Florida se prepara para el cambio de horario del domingo 1 de noviembre de 2026, cuando terminará el horario de verano en Estados Unidos. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora para volver a la 1:00 a. m., de modo que los residentes tendrán una hora adicional durante la madrugada. El ajuste se aplicará tanto en las ciudades que siguen el horario del Este como en las localidades del noroeste del estado que utilizan el horario Central.

El cambio modificará la distribución de la luz natural: amanecerá y oscurecerá aproximadamente una hora antes según el reloj. Aunque la mayoría de los teléfonos y dispositivos conectados realizan el ajuste automáticamente, conviene revisar los relojes manuales y las alarmas programadas para esa madrugada.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en noviembre de 2026?

El cambio de horario en Florida será el domingo 1 de noviembre de 2026. El ajuste está previsto para las 2:00 a. m., momento en que los relojes retrocederán una hora y marcarán nuevamente la 1:00 a. m.

Este cambio marca el final del horario de verano (Daylight Saving Time) y el regreso al horario estándar. En las localidades de la zona Este, el estado pasará de EDT (UTC−4) a EST (UTC−5). En las localidades de la zona Central, el cambio será de CDT (UTC−5) a CST (UTC−6).

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m. Ajuste Atrasar el reloj una hora Horario del Este EDT (UTC−4) a EST (UTC−5) Horario Central CDT (UTC−5) a CST (UTC−6) Próximo cambio Domingo 14 de marzo de 2027

¿Cómo y cuándo ajustar los relojes en Florida?

La recomendación es atrasar una hora los relojes antes de ir a dormir el sábado 31 de octubre. Así, al despertar el domingo 1 de noviembre, mostrarán la hora correcta.

Los teléfonos móviles, computadoras, tabletas y relojes inteligentes suelen actualizarse de manera automática si tienen activadas la fecha, la hora y la zona horaria correctas. En cambio, los relojes de pared, los electrodomésticos y algunos sistemas de los vehículos pueden necesitar un ajuste manual.

Dispositivo Qué hacer Teléfono móvil Comprobar que la fecha y la hora automáticas estén activadas. Computadora o tableta Verificar la configuración de zona horaria y sincronización. Reloj de pared o despertador manual Atrasar una hora antes de dormir. Automóvil Revisar el reloj del tablero y ajustarlo si es necesario. Reloj inteligente Comprobar que esté sincronizado con el teléfono.

Si tienes una alarma programada para la madrugada del cambio, revisa cómo gestiona el dispositivo la repetición de la hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. El comportamiento puede variar según el sistema y la aplicación.

¿Qué zonas de Florida tienen un horario diferente?

Florida utiliza dos zonas horarias: Eastern Time (horario del Este) y Central Time (horario Central). La mayor parte del estado, incluidas ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, sigue el horario del Este.

En cambio, varias localidades del noroeste, en la región conocida como Panhandle, utilizan el horario Central. Entre ellas se encuentran Pensacola y otras comunidades de los condados de Escambia, Santa Rosa, Okaloosa y Walton. También hay localidades de otros condados de esa región que siguen el horario Central.

Gulf County presenta una particularidad: está dividido entre ambas zonas horarias. Port St. Joe, su ciudad más grande, utiliza el horario del Este, mientras que Wewahitchka sigue el horario Central. Por eso, es importante comprobar la hora local si se vive o se viaja por esa parte de Florida.

¿Cómo afectará el cambio de horario a la rutina diaria?

Con el regreso al horario estándar, el amanecer y el atardecer se producirán aproximadamente una hora antes según el reloj. Esto significa que habrá más luz natural durante las primeras horas de la mañana y menos al final de la tarde.

El cambio puede influir en los desplazamientos al trabajo, los horarios escolares y las actividades al aire libre. Para quienes regresan a casa después de la jornada laboral, la reducción de luz al final del día será uno de los efectos más perceptibles.

¿Florida dejará de cambiar la hora con la Sunshine Protection Act?

Florida cuenta con una legislación estatal conocida como Sunshine Protection Act. La norma establece que el estado adoptaría el horario de verano durante todo el año si el Congreso de Estados Unidos modifica la legislación federal para autorizarlo. Mientras eso no ocurra, Florida debe continuar con los cambios estacionales.

A nivel federal, la propuesta Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, fue remitida al Senado y enviada al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Al 1 de octubre de 2026, la iniciativa seguía pendiente en esa cámara.

Por ahora, la propuesta no modifica el calendario vigente. Por lo tanto, el cambio de horario del 1 de noviembre de 2026 continúa previsto para Florida.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Florida el 1 de noviembre de 2026?

Se atrasa una hora. Cuando sean las 2:00 a. m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar.

¿Se duerme una hora más con el cambio de horario?

En términos prácticos, sí. Como los relojes retroceden una hora durante la madrugada, quienes mantienen su horario habitual pueden disponer de una hora adicional de descanso esa noche.

¿Qué pasa con las alarmas programadas entre la 1:00 y las 2:00 a. m.?

La hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite. El comportamiento de las alarmas puede variar según el teléfono, el reloj o la aplicación. Si necesitas despertarte durante ese intervalo, revisa la configuración de tu dispositivo.

¿Cuándo será el próximo cambio de horario en Florida?

El siguiente cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027. Ese día comenzará nuevamente el horario de verano y los relojes deberán adelantarse una hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Todos los lugares de Florida cambian la hora al mismo tiempo?

Sí. Aunque Florida tiene dos zonas horarias, el cambio se realiza a las 2:00 a. m. de la hora local de cada zona. Por eso, las localidades del horario Central y las del horario del Este realizan el ajuste siguiendo sus respectivos relojes.