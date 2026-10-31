Florida terminará el horario de verano este domingo 1 de noviembre de 2026. En Miami, Orlando y Tampa, los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a. m., hasta volver a marcar la 1:00 a. m . El calendario oficial del NIST confirma la transición, que también se realizará en Pensacola, pero cuando esa ciudad alcance las 2:00 a. m. de su propia zona. El estado utiliza tanto la hora del Este como la Central, por lo que el ajuste no será simultáneo. Los residentes pueden preparar los relojes manuales el sábado por la noche y comprobar la configuración de los dispositivos automáticos.

TL;DR: Cambio de horario en Florida

El cambio será este domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., hora local.

Los relojes retrocederán una hora: las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m.

Todo Florida participa, pero sus dos zonas horarias realizan la transición en momentos diferentes.

La ley estatal sobre horario de verano permanente no ha eliminado el ajuste vigente.

Según las reglas actuales, el próximo adelanto será el domingo 14 de marzo de 2027.

¿A qué hora cambia el reloj en Florida este domingo 1 de noviembre?

El ajuste ocurre a las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre, tomando como referencia la hora local de cada zona. No se adelanta el reloj: se resta una hora para regresar al horario estándar.

El calendario de horario de verano del NIST establece que el período de 2026 comenzó el 8 de marzo y termina el 1 de noviembre. Durante la transición de noviembre, la franja de la 1:00 a la 1:59 a. m. sucede dos veces: primero bajo el horario de verano y después bajo el estándar.

Dato esencial Qué corresponde en Florida Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora oficial 2:00 a. m., hora local de cada zona Movimiento del reloj Una hora hacia atrás Ejemplo De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Régimen que termina Horario de verano Régimen que comienza Horario estándar Preparación de relojes manuales Sábado 31 de octubre por la noche o domingo al levantarse Próxima transición con las reglas actuales Domingo 14 de marzo de 2027, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

No es necesario esperar despierto hasta la madrugada. Si el reloj necesita intervención manual, puedes atrasarlo antes de acostarte el sábado, teniendo presente que esa preparación no modifica el momento oficial de la transición.

Miami, Orlando y Tampa no comparten zona horaria con Pensacola

Florida utiliza dos zonas: la del Este y la Central. La distribución verificada por Time and Date sitúa la mayor parte del estado en la hora del Este y una sección del noroeste en la Central.

Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee siguen la hora del Este. Pensacola utiliza la hora Central. La ubicación de Tallahassee es importante: aunque se encuentra en el norte del estado, no debe agruparse automáticamente con las ciudades del noroeste que siguen el horario Central.

Ciudad Zona horaria Antes del ajuste local Después del ajuste local Cambio del reloj Miami Este EDT, UTC−4 EST, UTC−5 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Orlando Este EDT, UTC−4 EST, UTC−5 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Tampa Este EDT, UTC−4 EST, UTC−5 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Jacksonville Este EDT, UTC−4 EST, UTC−5 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Tallahassee Este EDT, UTC−4 EST, UTC−5 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Pensacola Central CDT, UTC−5 CST, UTC−6 De 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

Los registros de Tallahassee y Pensacola confirman sus respectivos desfases. UTC significa tiempo universal coordinado; las abreviaturas EDT y CDT corresponden al horario de verano, mientras que EST y CST identifican el estándar.

¿Por qué no cambia todo el estado al mismo tiempo?

El 1 de noviembre de 2026, las ciudades del Este realizan su transición a las 06:00 UTC. Pensacola la realiza a las 07:00 UTC: una hora después en tiempo transcurrido.

Durante ese intervalo, ambas zonas pueden mostrar los mismos números en el reloj. Cuando son la 1:30 a. m. EST en Miami, también son la 1:30 a. m. CDT en Pensacola. Una vez completados ambos ajustes, Miami vuelve a quedar una hora por delante.

Para viajes, reuniones o actividades durante esa madrugada, conviene precisar la ciudad y el régimen horario, especialmente si la cita coincide con la hora que se repite.

¿Por qué Florida sigue cambiando la hora pese a su ley de 2018?

Florida aprobó una ley que expresa la intención de mantener el horario de verano durante todo el año. Sin embargo, esa decisión no funciona como una autorización independiente para abandonar los cambios estacionales.

La sección 1.025 de los Estatutos de Florida, vigente en la compilación de 2026, condiciona esa intención a que el Congreso modifique la legislación federal para autorizar a los estados a observar el horario de verano permanentemente. El texto procede de una reforma de 2018.

La diferencia es fundamental: aprobar una norma estatal condicionada no equivale a que la condición federal ya se haya cumplido.

El marco de la Uniform Time Act permite a los estados eximirse del horario de verano y permanecer en horario estándar. Mantener el horario de verano durante todo el año es una alternativa distinta y requiere una modificación federal. Por eso Florida continúa atrasando sus relojes en noviembre.

¿Qué propone la reforma federal y qué ha dicho Donald Trump?

Donald Trump ha defendido distintas alternativas para eliminar los cambios de reloj. En diciembre de 2024 pidió suprimir el horario de verano; posteriormente, en abril de 2025, respaldó conservar más luz al final del día.

Reuters documentó ese respaldo como una petición al Congreso para hacer permanente el horario de verano. No es lo mismo que mantener el horario estándar permanente: las dos opciones dejan horas diferentes en el reloj.

La iniciativa federal H.R. 139, Sunshine Protection Act, busca hacer permanente el horario actualmente asociado al verano. El registro legislativo del Congreso muestra que su última actuación registrada es la recepción en el Senado y remisión al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte el 15 de julio de 2026, después de su aprobación en la Cámara de Representantes.

Ese avance no equivale a una ley promulgada. Tampoco una declaración presidencial, por sí sola, cambia el régimen aplicable en Florida. El calendario vigente mantiene la transición del 1 de noviembre de 2026, sin respaldo para afirmar que será la última.

¿Qué relojes conviene revisar antes del domingo?

La preparación debe distinguir entre equipos manuales y dispositivos que aplican las reglas automáticamente. No todos necesitan que les restes una hora.

Relojes de pared, de mesa y despertadores: identifica cuáles requieren intervención manual y comprueba la hora de alarma después del ajuste.

Teléfonos y tabletas: revisa la fecha y hora automáticas, la zona seleccionada y las actualizaciones disponibles.

Computadoras: verifica tanto la sincronización de la hora como la zona horaria y las reglas que aplica el sistema operativo.

Microondas, hornos y otros electrodomésticos: consulta el manual del modelo antes de modificar la pantalla horaria.

Vehículos: comprueba si el reloj utiliza sincronización o ajuste estacional automático. Realiza cualquier intervención con el automóvil detenido en un lugar seguro.

El NIST advierte que algunos relojes automáticos antiguos conservan calendarios de transición anteriores. Por eso es útil comprobar el resultado el domingo, incluso si el equipo se ha ajustado solo en otras ocasiones.

En teléfonos y computadoras, evita anticipar manualmente el cambio si ya tienen activada correctamente la actualización automática. En electrodomésticos y vehículos, no utilices desconexiones, restablecimientos o secuencias de botones como procedimientos universales: dependen de la marca y el modelo.

¿Qué significa volver al horario estándar?

El horario de verano adelanta el reloj una hora respecto del estándar. Al terminar, se retira ese adelanto: el amanecer y el atardecer aparecen una hora antes en el reloj que bajo el régimen anterior.

Eso no crea ni elimina luz solar. Modifica la relación entre la hora oficial y el ciclo diario de luz.

Aunque se utilice la expresión “horario de invierno”, el término preciso es horario estándar. El cambio del 1 de noviembre no marca el inicio astronómico del invierno ni está vinculado al comienzo de una estación: responde al calendario legal.

Las fechas actuales se aplican desde 2007, después de la reforma introducida por la Energy Policy Act de 2005. El horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primero de noviembre.

¿Cuándo volverán a adelantarse los relojes en Florida?

Con la normativa vigente, el próximo inicio del horario de verano será el domingo 14 de marzo de 2027.

A las 2:00 a. m., hora local, los relojes pasarán directamente a las 3:00 a. m. Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee realizarán esa transición según la hora del Este; Pensacola, según la Central.

La fecha deriva de la regla federal del segundo domingo de marzo y continúa siendo la referencia mientras no entre en vigor una reforma que sustituya el calendario.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Florida

¿Hay alguna ciudad de Florida que no atrase el reloj?

El cambio se aplica en todo el estado. La diferencia geográfica relevante es la zona horaria: unas localidades siguen la hora del Este y otras la Central.

¿Puedo cambiar los relojes el sábado 31 de octubre?

Sí, los manuales pueden prepararse antes de acostarse. El cambio oficial ocurre el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., hora local.

¿Qué diferencia hay entre ET y EST?

ET es una denominación general para la hora del Este durante todo el año. EST identifica específicamente el horario estándar del Este, UTC−5; EDT corresponde al horario de verano, UTC−4.

¿El domingo del cambio tiene 25 horas?

Sí. Entre una medianoche local y la siguiente transcurren 25 horas porque se repite una hora durante la madrugada.

¿Debo cambiar la hora del teléfono y también la alarma?

Primero comprueba que el teléfono muestre la hora local correcta. Después revisa que la alarma esté programada para la hora deseada; no la desplaces una hora únicamente porque termine el horario de verano.

¿Miami y Nueva York seguirán teniendo la misma hora?

Sí. Ambas ciudades utilizan la zona del Este y realizan el cambio del 1 de noviembre de 2026 bajo las mismas reglas. Después de la transición quedan en EST, UTC−5.

¿La ley de Florida propone conservar el horario de invierno?

No. La norma estatal expresa la intención de conservar el horario de verano durante todo el año, condicionada a la autorización federal. No propone mantener el horario estándar actual de forma permanente.