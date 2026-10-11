Tener un hijo en una escuela privada de Florida no significa necesariamente que la familia cuente con altos ingresos: para muchos hogares, pagar la matrícula supone un esfuerzo económico importante; en ese contexto, las becas escolares del estado ofrecen una ayuda para cubrir la matrícula y las cuotas en instituciones privadas participantes. En Miami-Dade, se proyecta que más de 82,000 alumnos utilicen estos beneficios durante el ciclo 2026–2027, con un monto promedio de alrededor de US$8,000 por estudiante. ¿Quiénes pueden acceder, cómo se distribuye el dinero y hasta cuándo se pueden solicitar estas becas? A continuación, te lo explicamos.

Las familias interesadas deben revisar los requisitos de elegibilidad, la participación de la escuela y el proceso de solicitud (Foto: Magnific)

LAS BECAS ESCOLARES EN MIAMI-DADE

Son becas de Florida que ayudan a pagar la matrícula y las cuotas de escuelas privadas participantes. Su valor promedio ronda los US$8,000 por estudiante. Vale precisar que el dinero no se entrega en un cheque directamente a las familias: los fondos se administran mediante organizaciones de becas y se pagan a la institución educativa con la aprobación del padre, madre o tutor, precisa la organización Step Up For Students.

Antes de continuar es importante aclarar que no se trata de un programa nuevo exclusivo de Miami-Dade, y que los más de 82,000 alumnos son una proyección de beneficiarios para 2026–2027; es decir, no son 82 mil plazas nuevas disponibles para solicitar.

Las principales modalidades para asistir a una escuela privada son:

Florida Tax Credit Scholarship (FTC).

Family Empowerment Scholarship for Educational Options (FES-EO).

En ambos casos, permiten a familias elegibles utilizar una beca para financiar la educación de sus hijos en una escuela privada participante.

¿Cómo se distribuye el dinero?

1. La familia solicita la beca a una organización administradora, como Step Up For Students.

2. Se revisa la elegibilidad y se determina la concesión del beneficio.

3. El estudiante se matricula en una escuela privada elegible y se confirma su inscripción.

4. La escuela presenta la factura de matrícula y cuotas.

5. El padre, madre o tutor revisa y aprueba el pago en su cuenta de EMA, la plataforma de Step Up.

6. La organización paga a la escuela por períodos trimestrales, señala Family Empowerment Scholarship—Educational Options.

Step Up indica que los pagos de matrícula y cuotas se realizan dentro de siete días hábiles después de que tanto la escuela como el padre o tutor hayan aprobado el pago. También exige que la familia revise las facturas en EMA dentro de los 30 días calendario posteriores a su presentación.

Por tanto, no se entrega toda la ayuda de una sola vez al comenzar el curso ni se distribuye automáticamente entre todas las escuelas privadas.

Requisitos principales

Requisito ¿Qué significa? Residencia en Florida El estudiante debe ser residente del estado. Hay excepciones específicas para dependientes de militares en servicio activo con órdenes de traslado permanente a Florida. Elegibilidad para educación K–12 Debe reunir las condiciones para matricularse en kindergarten a grado 12 en una escuela pública de Florida. Esto no significa que deba estar actualmente inscrito en una escuela pública. Edad para kindergarten Si solicita la beca para kindergarten, debe tener 5 años cumplidos a más tardar el 1 de septiembre del año escolar correspondiente. Escuela privada participante Para utilizar el beneficio en matrícula privada, debe asistir a una escuela elegible ubicada en Florida que cumpla las reglas de participación del programa. No todas las escuelas privadas aceptan estas becas. Solicitud y verificación El padre, madre o tutor debe completar la solicitud ante una organización administradora y acreditar la elegibilidad. Para el desembolso, también debe confirmarse la inscripción del alumno en la escuela.

¿Hay un límite de ingresos?

No. Las familias pueden solicitar FTC o FES-EO independientemente de sus ingresos. Sin embargo, para la distribución de las becas, se consideran estas prioridades:

Grupo Prioridad Hogares con ingresos de hasta 185% del nivel federal de pobreza, o estudiantes en cuidado de crianza o fuera del hogar Primera Hogares con ingresos superiores a 185% y de hasta 400% del nivel federal de pobreza Segunda Hogares por encima de 400% Pueden solicitar, pero no tienen esas prioridades económicas

Las solicitudes también se revisan según su orden de llegada. La página de solicitud establece reglas específicas de prioridad para estudiantes que renuevan su beca.

¿Todavía se puede solicitar para 2026–2027?

Según la página de Step Up For Students, las nuevas solicitudes para este ciclo pueden presentarse hasta el 15 de noviembre de 2026. Los alumnos que buscaban prioridad de renovación debían haber presentado su solicitud antes del 30 de abril; las solicitudes posteriores se consideran nuevas.

Presentar la solicitud no equivale a tener aprobada la beca ni a reservar una plaza en una escuela privada. La familia debe comprobar por separado la disponibilidad y admisión en la escuela elegida, además de completar el proceso de financiamiento.