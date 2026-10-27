Florida terminará el horario de verano (Daylight Saving Time) el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes de las localidades que observan el cambio deberán atrasarse una hora: a las 2:00 a. m., volverán a marcar la 1:00 a. m. El ajuste se aplicará tanto en Miami y Orlando como en Tallahassee y Pensacola, pero hay una diferencia importante para los residentes: Florida tiene dos zonas horarias, por lo que la hora local del noroeste del estado no siempre coincide con la del resto de la península. Conocer esa distinción ayuda a organizar viajes, turnos laborales y comunicaciones durante el cambio.

¿Cuándo termina el horario de verano en Florida?

El cambio está previsto para la madrugada del domingo 1 de noviembre. En las localidades que observan el horario de verano, cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m., regresará a la 1:00 a. m. local. Esto significa que esa hora se repetirá y que el estado volverá al horario estándar hasta el inicio del siguiente periodo estacional, previsto para marzo de 2027.

¿Qué diferencia hay entre la hora del este y la hora central en Florida?

La mayor parte de Florida utiliza la hora del Este (Eastern Time), mientras que el noroeste del estado, incluida Pensacola, se rige por la hora Central (Central Time). Ambas zonas atrasarán sus relojes una hora el 1 de noviembre, pero no mostrarán la misma hora entre sí: durante el horario estándar, la zona Central marca una hora menos que la del Este. Además, el condado de Gulf presenta una particularidad, porque parte de su territorio utiliza la hora del Este y otra parte la hora Central.

Ciudad Zona horaria ¿Qué ocurre el 1 de noviembre? Miami Este (ET) De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Orlando Este (ET) De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Tampa Este (ET) De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Jacksonville Este (ET) De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Tallahassee Este (ET) De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Pensacola Central (CT) De 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

La hora indicada corresponde a la hora local de cada ciudad. Fuentes: NIST y referencias de zonas horarias de Estados Unidos.

¿Cómo preparar los dispositivos para el cambio de hora?

Los celulares, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. No obstante, el ajuste depende de la configuración y del sistema operativo. Antes del cambio, conviene comprobar que el equipo tenga seleccionada la zona horaria correspondiente a la localidad donde te encuentras.

Para evitar errores durante la madrugada del cambio, sigue estas recomendaciones:

Teléfonos y computadoras : comprueba que la fecha, la hora y la zona horaria estén configuradas automáticamente.

: comprueba que la fecha, la hora y la zona horaria estén configuradas automáticamente. Relojes inteligentes : revisa que estén sincronizados con el teléfono o la red que utilizan.

: revisa que estén sincronizados con el teléfono o la red que utilizan. Despertadores y relojes de pared : ajusta manualmente los aparatos que no se actualizan por sí solos.

: ajusta manualmente los aparatos que no se actualizan por sí solos. Vehículos : verifica el reloj del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos requieren un cambio manual.

: verifica el reloj del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos requieren un cambio manual. Electrodomésticos: comprueba la hora de los equipos con temporizador si dependen de un reloj interno.

¿La Sunshine Protection Act cambiará el horario de Florida en 2026?

Florida ha impulsado la posibilidad de mantener el horario de verano durante todo el año, pero su aplicación depende de un cambio en la legislación federal. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 y remitida al Senado al día siguiente. Según el expediente oficial de GovInfo, la iniciativa quedó referida a la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado; el registro consultado no indica que se haya promulgado como ley.

Por eso, el proyecto no modifica el calendario que se aplica actualmente en Florida. Las localidades que observan el horario de verano deben atrasar sus relojes el 1 de noviembre de 2026, mientras que las diferencias entre la zona del Este y la zona Central se mantienen.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida

¿Miami y Pensacola tendrán la misma hora después del cambio?

No. Miami utiliza la hora del Este y Pensacola la hora Central. Después del ajuste, Pensacola seguirá estando una hora por detrás de Miami.

¿Qué ocurre si trabajo con personas de otra zona horaria de Florida?

Comprueba la hora local de cada ciudad al programar reuniones, turnos o llamadas. La diferencia entre las zonas del Este y Central se mantiene durante el horario estándar.

¿Qué hora se utiliza en Tallahassee?

Tallahassee utiliza la hora del Este, al igual que Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville.

¿Debo cambiar la hora del automóvil manualmente?

Depende del modelo. Algunos vehículos actualizan el reloj automáticamente y otros requieren que el conductor modifique la configuración del tablero o del sistema multimedia.

¿Cuándo comenzará nuevamente el horario de verano en Florida?

El próximo periodo está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027. Los relojes de las localidades que observan el horario de verano deberán adelantarse una hora.