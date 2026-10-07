Florida termina el horario de verano —Daylight Saving Time o DST— el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., hora local, los relojes retrocederán a la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar. La instrucción es atrasar una hora, no adelantarla. El ajuste se realizará tanto en la zona este como en la zona central del estado, aunque cada una hará la transición cuando su propio reloj llegue a las dos de la madrugada.

¿Qué ocurrirá a las 2:00 a. m. y cómo se notará durante el domingo?

La hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá, de modo que habrá una hora adicional esa madrugada. Después, el amanecer y el atardecer aparecerán una hora antes en el reloj respecto del horario anterior: el cambio no altera la cantidad de luz solar, sino su distribución dentro de la jornada. Para quienes salen temprano o acostumbran hacer actividades al final de la tarde, esa diferencia será visible desde el domingo. Si tienes un turno o un compromiso durante la hora que se repite, confirma a cuál de las dos corresponde.

Dato de servicio Qué ocurrirá en Florida Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026. Hora de la transición A las 2:00 a. m. de cada zona horaria. Movimiento del reloj Retrocede a la 1:00 a. m. Resultado inmediato Se repite una hora durante la madrugada. Horario posterior Horario estándar del este en la mayor parte del estado; horario estándar central en parte del noroeste.

¿El cambio será igual en Miami, Orlando y Pensacola?

La regla será la misma, pero Florida no tiene una única zona horaria. La mayor parte del estado, donde se encuentran Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Tampa y Jacksonville, utiliza la hora del este. Parte del noroeste utiliza la hora central: Pensacola, por ejemplo, quedará en Central Standard Time, o CST, una hora por detrás de las ciudades de la zona este una vez completada la transición. Si viajas entre ambas regiones, no basta con saber que estás dentro de Florida: debes comprobar la hora local de tu destino.

Localidades de referencia Zona después del ajuste Cuando en Miami sean las 9:00 a.m. Miami y Fort Lauderdale Hora estándar del este, EST Serán las 9:00 a. m. Orlando y Tampa Hora estándar del este, EST Serán las 9:00 a. m. Jacksonville Hora estándar del este, EST Serán las 9:00 a. m. Pensacola Hora estándar central, CST Serán las 8:00 a. m.

¿Cómo y cuándo ajustar los relojes de casa, el vehículo y los dispositivos?

La revisión puede hacerse antes de acostarse el sábado 31 de octubre, sin esperar despierto hasta la madrugada. Los relojes de pared, despertadores, vehículos y electrodomésticos que no cuentan con ajuste automático deben retrasarse una hora, siguiendo el procedimiento de cada aparato; también puedes corregirlos al levantarte el domingo. En teléfonos, computadoras y otros equipos con actualización automática, lo importante es comprobar la zona horaria y la configuración del cambio estacional. No los retrases manualmente por precaución: si ya se actualizaron, una segunda corrección dejará la hora equivocada.

Aparato Qué revisar Qué hacer Reloj de pared Si es manual o dispone de sincronización automática. Retrasar una hora los modelos manuales, siguiendo sus instrucciones. Los radiocontrolados pueden actualizarse solos. Despertador Si la función de cambio automático está activada y funciona correctamente. Ajustar la hora si es necesario y comprobar que la alarma conserve la programación deseada. Reloj del vehículo Si tiene una opción automática de horario de verano. Usar esa función o corregir la hora desde el menú correspondiente, según el modelo. Horno, microondas y otros electrodomésticos Si su reloj necesita intervención manual. Retrasar una hora mediante los controles del aparato. Teléfono Hora y zona horaria automáticas. Dejar que haga la transición si está correctamente configurado. En iPhone: Configuración > General > Fecha y hora. Computadora Zona horaria, ajuste estacional y actualizaciones del sistema. Verificar la configuración automática; en Windows: Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora. Reloj inteligente Configuración, sincronización y software del modelo. Comprobar sus ajustes y verificar la hora el domingo; no asumir que todos funcionan igual.

Antes de cerrar el día, revisa estos puntos:

Identifica los aparatos de casa que no se actualizan automáticamente.

Comprueba que el teléfono y la computadora tengan seleccionada la zona horaria correcta.

Mantén actualizado el sistema operativo: la computadora utiliza sus propias reglas para aplicar el cambio estacional.

Si un reloj radiocontrolado muestra una hora incorrecta el domingo, revisa la recepción de la señal y la configuración de zona horaria.

¿Qué falta para que Florida deje de cambiar la hora?

La Sunshine Protection Act propone mantener el horario de verano durante todo el año, pero todavía no ha sustituido el calendario vigente. La versión H.R.139, impulsada por el representante de Florida Vern Buchanan, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado al día siguiente, según Congress.gov. Ese avance no la convierte en ley. Mientras no cambie la normativa federal, Florida debe realizar el ajuste de noviembre; los estados no pueden adoptar por su cuenta el horario de verano permanente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida

¿Se gana o se pierde una hora?

Se gana una hora durante la madrugada porque el reloj retrocede. Puedes aprovecharla para descansar si mantienes tu hora habitual de levantarte, aunque dormir más dependerá de tu rutina.

¿Tengo que cambiar el teléfono manualmente?

Normalmente no, si tiene activadas la hora y la zona horaria automáticas. Apple recomienda verificar también la conexión a internet y las actualizaciones del software si el iPhone muestra una hora incorrecta.

¿Todo el Panhandle tiene la misma hora?

No conviene asumirlo. Florida combina las zonas este y central; parte del noroeste, incluida Pensacola, utiliza la hora central. Comprueba la localidad concreta al organizar un viaje o una cita.

¿Un reloj automático puede cambiar en una fecha equivocada?

Sí. El NIST advierte que algunos relojes con reglas antiguas incorporadas pueden actualizarse en una fecha incorrecta. Si ocurre, consulta al fabricante o corrige la hora siguiendo las instrucciones del equipo.

¿Será este el último cambio de horario en Florida?

No está confirmado. La Sunshine Protection Act consultada ha avanzado en la Cámara de Representantes, pero no figura como ley; el ajuste del 1 de noviembre de 2026 sigue previsto.