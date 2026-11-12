Cada familia puede recibir una caja de alimentos que le puede durar por varios días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada familia puede recibir una caja de alimentos que le puede durar por varios días. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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¿Resides en y estás pasando por complicaciones económicas? Puedes aliviar esta carga con la ayuda ofrecida por Feeding South Florida. Sucede que, del 13 al 15 de noviembre, cada residente puede acercarse a una despensa y recibir alimentos gratis. Si te interesa aprovechar esta oportunidad, sigue leyendo esta nota informativa para que sepas los horarios y las despensas.

No todos los residentes de Miami cuentan con los ingresos suficientes para costear lo que exige la ciudad. Es así que necesitan laborar horas extras o brindar sus servicios a dos puestos con el fin de cancelar distintas cuentas.

No suele ser sencillo; por esa razón, Feeding South Florida confirmó que distribuirá alimentos gratuitos a sus despensas aliadas para que sean repartidos a las personas que lo requieran.

En caso acudas a uno de estos puntos de distribución, puedes recibir proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres y otras opciones nutritivas en las fechas señaladas.

Tampoco se descarta la entrega de comida caliente en alguna de las despensas habilitadas en Miami. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Tampoco se descarta la entrega de comida caliente en alguna de las despensas habilitadas en Miami. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Photographer: Julia Filirovska

Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles

  • Viernes 13 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Salvation Army Miami FP + SK1907 NW 38th St, Miami, FL 331429:30 a 11:30 a.m.
St. Matthews Free Will Baptist Church6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 3315012 a 2 p.m.
Glory Temple Ministry FP7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 3314711 a.m. a 2 p.m.
Mas Access2955 NW 75th St, Miami, FL 331479:30 a.m. a 4 p.m.
Unity Pentecostal COG801 NW 111th St, North Miami, FL 331685:30 a 6:30 p.m.
  • Sábado 14 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Grove Outreach3749 Grand Ave, Miami, FL 331336 a 7:30 a.m.
First Haitian COG7140 N Miami Ave, Miami, FL 3315010 a.m. a 12 p.m.
Comunidad de Cristo1490 SW 67th Ave, Miami, FL 331449 a 11 a.m.
N. Miami Church of Nazarene1195 NW 124th St, North Miami, FL 331689 a 11 a.m.
First Baptist Church of Coral Park8755 SW 16th St, Miami, FL 331657:30 a 9:30 a.m.
Bezerra de Menezes Food Pantry6450 NW 77th Ct, Miami, FL 331662 a 4 p.m.N. Miami Ave COG
N. Miami Ave COG14250 N Miami Ave, Miami, FL 331687 a 9 a.m.
  • Domingo 15 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Bethany Church of the Nazarene1751 NW 36th St, Miami, FL 331423 a 6 p.m.
Comunidad de Cristo1490 SW 67th Ave, Miami, FL 3314412 a 1 p.m.
Cada caja entregada estará abastecida con los productos nutritivos necesarios. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada caja entregada estará abastecida con los productos nutritivos necesarios. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Las opciones brindadas te quedan lejanas a tu hogar? No tienes de qué preocuparte; puedes ingresar a la e introducir tu dirección o código postal para que este sistema te arrojes los resultados más favorables.

Te recomiendo que acudas antes de la hora pactada con la finalidad de que ahorres más tiempo. Se trata de una gran oportunidad para que sigas ahorrando los ingresos que posees.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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