirigida a familias con necesidades de asistencia de Miami-Dade, especialmente de Miami Gardens.
|Hands of God: Turkey Giveaway & Food Distribution
|The Way Miami, 14105 SW 184th Street, Miami, FL 33177
|Sábado 21 de noviembre, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
|Entrega gratuita de pavos, cajas de alimentos y comidas calientes, por orden de llegada y hasta agotar existencias.
La entrada será por SW 142nd Avenue; habrá estacionamiento.
Así puedes registrarte y lo que debes confirmar antes de ir
ThriveSparks Foundation. Según su página web, incluye una opción de inscripción y la entrega será por hogar registrado. Para consultar disponibilidad, requisitos y cómo completar el registro, puedes comunicarte con la organización.
- Teléfono: 305-778-3122
- Correo electrónico: admin@thrivesparks.org.thechildrenstrust
Tipsee Spirits & Wine. La convocatoria anuncia atención por orden de llegada y un límite de un pavo por vehículo. Aunque aparece una opción de registro, no se precisa si es obligatorio ni si reserva un pavo. Cabe precisar que no conviene asumir que registrarse garantiza la entrega, menciona Soulof Miami.
Hands of God, en The Way Miami. La convocatoria está publicada en Eventbrite y anuncia que todos los productos serán gratuitos. No especifica si es obligatorio obtener una entrada ni qué documentos podrían solicitar. Lo que sí aclara es que la disponibilidad dependerá de las existencias.
EN LITTLE HAVANA Y HOMESTEAD
También hay entregas de pavos anunciadas en Little Havana y Homestead para Acción de Gracias de 2026. Estos son los puntos, las fechas y los horarios publicados por el organizador y por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, respectivamente.
|Zona
|Organización o evento
|Dirección completa
|Fecha y horario
|Little Havana
|Entrega anual de pavos de The Pendas Law Firm, en Kiwanis of Little Havana
|1400 SW 1st Street, Miami, FL 33135
|Viernes 20 de noviembre de 2026, desde las 8:30 a.m.
No se indica hora de cierre.
|Homestead
|Entrega de pavos del comisionado Kionne McGhee, del Distrito 9
|Everglades Camp, 19200 SW 380th Street, Homestead, FL 33034
|Sábado 14 de noviembre de 2026, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
¿Qué debes confirmar antes de asistir?
- Little Havana: la página de Pendas confirma la entrega gratuita, el lugar y la hora de inicio, pero la información consultada no detalla si se exige registro, identificación o comprobante de residencia.
- Homestead: el anuncio oficial confirma la jornada en Everglades Camp, pero no especifica requisitos de acceso, inscripción ni cantidad de pavos por familia.