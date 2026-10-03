Cerca de 42 millones de personas en Estados Unidos reciben cada mes apoyo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), un beneficio que ayuda a las familias de bajos ingresos a complementar su presupuesto para alimentos. Como este dinero es clave para muchos al momento de hacer sus compras, es normal que estén pendientes de las fechas de depósito. Si vives en Florida, te contamos cuándo llegará el pago de octubre a tu tarjeta EBT, según tu número de caso, y cuánto podrías recibir.

Los depósitos de SNAP en Florida comienzan el 1 de octubre y terminan el 28. Además del calendario de pagos, conoce los topes mensuales que pueden recibir los hogares según la cantidad de integrantes (Foto: Magnific)

¿CÓMO SE DETERMINAN LOS PAGOS SNAP EN FLORIDA?

Antes de darte a conocer las fechas exactas de la entrega de cupones SNAP de octubre, es importante saber que el calendario de pagos varía según el número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula en base a factores como los ingresos, el tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.

De acuerdo con el calendario publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de forma escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.

Así puedes saber tu número de caso:

En Florida puedes calcular el día exacto de tu pago SNAP usando dos dígitos de tu número de caso. Para ello debes hace lo siguiente:

1. Localiza el 8.º y 9.º dígito de tu número de caso de Florida. No uses el 10.º dígito.

2. Toma el 9.º dígito y luego el 8.º, en ese orden (es decir, léelos “al revés”) para formar un número de dos cifras. Por ejemplo: si tu 8.º dígito es 8 y el 9.º es 9, el número será 98.

3. Busca ese número (00–99) en la tabla oficial de Florida, donde cada rango de dos dígitos se asocia a un día del 1 al 28 de cada mes.

Entonces, si los dígitos 9.º y 8.º de tu caso (leyéndolos al revés) forman el número 96 a 99, tus beneficios se depositan el día 28 del mes; si forman un número entre 00 y 03, se depositan el día 1 del mes; si están entre 04 y 06, el día 2, y así sucesivamente de forma escalonada.

Para evitar errores, lo mejor es confirmar tu fecha exacta en la carta de aprobación de tu caso o en la app/web donde consultas tu EBT, ya que allí suele aparecer ya calculado el día fijo de cada mes.

CALENDARIO DE PAGOS SNAP EN FLORIDA SEGÚN TU NÚMERO DE CASO

En Florida, los beneficios de SNAP de octubre de 2026 se depositan del 1 al 28 de octubre, según los dígitos 9 y 8 de tu número de caso, leídos en ese orden inverso (sin contar el décimo dígito).

Dígitos 9 y 8 del caso (en orden inverso) Fecha de depósito 00–03 Jueves 1 de octubre 04–06 Viernes 2 de octubre 07–10 Sábado 3 de octubre 11–13 Domingo 4 de octubre 14–17 Lunes 5 de octubre 18–20 Martes 6 de octubre 21–24 Miércoles 7 de octubre 25–27 Jueves 8 de octubre 28–31 Viernes 9 de octubre 32–34 Sábado 10 de octubre 35–38 Domingo 11 de octubre 39–41 Lunes 12 de octubre 42–45 Martes 13 de octubre 46–48 Miércoles 14 de octubre 49–52 Jueves 15 de octubre 53–55 Viernes 16 de octubre 56–59 Sábado 17 de octubre 60–62 Domingo 18 de octubre 63–66 Lunes 19 de octubre 67–69 Martes 20 de octubre 70–73 Miércoles 21 de octubre 74–76 Jueves 22 de octubre 77–80 Viernes 23 de octubre 81–83 Sábado 24 de octubre 84–87 Domingo 25 de octubre 88–90 Lunes 26 de octubre 91–94 Martes 27 de octubre 95–99 Miércoles 28 de octubre

LOS MONTOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE SNAP EN FLORIDA

En Florida, los montos máximos mensuales de SNAP vigentes desde el 1 de octubre de 2026 son los mismos que rigen para los 48 estados contiguos y Washington, D.C. El pago real de cada hogar puede ser menor, pues se calcula según ingresos, gastos deducibles y número de integrantes.

Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes puede recibir hasta US$1,023 al mes, pero no necesariamente obtendrá esa cifra completa: SNAP descuenta parte de los ingresos netos del hogar al calcular el beneficio.

Integrantes del hogar Máximo mensual SNAP 1 persona US$306 2 personas US$562 3 personas US$808 4 personas US$1,023 5 personas US$1,217 6 personas US$1,463 7 personas US$1,616 8 personas US$1,841 Cada persona adicional US$225 más

Para hogares de 18 personas o más, el tope mensual es de US$3,887.