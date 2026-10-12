El horario de verano (Daylight Saving Time) terminará en Florida el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m., para regresar al horario estándar. El ajuste se aplicará tanto en Miami, Orlando y Jacksonville, que utilizan la hora del Este, como en Pensacola y otras localidades del noroeste del estado, que siguen la hora Central. Los residentes tendrán una hora adicional durante la madrugada y notarán que oscurece más temprano por la tarde.

¿A qué hora cambia el reloj en Florida el 1 de noviembre?

El ajuste se realiza a las 2:00 a. m. de la hora local de cada zona, cuando el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m. Florida tiene dos husos horarios, por lo que el cambio se produce según la hora de cada localidad, pero en ambas zonas se atrasa el reloj una hora. La medida afecta a la rutina de quienes trabajan de madrugada, viajan temprano o tienen citas programadas para el domingo. También conviene tener en cuenta que, al terminar el horario de verano, el amanecer y el atardecer ocurrirán más temprano según el reloj.

Cambio de hora en Florida Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Zona Este Miami, Orlando, Jacksonville, Tallahassee Zona Central Pensacola y parte del noroeste de Florida Horario posterior Hora estándar del Este (EST) o Central (CST), según la localidad

¿Cómo debes ajustar los relojes y qué dispositivos cambian la hora solos?

Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, comprueba que tu teléfono tenga activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas. Los celulares, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes suelen actualizarse por sí mismos si están configurados correctamente. En cambio, los relojes de pared y los despertadores tradicionales normalmente requieren que atrases la hora manualmente. En automóviles, hornos y microondas, revisa la pantalla y utiliza los controles del equipo si el ajuste no se realiza automáticamente. Si tienes un turno temprano, una cita o un viaje programado para el domingo, confirma también la hora local para evitar confusiones.

Dispositivo Qué debes comprobar iPhone y Android Que la hora y la zona horaria automáticas estén activadas Computadoras Windows y Mac Que la fecha y la hora se actualicen automáticamente Relojes inteligentes Que estén sincronizados con el teléfono o la red Relojes de pared y despertadores Atrasarlos manualmente una hora si no se actualizan solos Automóviles, hornos y microondas Comprobar la pantalla y corregirla con los controles si hace falta

¿Qué deben tener en cuenta quienes viajan entre distintas zonas de Florida?

Florida utiliza dos husos horarios. Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville están en la zona Este; Pensacola y otras localidades del extremo occidental siguen la zona Central. Ambas zonas atrasarán sus relojes el 1 de noviembre, pero conservarán una hora de diferencia entre sí. Quienes conduzcan por el estado, trabajen con equipos en otra región o tengan reservas deben comprobar la hora local de su destino.

¿Florida eliminará el cambio de horario en el futuro?

Florida aprobó en 2018 su propia Sunshine Protection Act, que expresa la intención de mantener el horario de verano durante todo el año si el Congreso federal modifica la legislación vigente para autorizarlo. Sin embargo, esa condición todavía no se ha cumplido. Aunque existe una propuesta federal para hacer permanente el horario de verano y el presidente Donald Trump ha expresado su respaldo, el cambio del 1 de noviembre continúa previsto mientras no entre en vigor una nueva ley.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Florida

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

¿Miami y Pensacola cambian la hora al mismo tiempo?

Sí. El ajuste ocurre a las 2:00 a. m. de la hora local en ambas ciudades, aunque pertenecen a husos horarios diferentes.

¿Mi teléfono cambiará la hora automáticamente?

Por lo general, sí, si tiene activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo comenzará otra vez el horario de verano en Florida?

El próximo inicio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.