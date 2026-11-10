Con Acción de Gracias cada vez más cerca, distintas organizaciones ofrecerán pavos sin costo (Foto: kiberstalker / Pixabay)
Con Acción de Gracias cada vez más cerca, distintas organizaciones ofrecerán pavos sin costo (Foto: kiberstalker / Pixabay)
Judith Vicente
Judith Vicente
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El próximo jueves , una ocasión para reunirse con los seres queridos, compartir la mesa y agradecer lo vivido durante el año. Sin embargo, preparar la cena puede representar un desafío para quienes cuentan con un presupuesto limitado. En Miami-Dade, distintas organizaciones han anunciado entregas gratuitas de pavos para apoyar a las familias durante esta celebración. A continuación, te contamos cuáles serán los puntos de reparto, las fechas y los horarios anunciados que deben revisar las personas que piensan acudir.

Miami, Miami Gardens y Homestead tendrán entregas gratuitas de pavos (Foto: Shujonmoral / Pixabay)
Miami, Miami Gardens y Homestead tendrán entregas gratuitas de pavos (Foto: Shujonmoral / Pixabay)

¿DÓNDE Y CUÁNDO CONSEGUIR PAVO GRATIS PARA ACCIÓN DE GRACIAS EN MIAMI-DADE?

En varios puntos de Miami-Dade se anunciaron entregas de pavos gratis para Acción de Gracias. Antes de acudir, revisa las condiciones de cada centro, ya que algunos requieren inscripción y otros atenderán por orden de llegada hasta agotar existencias.

EN MIAMI Y MIAMI GARDENS

Revisa dónde y cuándo entregarán pavos gratis. Todos los horarios corresponden a la hora local de Miami.

Organización o eventoDirección completaFecha y horarioRequisitos y modalidad
Tipsee’s 6th Annual Miami Gardens Drive-Thru Turkey GiveawayTipsee Spirits & Wine, 800 NW 183rd Street, Miami Gardens, FL 33169Sábado 14 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.Exclusivamente desde el vehículo; no se atenderá a peatones.
Un pavo por vehículo, por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Dirigido a familias y miembros de la comunidad de Miami Gardens.
ThriveSparks Foundation: Third Annual Thanksgiving Turkey GiveawayMiami Gardens Church of Christ, 2270 NW 184th Street, Miami Gardens, FL 33056Sábado 21 de noviembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.Un pavo y una caja de agua embotellada por hogar registrado.
La iniciativa está dirigida a familias con necesidades de asistencia de Miami-Dade, especialmente de Miami Gardens.
Hands of God: Turkey Giveaway & Food DistributionThe Way Miami, 14105 SW 184th Street, Miami, FL 33177Sábado 21 de noviembre, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.Entrega gratuita de pavos, cajas de alimentos y comidas calientes, por orden de llegada y hasta agotar existencias.
La entrada será por SW 142nd Avenue; habrá estacionamiento.

Así puedes registrarte y lo que debes confirmar antes de ir

ThriveSparks Foundation. , incluye una opción de inscripción y la entrega será por hogar registrado. Para consultar disponibilidad, requisitos y cómo completar el registro, puedes comunicarte con la organización.

  • Teléfono: 305-778-3122
  • Correo electrónico: admin@thrivesparks.org.thechildrenstrust

Tipsee Spirits & Wine. La convocatoria anuncia atención por orden de llegada y un límite de un pavo por vehículo. Aunque aparece una opción de registro, no se precisa si es obligatorio ni si reserva un pavo. Cabe precisar que no conviene asumir que registrarse garantiza la entrega, .

Hands of God, en The Way Miami. La y anuncia que todos los productos serán gratuitos. No especifica si es obligatorio obtener una entrada ni qué documentos podrían solicitar. Lo que sí aclara es que la disponibilidad dependerá de las existencias.

EN LITTLE HAVANA Y HOMESTEAD

También hay entregas de pavos anunciadas en Little Havana y Homestead para Acción de Gracias de 2026. Estos son los puntos, las fechas y los horarios publicados por el organizador y por la , respectivamente.

ZonaOrganización o eventoDirección completaFecha y horario
Little HavanaEntrega anual de pavos de The Pendas Law Firm, en Kiwanis of Little Havana1400 SW 1st Street, Miami, FL 33135Viernes 20 de noviembre de 2026, desde las 8:30 a.m.
No se indica hora de cierre.
HomesteadEntrega de pavos del comisionado Kionne McGhee, del Distrito 9Everglades Camp, 19200 SW 380th Street, Homestead, FL 33034Sábado 14 de noviembre de 2026, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Qué debes confirmar antes de asistir?

  • Little Havana: confirma la entrega gratuita, el lugar y la hora de inicio, pero la información consultada no detalla si se exige registro, identificación o comprobante de residencia.
  • Homestead: el la jornada en Everglades Camp, pero no especifica requisitos de acceso, inscripción ni cantidad de pavos por familia.
Algunas entregas requieren registro y otras atenderán por orden de llegada (Foto: Photowoods / Pixabay)
Algunas entregas requieren registro y otras atenderán por orden de llegada (Foto: Photowoods / Pixabay)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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