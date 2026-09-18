Tras una ley aprobada, las escuelas públicas de Florida ya comenzaron a impartir enseñanza obligatoria sobre la Historia del Comunismo durante el año escolar 2026-2027. La medida despierta interés entre familias, alumnos y maestros de distritos como Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough y Palm Beach. Para buena parte de la población hispana, incluidas comunidades cubanas, venezolanas, nicaragüenses y latinoamericanas que residen en el estado, se trata de un asunto con una conexión familiar y migratoria directa. El plan no se concentra únicamente en la Unión Soviética, Karl Marx o la Guerra Fría: también incorpora a Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, Vietnam, Camboya, censura, propaganda, libertades individuales, propiedad privada y movimientos políticos desarrollados dentro de Estados Unidos.

La obligación parte de la sección 1003.42 de los Estatutos de Florida. Esa norma dispone que, desde el ciclo 2026-2027, los planteles públicos impartan contenidos sobre Historia del Comunismo de manera apropiada para la edad y el desarrollo de cada estudiante. El Florida Department of Education, conocido como FDOE, aprobó estándares específicos para los grados 6.º a 12.º.

Hay una diferencia importante entre lo que ordena el Estado y la manera en que cada escuela lo aplicará. Florida fija los temas que deben ser cubiertos, pero los distritos escolares conservan la responsabilidad de decidir cómo los integran en cursos, materiales, lecturas, tareas y calendarios. Por ello, un joven de Miami-Dade Public Schools puede estudiar estas unidades de una manera distinta a otro de Orange County Public Schools, aunque ambos deberán ajustarse al marco estatal.

En ese sentido, ahora te presento la lista de temas, tal y como ha sido compartido por el portal Click Orlando.

El gobernador Ron DeSantis busca que los escolares conozcan sobre los efectos negativos que ha causado el comunismo en las sociedades de todo el mundo (Foto: Gage Skidmore / Flickr)

¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL CONTENIDO?

La enseñanza se divide en tres estándares para secundaria básica, uno para 6.º, otro para 7.º y un tercero para 8.º grado. A partir de high school, los alumnos encontrarán una serie más extensa de disposiciones que abarca distintos momentos históricos, ideologías, países y consecuencias sociales.

Grado Estándar oficial Tema central 6.º SS.6.HC.1 Fracasos de antiguos sistemas comunales. 7.º SS.7.HC.1 Efectos de gobiernos comunistas sobre libertades, participación política y economía. 8.º SS.8.HC.1 Primeros intentos de vida comunal en Estados Unidos. 9.º a 12.º SS.912.HC.1 al SS.912.HC.11 Orígenes, movimientos, propaganda, gobiernos, Guerra Fría, consecuencias y comparación con principios estadounidenses.

El Departamento de Educación creó un benchmark concreto para los cursos de 6.º a 8.º debido a la complejidad del tema. En los grados superiores, la materia se organiza a través de 11 estándares que llevan el análisis desde las raíces intelectuales de estas ideas hasta expresiones políticas contemporáneas.

6.º GRADO: ESPARTA Y ROMA

El primer acercamiento formal ocurre en 6.º grado. El estándar SS.6.HC.1 busca que los menores expliquen los fracasos de antiguos sistemas comunales y los efectos que tuvieron en las sociedades donde surgieron.

Los estudiantes analizarán los siguientes puntos:

La vida comunal de Esparta.

La dependencia espartana de los ilotas, descritos como esclavos .

El sistema educativo y militar llamado Agogé.

El comercio limitado y la escasa innovación en la sociedad espartana.

La organización social de Roma.

Los latifundios.

La dependencia romana del trabajo esclavo.

La Cura Annonae, vinculada a la distribución de alimentos.

Tema Elementos incluidos en el estándar Esparta Vida comunal. Trabajo Dependencia de los ilotas. Educación Sistema Agogé. Economía Comercio e innovación limitados. Roma Organización social romana. Tierra Latifundios. Trabajo Dependencia de la esclavitud. Alimentación Cura Annonae.

A esta edad, las clases todavía no se enfocan en Marx, Lenin, Stalin o la Revolución rusa. El propósito consiste en revisar ejemplos de la Antigüedad y discutir sus efectos en la vida económica, laboral y social.

7.º GRADO: CENSURA, LIBERTADES Y ECONOMÍA

En 7.º grado, la materia se traslada a los gobiernos comunistas y a sus efectos sobre la expresión pública, la participación política y la actividad económica. El estándar SS.7.HC.1 pide evaluar el impacto de esos sistemas sobre derechos individuales y decisiones de producción.

La guía estatal incorpora:

Censura y control informativo.

Limitaciones a la libertad de expresión.

Restricciones a la prensa.

Obstáculos a la disidencia política.

Límites a la práctica religiosa.

Planificación centralizada.

Problemas de los planes quinquenales soviéticos.

El Gran Salto Adelante de China.

Comparaciones sobre violencia política entre Estados comunistas y democráticos.

Para muchas familias del sur de Florida, algunos de esos conceptos no se perciben solo como parte de un libro de historia. Hogares con raíces en Cuba, Venezuela o Nicaragua pueden relacionarlos con relatos familiares sobre restricciones, salida del país, separación de seres queridos y adaptación a una nueva vida en Estados Unidos.

8.º GRADO: JAMESTOWN, PLYMOUTH Y PROPIEDAD PRIVADA

En 8.º grado, la unidad se concentra en episodios de la historia estadounidense. El estándar SS.8.HC.1 pide examinar los primeros intentos de vida comunal en el país y su relación con la estabilidad económica y la prosperidad social.

Los contenidos incluyen:

Primeros experimentos de colectivismo en la América colonial.

Jamestown.

Plymouth Colony.

Cambios hacia la propiedad privada.

Incentivos para trabajar.

Episodios de hambre masiva.

El experimento de Brook Farm.

Resultados de diversas formas de organización comunitaria.

Esta parte permite que los adolescentes analicen que las discusiones sobre propiedad, trabajo y comunidad también formaron parte de la historia temprana de Estados Unidos. La intención no se limita a examinar gobiernos extranjeros del siglo XX, sino que incorpora experiencias ocurridas dentro del territorio estadounidense.

DE 9.º a 12.º GRADO: EL BLOQUE MÁS AMPLIO

Los alumnos de high school recibirán el contenido más extenso. Florida agrupó esta parte bajo la línea History of Communism, identificada con los códigos SS.912.HC.1 al SS.912.HC.11.

Estándar Tema principal SS.912.HC.1 Orígenes intelectuales, políticos y económicos del comunismo. SS.912.HC.2 Tácticas y herramientas usadas por movimientos y Estados comunistas. SS.912.HC.3 Propaganda para obtener y conservar el poder. SS.912.HC.4 Surgimiento, desarrollo, declive y caída de la Unión Soviética. SS.912.HC.5 Comunismo en China y Asia. SS.912.HC.6 Cuba, Venezuela y América Latina. SS.912.HC.7 Comunismo en Estados Unidos. SS.912.HC.8 Movimientos anticomunistas y Guerra Fría. SS.912.HC.9 Evolución de movimientos y tácticas comunistas en los siglos XX y XXI. SS.912.HC.10 Consecuencias sobre individuos y sociedades. SS.912.HC.11 Totalitarismo e ideales estadounidenses de libertad, justicia e igualdad

A continuación, estos son los principales asuntos que aparecerán dentro de esa etapa.

1. De Platón a Marx y Engels

La primera parte de high school recorre antecedentes intelectuales y políticos anteriores a la formación de los regímenes comunistas modernos. El objetivo es que los alumnos comprendan el desarrollo de propuestas utópicas, socialistas, revolucionarias y anarquistas.

Entre los puntos establecidos figuran:

El pensamiento utópico.

La República, de Platón.

Utopía, de Thomas More.

Debates sobre igualdad.

Interés propio.

Competencia.

Escasez de recursos.

Regulación excesiva.

Corrupción.

Riesgos de imponer una utopía mediante violencia o coerción.

La Ilustración.

Jean-Jacques Rousseau.

James Madison y Federalist No. 10.

La Revolución francesa.

Gracchus Babeuf y la Conspiración de los Iguales.

Los jacobinos y el Reinado del Terror.

La Revolución Industrial.

Movimientos socialistas europeos y estadounidenses.

Charles Fourier.

Henri de Saint-Simon.

Robert Owen.

New Harmony.

Brook Farm.

Nashoba Community.

Anarquismo y críticas al comunismo estatal.

La unidad continúa con Karl Marx y Friedrich Engels. Los estudiantes deberán revisar las condiciones políticas, sociales y económicas que influyeron en la publicación de El Manifiesto Comunista en 1848.

2. Marx, Engels y El Manifiesto Comunista

El FDOE ordena examinar las ideas económicas, sociales y políticas asociadas con Marx y Engels. La materia incluye las circunstancias europeas de las décadas de 1830 y 1840, la influencia de la Revolución francesa, los cambios provocados por la industrialización y el pensamiento filosófico alemán.

El contenido también abarca propiedad privada, lucha de clases, revolución, abolición de la propiedad, trabajo forzoso, familia, matrimonio, religión y educación. Además, los jóvenes deberán comparar El Manifiesto Comunista con la Bill of Rights, especialmente en aspectos vinculados con derechos individuales, propiedad y límites del poder público.

3. Propaganda, censura y control informativo

Otro bloque revisa las herramientas utilizadas por movimientos y gobiernos comunistas para alcanzar o conservar el poder. La guía incorpora mecanismos de control político, restricciones civiles y estrategias de comunicación.

Los temas señalados incluyen:

Control total de la información.

Censura.

Restricciones a la libertad de expresión.

Dominio de medios de comunicación.

Límites a la práctica religiosa.

Restricciones a la libertad de reunión.

Limitaciones a la privacidad.

Control de afiliación política.

Centralización de los medios de producción.

Eliminación o reducción de la empresa privada.

Restricciones sobre el lugar de trabajo.

Limitaciones a la negociación laboral.

Propaganda internacional.

Cultos a la personalidad.

Organizaciones juveniles.

Uso de crisis para ganar respaldo.

Juicios públicos.

Alteración o eliminación de hechos que contradigan narrativas oficiales.

Para estudiantes que utilizan TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp y otras plataformas desde temprana edad, esta unidad puede resultar especialmente cercana. El marco estatal busca relacionar los procesos históricos con la difusión de mensajes, el uso de cuentas falsas y la circulación de información de origen incierto en el entorno digital.

4. La Revolución rusa y la Unión Soviética

El estándar SS.912.HC.4 lleva el análisis desde la Rusia zarista hasta la desaparición de la Unión Soviética. El recorrido incluye causas revolucionarias, consolidación del régimen bolchevique, represión interna, políticas económicas y el papel soviético durante la Guerra Fría.

Los alumnos verán:

Condiciones económicas y políticas de la Rusia zarista.

Guerra ruso-japonesa.

Revolución de 1905.

La Duma.

Represión zarista.

Movimientos revolucionarios.

Bolcheviques.

Revolución de febrero.

Alexander Kerensky.

Gobierno Provisional.

Sóviet de Petrogrado.

Revolución de octubre.

Toma del poder por los bolcheviques.

Tratado de Brest-Litovsk.

Guerra Civil rusa.

Creación de la Cheka.

Terror Rojo.

Vladimir Lenin.

Joseph Stalin.

Colectivización.

Planes económicos.

GULAG.

Purgas.

Gran Terror.

Segunda Guerra Mundial.

Guerra Fría.

Colapso de la Unión Soviética.

La finalidad es estudiar no solo el origen de ese sistema político, sino también su evolución, sus instituciones, su política exterior y las causas que condujeron a su caída.

5. China, Corea del Norte, Vietnam y Camboya

El estándar SS.912.HC.5 está dedicado a la expansión del comunismo en Asia. En China, el programa recorre la Revolución china, el liderazgo de Mao Zedong, el papel del Partido Comunista Chino y los cambios económicos posteriores.

Los contenidos relacionados con China incluyen:

Mao Zedong.

Partido Comunista Chino.

Revolución china.

Gran Salto Adelante.

Revolución Cultural.

Reformas de Deng Xiaoping.

Masacre de Tiananmen.

Crecimiento económico.

Represión interna.

Tíbet.

Xinjiang.

Hong Kong.

Situación de los uigures.

Relación entre el partido gobernante y empresas chinas.

Influencia internacional de Beijing.

Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Los estándares mencionan a Huawei, Temu y Tencent en el análisis de los vínculos entre compañías chinas y el Partido Comunista Chino.

La sección también incorpora la Guerra de Corea, el surgimiento de Corea del Norte, la dinastía Kim, la represión política, la hambruna de la década de 1990 y la ideología Juche. En el caso de Vietnam, se estudiarán Ho Chi Minh, Viet Minh, la Guerra de Vietnam, la Teoría del Dominó, la Ofensiva del Tet, Laos y las reformas Doi Moi. Camboya aparece a través del régimen de los Jemeres Rojos y Pol Pot.

6. Cuba, Venezuela y América Latina

El bloque sobre Cuba, Venezuela y América Latina tendrá un interés especial en Florida, donde viven amplias comunidades de personas que emigraron de esos países o cuyos familiares salieron de la región en diferentes momentos históricos. La ley estatal exige incluir las políticas comunistas de Cuba y la expansión de estas ideologías en América Latina.

En el caso cubano, los temas establecidos son:

Fulgencio Batista.

Fidel Castro.

Revolución cubana.

Movimiento guerrillero.

Che Guevara.

Relación entre Cuba y la Unión Soviética.

Crisis de los Misiles.

Actuaciones gubernamentales contra civiles.

Hundimiento del remolcador 13 de Marzo.

Caso de Brothers to the Rescue.

Ley Helms-Burton.

Protestas cubanas de 2021.

Exportación de la revolución cubana.

Intervenciones durante la Guerra Fría.

Angola, Etiopía y Granada.

Censura.

Vigilancia.

Represión de disidentes.

En Miami, Hialeah, Westchester, Kendall y otras zonas del sur del estado, la historia cubana forma parte de muchas conversaciones familiares. Para algunos alumnos, los contenidos pueden conectarse con relatos de exilio, separación, viajes, remesas o familiares que permanecen en la isla.

En Venezuela, los estándares abordan:

Ascenso de Hugo Chávez.

Elección de 1998.

Consolidación del poder.

Relaciones entre Chávez y Cuba.

Políticas económicas.

Hiperinflación.

Deterioro de las condiciones de vida.

Controles de precios.

Programas sociales.

Nicolás Maduro.

Continuidad del poder tras la muerte de Chávez.

Censura.

Represión política.

Situación de periodistas.

Elecciones.

Escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos.

Migración venezolana.

En ciudades como Doral, Weston, Pembroke Pines y Orlando, donde la presencia venezolana ha crecido durante los últimos años, esta parte puede tener una relevancia particular. Muchos estudiantes llegaron desde Venezuela o son hijos de padres que se instalaron en Florida buscando seguridad, oportunidades y estabilidad.

El estándar también examina intentos de extender movimientos revolucionarios por América Latina, con referencias a México, Argentina, Nicaragua, Colombia y Perú.

7. El comunismo dentro de Estados Unidos

La guía estatal también analiza la historia del Partido Comunista de Estados Unidos, sus tácticas, sus vínculos internacionales y las respuestas anticomunistas surgidas en el país.

Los estudiantes revisarán:

Nacimiento del Partido Comunista estadounidense.

Dirigentes iniciales.

Organizaciones utilizadas como frentes.

Intentos de infiltración en otros movimientos.

Reclutamiento de figuras públicas.

Propaganda.

Censura.

Relación con la Unión Soviética.

Comunismo estadounidense entre 1917 y 1956.

Hollywood Ten.

Julius y Ethel Rosenberg.

Sacco y Vanzetti.

Caso Scottsboro.

Whittaker Chambers.

House Un-American Activities Committee.

Joseph McCarthy.

Harry Truman.

Richard Nixon.

También se estudiará la etapa posterior a 1956, las relaciones entre Estados Unidos y China, así como el Weather Underground, incluido su vínculo con el pensamiento marxista y una campaña de atentados.

8. Guerra Fría y movimientos anticomunistas

El estándar SS.912.HC.8 se concentra en la respuesta política, militar, religiosa y civil ante el comunismo durante la Guerra Fría. Los estudiantes deberán revisar cómo Estados Unidos y otros países organizaron estrategias para enfrentar la expansión de gobiernos y partidos comunistas.

Los asuntos incluidos son:

Creación de la OTAN.

Expansión de la OTAN.

Movimientos anticomunistas.

Organizaciones políticas y civiles estadounidenses.

Movimientos religiosos anticomunistas.

La CIA.

Resistencia a partidos comunistas en Europa Occidental.

Elecciones de Francia e Italia después de la Segunda Guerra Mundial.

Ayuda estadounidense a Europa.

Plan Marshall.

Países que prohibieron partidos comunistas.

Esta parte ayuda a explicar por qué la Guerra Fría sigue presente en debates políticos, migratorios y culturales de Florida. Para comunidades con raíces cubanas, venezolanas, nicaragüenses, colombianas o de Europa del Este, ese periodo suele formar parte de una memoria familiar más amplia.

9. Comunismo en el siglo XXI, redes y tecnología

El programa llega hasta el entorno digital. El estándar SS.912.HC.9 pide estudiar la evolución de movimientos comunistas y sus tácticas a lo largo de los siglos XX y XXI.

El contenido comprende:

Pérdida de confianza en la Unión Soviética.

Evolución de movimientos comunistas.

Adaptación del pensamiento marxista a nuevos lenguajes.

Propaganda presentada como entretenimiento.

Difusión ideológica en medios.

Ataques contra grupos anticomunistas.

Expansión mediante movimientos anticoloniales.

Influencia de gobiernos comunistas en organismos internacionales.

Papel de China y Rusia en Naciones Unidas.

Uso de ayuda económica y militar para obtener respaldo.

Sitios web y redes sociales.

Cuentas falsas.

Organizaciones de fachada.

Métodos para ocultar el origen de cierta información.

Para adolescentes que reciben noticias, videos y opiniones desde el teléfono, el tema puede resultar cercano. La intención es que los alumnos analicen cómo mensajes políticos, propaganda y contenidos engañosos pueden circular en internet, incluso cuando su origen no es evidente.

10. Muertes, colectivización y consecuencias

El décimo estándar aborda consecuencias humanas, económicas y sociales vinculadas con la aplicación de políticas comunistas. El propósito es revisar las estimaciones históricas, las dificultades para calcular víctimas y el impacto de decisiones estatales sobre poblaciones enteras.

Los alumnos deberán estudiar:

Estimaciones de muertes asociadas con gobiernos comunistas.

Comparación de cifras con víctimas de guerras y tamaño de poblaciones.

Razones de las diferencias entre cálculos históricos.

Dificultades para establecer datos precisos.

Políticas que agravaron condiciones que buscaban resolver.

Colectivización forzada.

Dependencia del gobierno.

Incentivos económicos.

Control sobre lugar de trabajo y residencia.

Países que mantienen gobiernos comunistas o sistemas socialistas radicales.

Un punto relevante es que la guía no establece una cifra única e indiscutible de víctimas. En cambio, exige examinar por qué existen cálculos distintos, qué fuentes utilizan los historiadores y qué obstáculos aparecen al investigar regímenes con información limitada o alterada.

11. Comunismo, totalitarismo e ideales estadounidenses

El último estándar compara sistemas comunistas y totalitarios con los principios de libertad, justicia, propiedad y derechos individuales que Florida identifica como parte de la tradición estadounidense.

Los estudiantes analizarán:

Derechos y libertades individuales.

Estado de derecho.

Constitución de Estados Unidos.

Enmiendas Cuarta, Quinta, Sexta y Decimocuarta.

Aplicación de la justicia en Estados comunistas.

Juicios públicos.

Corrupción gubernamental.

Uso del sistema judicial contra opositores.

Ejecuciones sumarias.

Sistema GULAG.

Conceptos de igualdad.

Diferencias entre élites políticas y población.

Pobreza.

Propiedad privada.

Libertad política y económica.

Transición estadounidense hacia una economía de mercado.

Plymouth Plantation.

John Locke.

Adam Smith.

Federalist No. 14.

¿QUÉ EXIGE LA LEY DE FLORIDA?

La sección 1003.42 dispone que las escuelas públicas impartan contenidos sobre la Historia del Comunismo desde el año escolar 2026-2027. La enseñanza debe adaptarse a la edad y el desarrollo de los estudiantes.

La legislación establece seis áreas obligatorias:

Historia del comunismo en Estados Unidos y de los movimientos comunistas nacionales.

Atrocidades cometidas bajo gobiernos comunistas en otros países.

Comparación entre comunismo, totalitarismo y principios estadounidenses de libertad y democracia.

Avance del comunismo en Estados Unidos y entre sus aliados durante el siglo XX.

Acontecimientos económicos, industriales y políticos previos a revoluciones comunistas.

Políticas comunistas de Cuba y expansión de esas ideologías en América Latina.

La norma también ordena al Florida Department of Education elaborar y ofrecer los estándares correspondientes para los distritos escolares.

EL PROGRAMA YA ENTRÓ EN VIGENCIA

La State Board of Education aprobó los nuevos estándares de Historia del Comunismo en noviembre de 2025. La implementación quedó programada para el año escolar 2026-2027, con contenidos dirigidos a estudiantes de 6.º a 12.º grado.

En la práctica, las familias comenzarán a ver estas unidades dentro de los cursos de estudios sociales de middle school y high school. Cada distrito decidirá la secuencia de lecciones, los libros, los recursos y las actividades, pero deberá respetar los temas fijados por el Estado.

La respuesta breve es que los estudiantes de Florida no recibirán una explicación general sobre comunismo. El programa recorre sociedades comunales antiguas, Marx y Engels, la Revolución rusa, la Unión Soviética, Stalin, China, Corea del Norte, Vietnam, Camboya, Cuba, Venezuela, América Latina, movimientos comunistas dentro de Estados Unidos, Guerra Fría, censura, propaganda, tecnología, propiedad privada, derechos individuales y consecuencias históricas.

La diferencia depende del grado escolar. En 6.º, 7.º y 8.º, cada curso tendrá un benchmark concreto. Desde 9.º hasta 12.º, los jóvenes estudiarán una serie más amplia de estándares que conecta los orígenes intelectuales de estas ideas con sus expresiones contemporáneas.