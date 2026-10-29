Cuba no atrasará sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026. El Gobierno anunció que mantendrá el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027, por lo que La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey conservarán la referencia UTC−4, sin repetir una hora durante la madrugada. La decisión, comunicada por los ministerios de Energía y Minas y de Trabajo y Seguridad Social, sustituye el regreso al horario normal previsto para este año. Para los residentes, implica revisar dispositivos y nuevos horarios de entrada; para los cubanos en el exterior, comprobar diferencias que sí cambiarán, como la de Miami.

TL;DR: Cambio de horario en Cuba

En Cuba no se adelanta ni se atrasa el reloj el domingo 1 de noviembre de 2026: continúa UTC−4.

La medida anunciada abarca el país y mantiene el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027; no establece una permanencia indefinida.

Entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027 se retrasará 30 minutos la entrada a escuelas y centros laborales, según la disposición comunicada.

Después del ajuste de Miami del 1 de noviembre, Cuba quedará una hora por delante de esa ciudad.

No hay que corregir un reloj que ya muestre la hora cubana correcta; los equipos automáticos deben comprobarse por su configuración y actualizaciones.

¿Cuba cambia la hora el 1 de noviembre de 2026?

No. El anuncio difundido el sábado 24 de octubre modifica el calendario que contemplaba regresar al horario normal el primer domingo de noviembre. En lugar de retroceder 60 minutos, Cuba mantendrá los relojes adelantados una hora respecto de su referencia estándar. La decisión fue recogida tanto por medios cubanos como por la agencia EFE.

Esto significa que no corresponde aplicar en Cuba la instrucción de atrasar el reloj que circula para otros países. Tampoco debe utilizarse la transición estadounidense como prueba del calendario cubano: aunque ambos sistemas hayan coincidido en determinadas fechas, las decisiones competen a autoridades diferentes.

Dato Situación confirmada para Cuba Fecha en la que no se realizará el retroceso previsto Domingo 1 de noviembre de 2026 Acción sobre el reloj Mantener la hora; no restar ni sumar 60 minutos Referencia vigente UTC−4, horario de verano Horario estándar que no se restablece en noviembre UTC−5 Alcance del anuncio Nacional Fecha hasta la que se anuncia la continuidad Domingo 7 de noviembre de 2027

Los datos corresponden a la nota conjunta del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reproducida por Cubadebate y documentada por la agencia EFE.

¿Qué disposición respalda la decisión y hasta cuándo se aplica?

La referencia oficial reciente es la nota informativa conjunta del Ministerio de Energía y Minas —MINEM— y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —MTSS—, difundida el 24 de octubre. El texto anuncia la continuidad del horario de verano y los ajustes laborales asociados. No presenta la medida como una eliminación definitiva de los cambios estacionales ni como la adopción permanente del horario estándar.

La distinción importa: conservar UTC−4 significa prolongar el horario de verano, no regresar al estándar UTC−5. Tampoco corresponde convertir una fecha de finalización anunciada en una garantía de que no habrá decisiones posteriores.

La comunicación ministerial reproducida por Cubadebate señala el 7 de noviembre de 2027 como la fecha en que correspondería efectuar el cambio del próximo año. Sin embargo, no precisa en ese anuncio la hora local ni la secuencia operativa de esa futura transición. Por rigor, no debe completarse ese detalle tomando prestada la hora del calendario estadounidense.

¿Por qué se mantiene el horario de verano y qué resultados están demostrados?

Los ministerios justifican la medida por el déficit de generación eléctrica y la necesidad de contener las afectaciones durante la máxima demanda vespertina. Su estimación es evitar un incremento de 126 megavatios en esas afectaciones: atribuyen 76 MW al menor uso de iluminación artificial y 50 MW al aporte de la generación solar fotovoltaica en ese horario.

Esas cifras son una previsión oficial, no una medición de resultados obtenidos después del periodo que comienza en noviembre. Además, los megavatios expresan potencia: no deben presentarse como una cantidad de energía ahorrada durante un mes o un año. La nota no ofrece un balance posterior que permita afirmar cuánto se habrá reducido efectivamente el consumo o la duración de los apagones.

Mantener el reloj adelantado tampoco aumenta las horas naturales de sol ni crea capacidad de generación. Modifica la relación entre la hora civil y la luz disponible. Las propias autoridades reconocen que, frente al escenario de regresar al horario normal, el amanecer quedará más tarde según el reloj; por eso acompañan la decisión con ajustes en las actividades matutinas.

¿Qué cambia en las escuelas y los centros de trabajo?

La disposición anuncia un retraso de 30 minutos en la entrada a escuelas y centros laborales entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027, periodo en el que debía aplicarse el horario normal. Se trata de un cambio en la organización de las actividades, no de una modificación de media hora en la hora oficial del país.

El Ministerio de Educación comunicó que las instituciones de la Educación General compartirán con las familias los detalles del ajuste y las decisiones necesarias para organizar el proceso docente. Por ello, antes de modificar una alarma o un desplazamiento habitual, conviene confirmar la comunicación del centro correspondiente.

En el ámbito laboral, la nota indica que los responsables de las entidades ajustarán los horarios de común acuerdo con la organización sindical, sin afectación salarial. También contempla adaptaciones de entrada y salida en entidades que funcionan de manera continua, según las características de sus actividades. No debe suponerse que todos los turnos tendrán una modificación idéntica.

¿La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey tendrán horas diferentes?

No. La continuidad anunciada es nacional y no establece excepciones regionales. Las tres ciudades conservarán UTC−4. La comparación que sí cambiará es la de Cuba con Miami, porque la ciudad estadounidense regresará a UTC−5 el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m. locales.

Ciudad Referencia el 2 de noviembre de 2026 Hora en un mismo instante Diferencia con La Habana La Habana UTC−4 10:00 a. m. — Santiago de Cuba UTC−4 10:00 a. m. Ninguna Camagüey UTC−4 10:00 a. m. Ninguna Miami EST, UTC−5 9:00 a. m. Una hora menos

La comparación está fechada después de la transición de Miami para evitar la ambigüedad de su madrugada. Conforme al calendario estadounidense vigente, Miami volverá a UTC−4 el 14 de marzo de 2027; si se mantienen las disposiciones anunciadas, recuperará entonces la misma lectura horaria que Cuba.

Para las familias que coordinan llamadas, lo importante es identificar qué referencia desean conservar. Una conversación fijada a las 8:00 p. m. de La Habana corresponderá a las 7:00 p. m. de Miami después del cambio estadounidense. Si se acuerda a las 8:00 p. m. de Miami, en Cuba serán las 9:00 p. m.

¿Qué dispositivos conviene revisar si el reloj cubano no cambia?

La recomendación es comprobar, no atrasar todos los equipos. Un reloj que conserve correctamente UTC−4 no necesita intervención por el calendario de noviembre.

En teléfonos y computadoras, la actualización depende de la zona seleccionada, las opciones automáticas y las reglas incorporadas al sistema. Apple explica en su guía para corregir la hora y la zona horaria que también intervienen las actualizaciones, la conexión y, según el dispositivo, los servicios de localización. Google distingue igualmente entre fecha y hora automáticas y detección automática de zona en su documentación de Android.

Ante una modificación reciente del calendario, no debe darse por hecho que todos los equipos incorporen la misma información al mismo tiempo. Si uno retrocede inesperadamente, comprueba la configuración antes de cambiar los demás relojes.

Revisa el teléfono y la computadora antes de utilizar sus alarmas como única referencia.

Comprueba qué zona utiliza cada cita compartida con personas en el exterior.

Confirma con la escuela o el centro laboral el nuevo horario de entrada.

En vehículos y electrodomésticos, consulta el manual de la marca y el modelo; no existe una secuencia universal de ajuste.

No desconectes ni restablezcas equipos como procedimiento general para corregir la hora.

En Windows, Microsoft permite configurar por separado la hora y la zona horaria. Esa distinción ayuda a revisar un error sin asumir que basta con modificar manualmente los números de la pantalla.

¿Habrá horario de invierno en Cuba y cuándo será la siguiente transición?

«Horario de invierno» es una denominación habitual del horario estándar, que en Cuba corresponde a UTC−5. La decisión actual mantiene UTC−4, es decir, la modalidad de verano, también durante los meses en que normalmente se restablecería la referencia estándar. El nombre del régimen horario no determina cuándo empieza o termina una estación astronómica.efe+1

La fecha anunciada para concluir esta continuidad es el domingo 7 de noviembre de 2027. El comunicado consultado no desarrolla la hora ni el procedimiento exacto de aquel ajuste, de modo que esos detalles deberán quedar respaldados por la comunicación oficial correspondiente. No hay fundamento en la nota para anunciar otro movimiento del reloj cubano en marzo de 2027.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Cuba

¿Cuba tendrá una hora repetida el 1 de noviembre?

No. Al no realizarse el retroceso, el reloj cubano seguirá avanzando normalmente durante esa madrugada.

¿Debo atrasar mi reloj de pulsera?

No si ya muestra la hora cubana correcta y no aplica un ajuste automático. La decisión anunciada es conservar el horario vigente.

¿El retraso de 30 minutos significa que Cuba cambia media hora su zona?

No. La referencia nacional seguirá siendo UTC−4. La media hora corresponde a las entradas escolares y laborales anunciadas.

¿Debo seleccionar Miami como zona de mi teléfono en Cuba?

No conviene utilizarla como sustituto por el hecho de que ambas ciudades coincidan ahora. Miami pasará a UTC−5 en noviembre, mientras Cuba conservará UTC−4.

¿Una videollamada recurrente puede aparecer a otra hora?

Sí, según la zona con la que se creó y la que utilice el calendario para mostrarla. Confirma si el acuerdo debe conservar la hora de Cuba o la del participante en el exterior.

¿La medida establece el horario de verano para siempre?

No. El anuncio fija su continuidad hasta el 7 de noviembre de 2027; no debe presentarse como una permanencia indefinida.

¿Qué hago si mi centro todavía no comunica la nueva entrada?

Solicita la confirmación de su horario antes de modificar tu rutina. En educación, el Ministerio indicó que las instituciones compartirán con las familias los detalles de implementación.