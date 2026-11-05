Byron Donalds se encamina a suceder a Ron DeSantis al frente de Florida, luego de que se le proyectara como ganador de las elecciones del 3 de noviembre frente al demócrata David Jolly. Su llegada a Tallahassee abre una nueva etapa política y plantea una pregunta concreta: cuánto recibiría por dirigir el estado. Los documentos de negociación presupuestaria para el año fiscal 2026-2027 contemplan US$141.400 anuales destinados a esa responsabilidad, equivalentes a unos US$11.783 mensuales antes de impuestos y deducciones. Sin embargo, el monto requiere contrastarse con la versión definitiva promulgada para presentarlo como una remuneración confirmada.

La distinción también resulta útil para los lectores de Miami, Hialeah u Orlando: una cosa es el ingreso bruto incluido en una escala pública y otra, el dinero que finalmente llega al cheque de pago. Además, ganar los comicios no activa de inmediato la nómina correspondiente al nuevo puesto.

Ron DeSantis no participó en las más recientes elecciones de Florida porque la ley le impide tentar un tercer mandato consecutivo. Por ello, el candidato republicano fue Byron Donalds, quien terminó llevándose la victoria (Foto: AFP)

¿QUÉ SALARIO CONTEMPLAN LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE FLORIDA?

Las propuestas de la conferencia presupuestaria de la Legislatura incluyen una remuneración de US$141.400 para el gobernador, con aplicación prevista desde el 1 de julio de 2026. Ese apartado también permite que los funcionarios comprendidos en la escala acepten una reducción voluntaria.

Tomando dicha cantidad como referencia, el desglose sería el siguiente:

Concepto Cantidad Salario anual bruto contemplado US$141.400 Equivalente mensual US$11.783,33 Equivalente semanal US$2.719,23 Proyección para cuatro años sin cambios US$565.600

El desglose tampoco refleja cuánto quedaría disponible después de las deducciones correspondientes. Para conocer el ingreso neto haría falta información adicional sobre las retenciones aplicables.

El salario de Byron Donalds, como gobernador de Florida, será de US$141.400 al año (Foto: AP)

¿CUÁNDO ASUMIRÍA BYRON DONALDS LA GOBERNACIÓN?

El próximo mandato comenzará el 5 de enero de 2027. La Constitución estatal fija esa fecha en el primer martes posterior al primer lunes de enero del año siguiente a los comicios.

Estas son las fechas clave:

Elección general: 3 de noviembre de 2026.

Inicio del próximo mandato: 5 de enero de 2027.

Duración del período: cuatro años.

¿CÓMO SE COMPARA CON OTROS ALTOS CARGOS ESTATALES?

La escala incluida en los documentos de negociación sitúa al gobernador por encima de los demás puestos considerados en esta comparación. Las cantidades deben verificarse en el texto presupuestario definitivo antes de describirlas como vigentes.

Cargo público Salario anual contemplado Gobernador US$141.400 Vicegobernador US$135.516 Fiscal general US$139.988 Director financiero estatal —CFO— US$139.988 Comisionado de Agricultura US$139.988

Con esas cifras, quien encabece el Ejecutivo recibiría US$1.412 adicionales por año frente al fiscal general, el director financiero o el comisionado de Agricultura.

¿ESTÁ GARANTIZADO QUE RECIBA US$565.600 POR LOS CUATRO AÑOS?

No. Esa proyección surge de multiplicar US$141.400 por cuatro y no constituye una garantía de ingresos para todo el período.

El cálculo depende de estas condiciones:

Que el salario definitivo sea el contemplado en los documentos consultados.

Que permanezca sin modificaciones durante la gestión.

Que el titular perciba la remuneración completa a lo largo del mandato.

Que no acepte una reducción voluntaria.

Esta última posibilidad aparece en la documentación presupuestaria, pero no debe interpretarse como una decisión anunciada por Donalds. Hasta confirmar el texto promulgado, corresponde distinguir entre la cantidad prevista y el sueldo que efectivamente cobraría.