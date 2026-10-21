Un incidente de ciberseguridad puso en riesgo información personal de conductores en Florida y llevó al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés) a emitir un aviso sobre lo ocurrido. El organismo también anunció una medida de protección gratuita durante un año para las personas afectadas. ¿Qué riesgos implica la exposición de estos datos y en qué consiste la ayuda que recibirán? A continuación, te contamos lo que debes saber.

Si recibes una carta del FLHSMV sobre la filtración, presta atención a las instrucciones (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini /Imagen referencial utilizada para fines educativos)

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA BASE DE DATOS DEL FLHSMV?

Según el aviso oficial publicado el 16 de octubre, una persona malintencionada accedió a ciertos registros del FLHSMV el 4 de septiembre de 2026 utilizando credenciales comprometidas. El robo de datos puede exponer a los afectados al uso fraudulento de su información personal.

La información potencialmente afectada incluye:

Datos de licencias de conducir.

Registros de vehículos.

Imágenes de documentos.

Otros datos personales.

Ante esta situación, el departamento informó que tomó medidas para contener el acceso y proteger sus sistemas. En el aviso señaló que, hasta ese momento, no tenía evidencia de que la información hubiera sido utilizada indebidamente; por lo tanto, es importante distinguir entre la exposición de datos y la confirmación de un fraude.

¿CÓMO AFECTA EL ROBO DE DATOS DEL FLHSMV A LOS CONDUCTORES DE FLORIDA?

El principal riesgo es que sus datos se utilicen para suplantar su identidad o realizar operaciones fraudulentas. Ante ello, el FLHSMV recomienda revisar los estados de cuenta y los reportes de crédito, vigilar las cuentas financieras y digitales, y considerar una alerta de fraude o un congelamiento de crédito.

Cabe precisar que el alcance de la agencia estatal tampoco se limita a quienes actualmente conducen en Florida, sino también contempla a titulares de tarjetas de identificación y a personas que antes tuvieron una licencia, identificación o un vehículo titulado en el estado.

¿Tu información quedó expuesta? Qué ofrece el FLHSMV tras el robo de datos en Florida (Foto: Magnific / Imagen referencial)

¿DE QUÉ FORMA SABER SI ERES UNO DE LOS AFECTADOS?

El FLHSMV enviará cartas a titulares actuales de licencias o tarjetas de identificación potencialmente afectados. Sin embargo, advirtió que podría no contar con direcciones postales actualizadas de quienes ya no tienen un documento vigente o antes tuvieron un vehículo titulado en Florida. Para esos casos, publicó un aviso sustitutivo.

Por ello, es muy importante saber que no recibir una carta no permite descartar que tus datos estén involucrados. Si anteriormente tuviste una licencia, identificación o título de vehículo de Florida y no recibiste una notificación, puedes consultar la página oficial flhsmv.gov/data-breach/ o escribir a customerinquiry@flhsmv.gov, los canales indicados por el departamento.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LA PROTECCIÓN GRATUITA?

La oferta está dirigida a las personas afectadas por la filtración de datos, no a todos los conductores de Florida. El paquete incluye:

Protección Alcance anunciado Monitoreo de identidad y crédito Gratuito durante un año. Seguro contra robo de identidad Cobertura de hasta US$1 millón durante un año, sujeta a las condiciones del servicio. Proveedor Sontiq, una empresa de TransUnion.

Como parte de su respuesta al incidente, el FLHSMV ofrecerá a las personas afectadas un año gratuito de monitoreo de identidad y crédito, además de un seguro contra robo de identidad con una cobertura de hasta US$1 millón. Estos servicios se brindarán mediante Sontiq, una empresa de TransUnion, precisa N+ Univision.

No se trata de un pago en efectivo ni de un beneficio que se renueve automáticamente cada año.

¿CÓMO PROTEGERSE?

Las personas pueden consultar sus reportes de crédito sin costo mediante el portal oficial AnnualCreditReport.com o solicitarlos por teléfono llamando al 1-877-322-8228.

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio cuenta con una página web que explica qué hacer si la información personal queda expuesta. Las agencias estatales seguirán difundiendo novedades conforme finalicen las auditorías