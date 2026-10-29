En caso tienes planes para celebrar Halloween en las calles del sur de Florida, toma en cuenta los recientes pronósticos emitidos por los especialistas; se prevén lluvias durante este fin de semana. ¿Estas precipitaciones serán intensas hasta el punto de impedir el traslado peatonal y vehicular? Para conocer los detalles al respecto, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Qué señalan los pronósticos climáticos en el sur de Florida para este fin de semana

De acuerdo al reporte ofrecido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esta área del “Estado del Sol” sí registrará precipitaciones, pero la cantidad de agua será distinta en cada día que conforma este fin de semana.

Si bien existía cierta preocupación ante las condiciones climáticas que se han registrado en los últimos días en las calles del sur de Florida (tormentas y mareas altas que ocasionaron inundaciones leves), el panorama es favorable para los días restantes de esta semana.

El NWS confirma la presencia de lluvias en esta área durante las celebraciones de Halloween. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por ejemplo, en Halloween, Lissette Gonzalez, meteoróloga de CBS News Miami, afirmó que sí hay una posibilidad de chubascos en el horario de 5:00 a 7:00 p.m. (hora local), pero no será impedimento para que los menores de edad recorran las calles para celebrar esta fecha.

“El pronóstico para Halloween no parece demasiado aterrador. No será un día perdido, pero sí habrá algo de lluvia”, añadió la profesional citada.

Respecto a los valores térmicos en el sur de Florida, los habitantes podrán gozar de un clima cálido; es posible que desde el viernes 30 hasta el domingo 1 de noviembre los termómetros alcancen máximas de 85 °F y mínimas de 73 °F.

Pese a las precipitaciones esperadas en el sur de Florida, los niños y sus padres podrán recorrer las calles como parte de la tradición de Halloween. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Pronósticos de lluvia para este fin de semana en el sur de Florida

Tal como te indiqué anteriormente, los días que restan de la presente semana presentarán un buen panorama climático, aunque no se descarta la posibilidad lluvias. Por suponer, para este viernes 30 de octubre, se prevé entre un 20 y 30% de precipitaciones en esta área.

Ahora, los habitantes deben tomar sus precauciones para este domingo 1 de noviembre. Según los reportes, es un 80% probable que se registren lluvias en el Día de Todos los Santos.