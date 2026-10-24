El oleaje peligroso y las posibles inundaciones costeras ponen en alerta al centro-este de Florida este domingo 25 y lunes 26 de octubre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El oleaje peligroso y las posibles inundaciones costeras ponen en alerta al centro-este de Florida este domingo 25 y lunes 26 de octubre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
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Las , esta vez en la costa del centro-este del estado, donde se emitieron advertencias por oleaje peligroso y posibles inundaciones costeras para este domingo 25 y lunes 26 de . El panorama genera preocupación tanto entre quienes viven cerca del mar como entre los visitantes que tenían previsto ir a las playas durante esas fechas. Ante esta situación, te damos a conocer cuáles son las zonas bajo alerta y qué precauciones deben tomar los residentes y turistas.

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Las autoridades mantienen advertencias ante condiciones peligrosas en la costa (Foto referencial: EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich)
Las autoridades mantienen advertencias ante condiciones peligrosas en la costa (Foto referencial: EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich)
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

INUNDACIONES COSTERAS AMENAZAN EL CENTRO-ESTE DE FLORIDA

El lanzó una advertencia por inundaciones costeras —Coastal Flood Warning— para varios sectores del centro-este de Florida, con vigencia desde las 2:00 a.m. del domingo 25 hasta las 8:00 p.m. del lunes 26 de octubre de 2026, hora local de Florida (EDT).

Ante el riesgo combinado de inundaciones costeras, oleaje fuerte, erosión de playas y corrientes de resaca. El NWS pidió a la gente no ingresar al mar, tampoco acercarse a la playa porque puede resultar peligroso durante la marea alta.

¿CUÁLES SON LOS LUGARES MÁS EXPUESTOS?

Las zonas bajo alerta abarcan la costa de Volusia, Brevard y la Treasure Coast, incluidos Indian River, St. Lucie y Martin. Cabe precisar que la exposición no es igual en todo el territorio, pues las principales preocupaciones están en las playas, las islas barrera y los sectores bajos próximos al agua, .

ZonaLugares de referencia y sectores bajo amenaza
VolusiaDaytona Beach y otras áreas de la franja costera. El pronóstico oficial de Daytona confirma la advertencia desde la madrugada del domingo hasta el lunes por la noche.
BrevardSectores costeros y de islas barrera, con atención a las áreas de Cocoa Beach y Melbourne. El pronóstico de Melbourne confirma el mismo periodo de advertencia.
Indian RiverVero Beach y sectores costeros cercanos. La página oficial del NWS confirma la advertencia hasta las 8:00 p.m. del lunes.
St. Lucie y MartinSectores costeros de la Treasure Coast incluidos en el boletín de inundaciones costeras.

¿QUÉ PODRÍA OCURRIR EL DOMINGO Y EL LUNES?

El anticipa:

  • Inundaciones costeras de menores a moderadas, que son favorecidas por las mareas altas y el viento persistente que empuja el agua hacia tierra.
  • Erosión de playas de moderada a importante, debido al impacto repetido del oleaje.
  • Corrientes de resaca peligrosas en todas las playas del centro-este de Florida. En Melbourne y Vero Beach, el aviso por este peligro se mantiene hasta las 8:00 p.m. del lunes 26.
  • Posibles anegamientos de vías costeras, estacionamientos, muelles y patios situados en zonas vulnerables.

¿QUÉ DEBEN HACER RESIDENTES Y VISITANTES?

  • Evitar entrar al mar mientras persistan estas condiciones.
  • Mantenerse alejados de la orilla durante la marea alta. Incluso, una visita a la playa puede ser peligrosa.
  • No transitar por calles inundadas y prestar atención a posibles interrupciones en vías costeras.
  • Revisar las actualizaciones del NWS para la localidad concreta antes de desplazarse. Recuerda: los avisos pueden cambiar de categoría, duración o cobertura.

¿POR QUÉ SE PRODUCE ESTA AMENAZA?

De acuerdo con el NWS, se debe a la coincidencia de dos factores: mareas astronómicas altas y un periodo prolongado de vientos del noreste que impulsan agua hacia la costa. A esto se suma el oleaje persistente, que puede deteriorar las playas y agravar los efectos de cada pleamar.

¿Tienes planes cerca del mar este domingo o lunes? Revisa qué sectores de la costa del centro-este de Florida están bajo alerta y cuáles son las precauciones recomendadas (Foto: Pexels / Imagen referencial)
¿Tienes planes cerca del mar este domingo o lunes? Revisa qué sectores de la costa del centro-este de Florida están bajo alerta y cuáles son las precauciones recomendadas (Foto: Pexels / Imagen referencial)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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