Los que residen en Florida tendrán que alistarse para experimentar un cambio en su clima debido a la próxima llegada de un frente frío. Los meteorólogos advierten que este evento traerá condiciones climáticas que impactarán distintas zonas de la región, además de un descenso en las temperaturas. Para conocer más detalles sobre este pronóstico, te invito a leer esta nota completa.

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Recientemente, Osmany Lorenzo Amaro, meteorólogo de Telemundo , avisó sobre la formación de una “poderosa” tormenta invernal en la región este de los Estados Unidos, permitiendo la extensión de un frente frío por el norte de México y el sur de Florida.

Esto significa que gran parte del “Estado del Sol” puede despedirse del clima tropical y dar paso a un descenso ligero de las temperaturas. Eso sí, los residentes aún podrán experimentar un clima más fresco.

Para Andy Haner, especialista en climatología del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el frente frío se sentirá en el norte de Florida y en el Panhandle desde el miércoles 23 de septiembre.

El frente frío llegará a ciertas partes de Florida desde este 23 de septiembre. (Crédito: Creative Touch Imaging Ltd / NurPhoto via AFP) / CREATIVE TOUCH IMAGING LTD

En la región del Panhandle los valores térmicos pueden situarse entre 50 y 80 °F para este fin de semana; mientras que en las ciudades costeras del estado —como Pensacola— se posicionarían entre 70 y 80 °F, con bajas probabilidades de lluvias.

“Cualquier floridano que haya soportado un verano largo dirá que las temperaturas máximas de entre 29 y 31 °C con baja humedad suenan bastante bien", declaró Haner.

Respecto al sur de Florida, la posición de los frentes o zonas de inestabilidad determinará cuánto tiempo continuarán las precipitaciones. Si bien el Centro de Predicción Meteorológica esperaba que el sistema se moviera hacia el estrecho del estado, el NWS de Miami calcula que se quedaría más cerca del lago Okeechobee.

De concretarse lo último indicado, se incrementa el riesgo de lluvias fuertes alrededor de este lago y en las zonas sur, incluyendo los Cayos de Florida; es posible que se registren hasta 15 pulgadas de lluvia en estas áreas.

El riesgo de fuertes lluvias se mantendrán en Florida para esta nueva semana. (Crédito: Wilfredo Lee/AP).

Fuertes lluvias en Florida en los últimos días

El Centro Climático Regional del Sureste de Florida precisó que se registraron oficialmente 6,26 pulgadas de lluvia en West Palm Beach, específicamente en el Aeropuerto Internacional Donald J. Trump, aunque en zonas ubicadas al noroeste los radares estimaron hasta 11 pulgadas hasta el último fin de semana.

Con lo señalado, aún se mantiene el riesgo de precipitaciones para la presente semana con la posibilidad de que se registren inundaciones urbanas. Por esa razón, se recomendó a los residentes en revisar los drenajes de las calles para retirar cualquier tipo de escombro.