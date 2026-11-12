¿Resides en Miami y estás pasando por complicaciones económicas? Puedes aliviar esta carga con la ayuda ofrecida por Feeding South Florida. Sucede que, del 13 al 15 de noviembre, cada residente puede acercarse a una despensa y recibir alimentos gratis. Si te interesa aprovechar esta oportunidad, sigue leyendo esta nota informativa para que sepas los horarios y las despensas.
No todos los residentes de Miami cuentan con los ingresos suficientes para costear lo que exige la ciudad. Es así que necesitan laborar horas extras o brindar sus servicios a dos puestos con el fin de cancelar distintas cuentas.
No suele ser sencillo; por esa razón, Feeding South Florida confirmó que distribuirá alimentos gratuitos a sus despensas aliadas para que sean repartidos a las personas que lo requieran.
En caso acudas a uno de estos puntos de distribución, puedes recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres y otras opciones nutritivas en las fechas señaladas.
Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles
- Viernes 13 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army Miami FP + SK
|1907 NW 38th St, Miami, FL 33142
|9:30 a 11:30 a.m.
|St. Matthews Free Will Baptist Church
|6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150
|12 a 2 p.m.
|Glory Temple Ministry FP
|7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147
|11 a.m. a 2 p.m.
|Mas Access
|2955 NW 75th St, Miami, FL 33147
|9:30 a.m. a 4 p.m.
|Unity Pentecostal COG
|801 NW 111th St, North Miami, FL 33168
|5:30 a 6:30 p.m.
- Sábado 14 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Grove Outreach
|3749 Grand Ave, Miami, FL 33133
|6 a 7:30 a.m.
|First Haitian COG
|7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150
|10 a.m. a 12 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144
|9 a 11 a.m.
|N. Miami Church of Nazarene
|1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168
|9 a 11 a.m.
|First Baptist Church of Coral Park
|8755 SW 16th St, Miami, FL 33165
|7:30 a 9:30 a.m.
|Bezerra de Menezes Food Pantry
|6450 NW 77th Ct, Miami, FL 33166
|2 a 4 p.m.N. Miami Ave COG
|N. Miami Ave COG
|14250 N Miami Ave, Miami, FL 33168
|7 a 9 a.m.
- Domingo 15 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Bethany Church of the Nazarene
|1751 NW 36th St, Miami, FL 33142
|3 a 6 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144
|12 a 1 p.m.
¿Las opciones brindadas te quedan lejanas a tu hogar? No tienes de qué preocuparte; puedes ingresar a la plataforma de Feeding South Florida e introducir tu dirección o código postal para que este sistema te arrojes los resultados más favorables.
Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada con la finalidad de que ahorres más tiempo. Se trata de una gran oportunidad para que sigas ahorrando los ingresos que posees.