Las condiciones del tiempo vuelven a poner en alerta a los residentes de Florida, esta vez en la costa del centro-este del estado, donde se emitieron advertencias por oleaje peligroso y posibles inundaciones costeras para este domingo 25 y lunes 26 de octubre. El panorama genera preocupación tanto entre quienes viven cerca del mar como entre los visitantes que tenían previsto ir a las playas durante esas fechas. Ante esta situación, te damos a conocer cuáles son las zonas bajo alerta y qué precauciones deben tomar los residentes y turistas.

Las autoridades mantienen advertencias ante condiciones peligrosas en la costa (Foto referencial: EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich) / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

INUNDACIONES COSTERAS AMENAZAN EL CENTRO-ESTE DE FLORIDA

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) lanzó una advertencia por inundaciones costeras —Coastal Flood Warning— para varios sectores del centro-este de Florida, con vigencia desde las 2:00 a.m. del domingo 25 hasta las 8:00 p.m. del lunes 26 de octubre de 2026, hora local de Florida (EDT).

Ante el riesgo combinado de inundaciones costeras, oleaje fuerte, erosión de playas y corrientes de resaca. El NWS pidió a la gente no ingresar al mar, tampoco acercarse a la playa porque puede resultar peligroso durante la marea alta.

¿CUÁLES SON LOS LUGARES MÁS EXPUESTOS?

Las zonas bajo alerta abarcan la costa de Volusia, Brevard y la Treasure Coast, incluidos Indian River, St. Lucie y Martin. Cabe precisar que la exposición no es igual en todo el territorio, pues las principales preocupaciones están en las playas, las islas barrera y los sectores bajos próximos al agua, señala el sitio web Beach.report.

Zona Lugares de referencia y sectores bajo amenaza Volusia Daytona Beach y otras áreas de la franja costera. El pronóstico oficial de Daytona confirma la advertencia desde la madrugada del domingo hasta el lunes por la noche. Brevard Sectores costeros y de islas barrera, con atención a las áreas de Cocoa Beach y Melbourne. El pronóstico de Melbourne confirma el mismo periodo de advertencia. Indian River Vero Beach y sectores costeros cercanos. La página oficial del NWS confirma la advertencia hasta las 8:00 p.m. del lunes. St. Lucie y Martin Sectores costeros de la Treasure Coast incluidos en el boletín de inundaciones costeras.

¿QUÉ PODRÍA OCURRIR EL DOMINGO Y EL LUNES?

El pronóstico regional del NWS anticipa:

Inundaciones costeras de menores a moderadas, que son favorecidas por las mareas altas y el viento persistente que empuja el agua hacia tierra.

Erosión de playas de moderada a importante, debido al impacto repetido del oleaje.

Corrientes de resaca peligrosas en todas las playas del centro-este de Florida. En Melbourne y Vero Beach, el aviso por este peligro se mantiene hasta las 8:00 p.m. del lunes 26.

Posibles anegamientos de vías costeras, estacionamientos, muelles y patios situados en zonas vulnerables.

¿QUÉ DEBEN HACER RESIDENTES Y VISITANTES?

Evitar entrar al mar mientras persistan estas condiciones.

Mantenerse alejados de la orilla durante la marea alta. Incluso, una visita a la playa puede ser peligrosa.

No transitar por calles inundadas y prestar atención a posibles interrupciones en vías costeras.

Revisar las actualizaciones del NWS para la localidad concreta antes de desplazarse. Recuerda: los avisos pueden cambiar de categoría, duración o cobertura.

¿POR QUÉ SE PRODUCE ESTA AMENAZA?

De acuerdo con el NWS, se debe a la coincidencia de dos factores: mareas astronómicas altas y un periodo prolongado de vientos del noreste que impulsan agua hacia la costa. A esto se suma el oleaje persistente, que puede deteriorar las playas y agravar los efectos de cada pleamar.

¿Tienes planes cerca del mar este domingo o lunes? Revisa qué sectores de la costa del centro-este de Florida están bajo alerta y cuáles son las precauciones recomendadas (Foto: Pexels / Imagen referencial)