Las condiciones del tiempo vuelven a poner en alerta a los residentes de Florida, esta vez en la costa del centro-este del estado, donde se emitieron advertencias por oleaje peligroso y posibles inundaciones costeras para este domingo 25 y lunes 26 de octubre. El panorama genera preocupación tanto entre quienes viven cerca del mar como entre los visitantes que tenían previsto ir a las playas durante esas fechas. Ante esta situación, te damos a conocer cuáles son las zonas bajo alerta y qué precauciones deben tomar los residentes y turistas.
INUNDACIONES COSTERAS AMENAZAN EL CENTRO-ESTE DE FLORIDA
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) lanzó una advertencia por inundaciones costeras —Coastal Flood Warning— para varios sectores del centro-este de Florida, con vigencia desde las 2:00 a.m. del domingo 25 hasta las 8:00 p.m. del lunes 26 de octubre de 2026, hora local de Florida (EDT).
Ante el riesgo combinado de inundaciones costeras, oleaje fuerte, erosión de playas y corrientes de resaca. El NWS pidió a la gente no ingresar al mar, tampoco acercarse a la playa porque puede resultar peligroso durante la marea alta.
¿CUÁLES SON LOS LUGARES MÁS EXPUESTOS?
Las zonas bajo alerta abarcan la costa de Volusia, Brevard y la Treasure Coast, incluidos Indian River, St. Lucie y Martin. Cabe precisar que la exposición no es igual en todo el territorio, pues las principales preocupaciones están en las playas, las islas barrera y los sectores bajos próximos al agua, señala el sitio web Beach.report.
|Zona
|Lugares de referencia y sectores bajo amenaza
|Volusia
|Daytona Beach y otras áreas de la franja costera. El pronóstico oficial de Daytona confirma la advertencia desde la madrugada del domingo hasta el lunes por la noche.
|Brevard
|Sectores costeros y de islas barrera, con atención a las áreas de Cocoa Beach y Melbourne. El pronóstico de Melbourne confirma el mismo periodo de advertencia.
|Indian River
|Vero Beach y sectores costeros cercanos. La página oficial del NWS confirma la advertencia hasta las 8:00 p.m. del lunes.
|St. Lucie y Martin
|Sectores costeros de la Treasure Coast incluidos en el boletín de inundaciones costeras.
¿QUÉ PODRÍA OCURRIR EL DOMINGO Y EL LUNES?
El pronóstico regional del NWS anticipa:
- Inundaciones costeras de menores a moderadas, que son favorecidas por las mareas altas y el viento persistente que empuja el agua hacia tierra.
- Erosión de playas de moderada a importante, debido al impacto repetido del oleaje.
- Corrientes de resaca peligrosas en todas las playas del centro-este de Florida. En Melbourne y Vero Beach, el aviso por este peligro se mantiene hasta las 8:00 p.m. del lunes 26.
- Posibles anegamientos de vías costeras, estacionamientos, muelles y patios situados en zonas vulnerables.
¿QUÉ DEBEN HACER RESIDENTES Y VISITANTES?
- Evitar entrar al mar mientras persistan estas condiciones.
- Mantenerse alejados de la orilla durante la marea alta. Incluso, una visita a la playa puede ser peligrosa.
- No transitar por calles inundadas y prestar atención a posibles interrupciones en vías costeras.
- Revisar las actualizaciones del NWS para la localidad concreta antes de desplazarse. Recuerda: los avisos pueden cambiar de categoría, duración o cobertura.
¿POR QUÉ SE PRODUCE ESTA AMENAZA?
De acuerdo con el NWS, se debe a la coincidencia de dos factores: mareas astronómicas altas y un periodo prolongado de vientos del noreste que impulsan agua hacia la costa. A esto se suma el oleaje persistente, que puede deteriorar las playas y agravar los efectos de cada pleamar.