El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que convocará una sesión extraordinaria antes de dejar el cargo en enero de 2027 para implementar la Enmienda 3, aprobada en las elecciones del 3 de noviembre. La iniciativa ampliará la exención tributaria de las viviendas principales y reducirá el valor sobre el cual se calculan determinados gravámenes. Para las familias hispanas que organizan su presupuesto en Miami-Dade, Broward o cualquier otro condado, el anuncio plantea dos preguntas: cuándo llegará el beneficio y cuánto disminuirá su factura. Aunque todavía falta conocer la fecha de reunión legislativa, existe una precisión fundamental: este cambio no eliminará todos los cobros inmobiliarios ni supondrá un ahorro idéntico para cada propietario.

El debate también alcanza a las administraciones locales, cuyos ingresos permiten sostener servicios esenciales. Mientras el mandatario busca garantizar una rebaja efectiva, autoridades municipales y representantes de seguridad pública advierten sobre las posibles consecuencias presupuestarias. Los tributos destinados a los distritos escolares quedaron fuera de la ampliación principal.

El gobernador Ron DeSantis planea una reunión legislativa de emergencia antes del final de su mandato para dejar todo listo para que se ejecute la Enmienda 3 en Florida (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SERÁ LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ANUNCIADA POR DESANTIS?

Durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles 4 de noviembre en el Capitolio estatal, ubicado en Tallahassee, DeSantis explicó que reunirá a los legisladores dentro de los próximos dos meses. Su intención es concretar el encuentro antes de concluir su segundo mandato, el cual llegará a su fin a principios de enero de 2027.

El calendario dependerá de las conversaciones con representantes y senadores estatales. Hasta el momento del anuncio, no había un día definido para comenzar las deliberaciones.

La Enmienda 3, en cambio, entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Por ello, el Ejecutivo pretende establecer los mecanismos necesarios para aplicar sus disposiciones y evitar que otras vías de cobro neutralicen el alivio aprobado en las urnas.

Al explicar ese objetivo, el gobernador declaró: “Lo que hará esta medida es establecer el calendario para ampliar la exención de vivienda principal, porque queremos que la gente reciba ese beneficio. Pero también limitará la posibilidad de que los gobiernos locales eludan la enmienda y terminen cobrándoles impuestos por otras vías”.

Aspecto Información Gobernador que anunció la reunión Ron DeSantis Fecha del anuncio 4 de noviembre de 2026 Plazo previsto Durante los próximos dos meses, antes de finalizar su mandato Día de inicio No precisado Objetivo principal Implementar la Enmienda 3 y abordar sus efectos tributarios Entrada en vigor 1 de enero de 2027

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LOS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD?

La propuesta obtuvo el respaldo del 62% de los votantes, por encima del 60% requerido para modificar la Constitución de Florida. Su principal disposición aumenta la exención de vivienda principal, conocida como homestead exemption, para los gravámenes ajenos al financiamiento escolar.

El calendario contempla los siguientes montos:

Año Exención para tributos no escolares de viviendas principales elegibles 2027 $150,000 2028 $250,000 Desde 2029 Ajustes anuales por inflación

Estas cantidades no representan cheques, reembolsos ni descuentos equivalentes en dólares. El mecanismo reduce el valor sujeto a determinados cobros; por tanto, una exención de $150,000 no significa que cada dueño ahorrará esa suma.

Tampoco desaparecerá automáticamente la factura inmobiliaria. La ampliación excluye los impuestos destinados a las escuelas públicas, una diferencia que conviene considerar antes de proyectar cualquier reducción en el presupuesto familiar.

¿QUÉ ESTABLECE LA MEDIDA PARA QUIENES SE MUDEN AL ESTADO?

Existe otra condición relevante para las personas que planean establecer su residencia en Florida: la norma distingue entre quienes ya estén domiciliados allí al cierre de 2026 y aquellos que lleguen después.

Según el texto aprobado, quienes no sean residentes al 31 de diciembre de ese año podrán recibir el beneficio existente cuando cumplan los requisitos. Sin embargo, accederán a la ampliación a partir del quinto período anual de exención, en la medida permitida por la Constitución de Estados Unidos.

Para una familia que evalúa comprar casa en Miami, Orlando o Tampa, esta diferencia puede modificar sus cálculos. El monto ampliado no debe darse por garantizado sin revisar previamente las condiciones de elegibilidad.

¿QUÉ DEBEN REVISAR LOS PROPIETARIOS ANTES DE CALCULAR SU AHORRO?

El impacto sobre cada hogar dependerá de las características fiscales del inmueble y de las disposiciones aplicables. Antes de anticipar una rebaja, conviene distinguir estos aspectos:

Vivienda principal: la ampliación está vinculada a propiedades que reúnen los requisitos para recibir la homestead exemption.

Financiamiento escolar: sus impuestos quedan fuera del aumento principal.

Fecha de residencia: existe una condición específica para quienes se establezcan después del 31 de diciembre de 2026.

Ahorro efectivo: el importe exento no equivale al descuento final en la factura.

La enmienda incorpora, además, una modificación distinta: reduce del 10% al 5% el límite anual de incremento de las valoraciones fiscales correspondientes a inmuebles sin condición de vivienda principal. Ese tope no debe confundirse con el beneficio descrito anteriormente.

¿POR QUÉ PREOCUPA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS LOCALES?

La discusión trasciende las cuentas domésticas. Durante la campaña, funcionarios municipales y representantes de seguridad pública cuestionaron el impacto de una reducción considerable sobre los recursos disponibles, especialmente en condados rurales con menos alternativas de recaudación.

Entre las áreas que podrían enfrentar presiones presupuestarias figuran:

Seguridad pública: departamentos policiales y oficinas de los alguaciles.

Bomberos: personal, estaciones, vehículos y equipos.

Atención médica de emergencia: respuesta ante accidentes y otras urgencias.

Infraestructura local: mantenimiento de instalaciones y servicios comunitarios.

Estas advertencias describen riesgos, no recortes aprobados. Los legisladores deberán analizar cómo ejecutar el cambio tributario y qué consecuencias tendrá para las administraciones responsables de dichas prestaciones.

DeSantis lleva más de un año defendiendo una disminución de la carga inmobiliaria ante el crecimiento de las valoraciones. Su posición es que cualquier alivio autorizado por los electores debe reflejarse en los bolsillos de los contribuyentes, sin quedar compensado mediante mecanismos alternativos.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE FLORIDA?

Aunque los gravámenes escolares quedaron fuera de la ampliación principal, el gobernador planteó una discusión adicional: revisar el Programa de Financiamiento de la Educación de Florida, conocido por sus siglas en inglés como FEFP. Esta fórmula organiza la distribución de recursos para centros públicos desde kindergarten hasta el grado 12.

El mandatario sugirió que una reestructuración permitiría sostener los fondos educativos y ofrecer mayor alivio a los propietarios: “Es posible que se pueda reestructurar el sistema de una manera que garantice un financiamiento sólido para las escuelas y que, al mismo tiempo, permita ofrecer un alivio económico a los propietarios de viviendas”.

Sus palabras, traducidas del inglés y recogidas por News Service of Florida, no equivalen a una reforma aprobada. Tampoco confirman que el asunto vaya a resolverse durante la convocatoria extraordinaria; esa discusión podría continuar el próximo año, bajo otra administración.

El gobernador electo, Byron Donalds, también expresó interés en modificar el FEFP para otorgar mayor flexibilidad presupuestaria a los distritos: “Dejemos que los distritos decidan cómo van a pagarles a sus maestros y qué programas educativos van a ofrecer”.

Este debate ocurre mientras diversos sistemas escolares afrontan dificultades económicas. Según ese servicio informativo, las bajas tasas de natalidad y la expansión de los programas de vales educativos han contribuido a reducir la matrícula, cerrar planteles y ajustar gastos.

El republicano Byron Donalds sucederá a Ron DeSantis en el cargo de gobernador del estado de Florida (Foto: Getty Images)

¿DESANTIS VINCULA EL RESULTADO ELECTORAL CON LA ENMIENDA 3?

La futura reunión será una de las últimas oportunidades del mandatario para impulsar su agenda tributaria antes del cambio de gobierno. En su evaluación política, el interés por la propuesta ayudó a movilizar electores que después respaldaron candidaturas republicanas.

Durante la conferencia sostuvo: “Si la Enmienda 3 no hubiera estado en la boleta electoral, no sé si habríamos conseguido movilizar a tantos votantes como finalmente lo hicimos. La gente quería votar a favor de esa propuesta y después muchos de ellos terminaron apoyando a los republicanos en las demás contiendas electorales”.

El siguiente paso será conocer la fecha y el alcance de la sesión. Para las familias propietarias, la pregunta decisiva seguirá siendo cómo se aplicará el beneficio y qué reducción efectiva aparecerá en su factura