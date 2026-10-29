Florida despedirá el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026: cuando los relojes marquen las 2:00 a. m., deberán atrasarse hasta la 1:00 a. m. El ajuste dejará una hora adicional durante la madrugada, pero no ocurrirá simultáneamente en todo el estado. Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee utilizan la zona del Este; Pensacola sigue la del Centro. Cada una realizará la transición según su hora local, por lo que conviene comprobar la ciudad de referencia antes de organizar un viaje, un turno de trabajo o una actividad prevista para ese domingo.nist+1

¿A qué hora cambia el reloj en Florida el 1 de noviembre?

La transición se realiza a las 2:00 a. m. de cada zona horaria. En ese momento, el reloj vuelve a la 1:00 a. m. y repite el intervalo que acaba de transcurrir. Así, una lectura como «1:30 a. m.» aparecerá dos veces: primero en horario de verano y después en horario estándar. Para una actividad dentro de esa franja, conviene confirmar a cuál de los dos momentos corresponde.

Florida participa en el cambio de horario de Estados Unidos de noviembre de 2026, pero tiene dos zonas y no debe utilizarse la hora de Miami como referencia para todo su territorio. Las ciudades del Este pasan de EDT a EST, mientras que las de la zona central cambian de CDT a CST. El calendario es común; el momento exacto del ajuste depende de la localidad.

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. de cada zona local Movimiento del reloj De las 2:00 a la 1:00 a. m. Dirección Se atrasa una hora Horario posterior en la zona del Este EST, UTC−5 Horario posterior en la zona central CST, UTC−6

El calendario corresponde a las reglas publicadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos —NIST— y a las zonas verificadas de Florida.

¿Qué ciudades de Florida utilizan la hora del Este y cuáles la del Centro?

Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee comparten Eastern Time. Pensacola utiliza Central Time, al igual que otras localidades del extremo noroccidental. No corresponde, sin embargo, atribuir la zona central a todo el norte de Florida: Tallahassee está en la del Este y el condado de Gulf contiene localidades de ambas zonas. Port St. Joe utiliza Eastern Time; Wewahitchka, Central Time.

Ciudad Zona horaria Cambio del 1 de noviembre Referencia posterior Miami Este 2:00 → 1:00 a. m. EST, UTC−5 Orlando Este 2:00 → 1:00 a. m. EST, UTC−5 Tampa Este 2:00 → 1:00 a. m. EST, UTC−5 Jacksonville Este 2:00 → 1:00 a. m. EST, UTC−5 Tallahassee Este 2:00 → 1:00 a. m. EST, UTC−5 Pensacola Centro 2:00 → 1:00 a. m. CST, UTC−6 Port St. Joe Este 2:00 → 1:00 a. m. EST, UTC−5 Wewahitchka Centro 2:00 → 1:00 a. m. CST, UTC−6

Las ciudades de ambas zonas atrasan el reloj, sin que eso elimine sus diferencias geográficas.timeanddate+3

¿Miami y Pensacola cambian la hora al mismo tiempo?

No. Ambas realizan el ajuste a las 2:00 a. m. locales, pero Miami alcanza esa hora antes porque la zona del Este va por delante de la central. Durante el intervalo entre las dos transiciones, una ciudad ya habrá retrocedido mientras la otra seguirá todavía en horario de verano. Por eso, las conversiones durante esa madrugada requieren comprobar el momento concreto, en lugar de aplicar automáticamente la diferencia habitual.

Después de completar ambos ajustes, Miami continuará una hora por delante de Pensacola. El lunes 2 de noviembre de 2026, por ejemplo, cuando en Miami sean las 10:00 a. m., en Pensacola serán las 9:00 a. m. Esa misma relación será válida entre Pensacola y Orlando, Tampa, Jacksonville o Tallahassee, que comparten la referencia del Este.

¿Qué dispositivos cambian la hora solos y cuáles necesitan revisión?

Los teléfonos, las computadoras y algunos relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente si tienen seleccionada la zona correcta y disponen de reglas actualizadas. No es una garantía universal: el NIST explica que el sistema operativo realiza la conversión a la hora local, por lo que la configuración y las actualizaciones son importantes. Antes de restar una hora manualmente, comprueba si el equipo ya realizó el ajuste.

Dispositivo Qué debes comprobar iPhone y teléfonos Android Fecha, hora y zona horaria automáticas; configuración correspondiente a la localidad Computadoras Windows y Mac Zona correcta, actualización automática y software al día Relojes inteligentes Cómo reciben la hora: teléfono, red o configuración propia Relojes de pared y despertadores Si requieren atrasar manualmente una hora Automóviles, hornos y microondas Si conservan la hora anterior y qué indica el manual del modelo

En vehículos y electrodomésticos, el procedimiento depende de la marca y del modelo. No existe una secuencia universal de botones ni es necesario asumir que todos deben desconectarse o restablecerse. La comprobación debe hacerse por equipo, aunque el celular ya muestre la hora correcta.

Antes de acostarte el sábado 31 de octubre:

Revisa la zona horaria del teléfono y la computadora.

Comprueba los relojes que no se sincronizan automáticamente.

Confirma la referencia de turnos, reservas y actividades nocturnas.

Si ajustas un reloj manual antes de dormir, evita volver a atrasarlo al levantarte.

¿Qué deben tener en cuenta quienes viajan dentro de Florida?

Un desplazamiento entre Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee no exige convertir la hora por razones de zona. Para viajar a Pensacola o a otras localidades de Central Time, sí hay que identificar la referencia del destino. Lo importante es comprobar la ciudad de la reserva, no limitarse a que ambas ubicaciones estén dentro de Florida. En calendarios digitales, revisa además si el evento se muestra según la zona del dispositivo o la fijada por quien lo creó.

¿Por qué oscurecerá más temprano después del cambio?

El regreso al horario estándar adelanta aproximadamente una hora, según el reloj, tanto el amanecer como el atardecer. No reduce por sí mismo la duración de la luz solar: modifica su distribución respecto de los horarios cotidianos. La expresión «ganar una hora» describe la repetición nocturna, no una hora adicional de sol ni la garantía de dormir más. «Horario de invierno» es una denominación habitual, aunque el término técnico es horario estándar y el ajuste ocurre durante el otoño.

¿Florida eliminará el cambio de horario?

Florida aprobó en 2018 su Sunshine Protection Act, pero la disposición está condicionada a que el Congreso federal autorice a los estados a mantener el horario de verano durante todo el año. El artículo 1.025 de los estatutos de Florida conserva esa condición. Su objetivo es mantener la referencia adelantada del verano, no adoptar el horario estándar durante los doce meses.

Al 29 de octubre de 2026, el expediente federal de H.R. 139 no registra una ley promulgada. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio, y su última actuación figura el 15 de julio: recepción en el Senado y remisión al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Mientras no entre en vigor una modificación aplicable, el cambio del 1 de noviembre sigue previsto; no está confirmado que sea el último.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Florida

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora: a las 2:00 a. m. vuelve a ser la 1:00 a. m.

¿Mi teléfono cambiará la hora automáticamente?

Normalmente lo hará si tiene la zona correcta, las opciones automáticas activadas y las reglas del sistema actualizadas. Compruébalo antes de modificarlo manualmente.

¿Cuándo comenzará otra vez el horario de verano?

Con el calendario vigente, el domingo 14 de marzo de 2027. Entonces, los relojes avanzarán de las 2:00 a las 3:00 a. m. locales.nist+1

¿Tallahassee tiene una hora menos que Miami?

No. Las dos ciudades utilizan Eastern Time y mantienen la misma hora.

¿Puedo atrasar un reloj antes de acostarme?

Sí, si es manual y ya no necesitas consultar la referencia anterior. La transición oficial ocurre durante la madrugada del domingo.

¿Dormiré necesariamente una hora más?

No. La noche dispone de una hora adicional, pero aprovecharla para descansar dependerá de tus horarios y obligaciones.

¿Debo modificar todas las citas del calendario?

No. Comprueba primero cómo la aplicación gestiona las zonas. Editar una cita que ya se convirtió correctamente puede introducir un error.