Las escuelas públicas del condado de Broward, en el sur de Florida, permanecieron cerradas el viernes 20 de noviembre debido a las inundaciones y los daños registrados en distintos planteles, conformando la intensidad del fenómeno climatológico que impacto en varias partes del estado. Padres de familia y estudiantes en general se preguntan hasta cuándo será esta situación, por lo que mantenerse informado será clase en estos días. El regreso a las aulas no será tan pronto, pues está previsto para el lunes 30, después del receso de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Las oficinas administrativas, en cambio, tienen previsto retomar sus operaciones el 23.

Broward County Public Schools (BCPS) acumula así tres días consecutivos sin clases por las lluvias, mientras que los demás días de para forman parte del calendario escolar. Según informó el superintendente Howard Hepburn, más de 30 centros educativos sufrieron afectaciones por el agua. Las labores de limpieza y el riesgo de nuevas precipitaciones impidieron autorizar la reapertura para este viernes.

Miles de ciudadanos al sur de Florida han resultado damnificados por las intensas lluvias (Foto: Getty Images)

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁN CERRADAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE BROWARD?

Los estudiantes, como lo explicamos en los primeros párrafos, tienen previsto volver a las aulas el lunes 30 de noviembre de 2026, una vez concluido el receso por el Día de Acción de Gracias. La reanudación del trabajo administrativo, programada para el 23, no implica que los alumnos deban presentarse ese día.

El calendario distingue dos períodos: la interrupción ocasionada por el temporal y las vacaciones por Thanksgiving. Durante esa semana, las oficinas del distrito atenderán inicialmente, aunque también suspenderán sus operaciones entre el miércoles 25 y el viernes 27.

Fecha Situación de las escuelas Oficinas del distrito Miércoles 18 de noviembre Sin clases por las lluvias e inundaciones. Cerradas por la emergencia. Jueves 19 de noviembre Continúa la suspensión de actividades académicas. Cerradas por la emergencia. Viernes 20 de noviembre Tercera jornada consecutiva sin alumnos. Cerradas por la emergencia. Lunes 23 y martes 24 de noviembre Receso de Thanksgiving. Reapertura prevista para el lunes 23. Del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre Descanso escolar por Acción de Gracias. Cerradas según el calendario. Lunes 30 de noviembre Regreso previsto a las aulas. No corresponde a la fecha de reapertura administrativa.

Comunicado sobre el reinicio de clases en las escuelas de Broward, programado para después de Acción de Gracias (Foto: Broward County Public Schools)

MÁS DE 30 PLANTELES SUFRIERON DAÑOS POR EL AGUA

El superintendente Howard Hepburn informó que más de 30 centros educativos resultaron afectados. Uno de los casos documentados fue Hollywood Hills Elementary School, donde un recorrido con medios de comunicación permitió observar el alcance de los daños.

Según NBC 6 South Florida, había agua en salones, pasillos, la oficina principal y otros espacios del edificio. Las alfombras de la biblioteca estaban empapadas y debían retirarse, explicó el funcionario durante la visita.

La cafetería también presentaba señales de filtraciones en el techo y al menos una pulgada de acumulación sobre el piso. Por ello, la recuperación no dependía únicamente de que mejoraran las condiciones en las calles: era necesario intervenir dentro del inmueble.

¿POR QUÉ SE EXTENDIÓ LA SUSPENSIÓN DE CLASES?

La decisión respondió tanto al deterioro de las instalaciones como al pronóstico meteorológico. Hepburn advirtió que numerosas zonas ya estaban saturadas, por lo que cualquier precipitación adicional podía agravar las inundaciones.

Antes de recibir a estudiantes y empleados, los equipos debían atender varias tareas:

Retirar el agua acumulada y limpiar los espacios afectados.

Evaluar las condiciones de seguridad en cada edificio.

Reparar o desechar materiales deteriorados.

Considerar el riesgo de nuevos anegamientos ante la posibilidad de más lluvia.

De acuerdo con el superintendente, no era posible completar esos trabajos a tiempo para abrir el viernes. El receso de Acción de Gracias ofrece un período adicional para avanzar con la recuperación antes del retorno previsto.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS DÍAS DE ENSEÑANZA PERDIDOS?

El tiempo académico interrumpido se recuperará más adelante durante el año escolar, según la información recogida por NBC 6. Sin embargo, todavía no se ha detallado un calendario definitivo con las fechas o modificaciones correspondientes.

WSVN informó que las autoridades discutirían alternativas para compensar las cancelaciones y notificarían a las familias sobre cualquier ajuste. Hasta contar con una comunicación oficial, ninguna propuesta debe considerarse aprobada.